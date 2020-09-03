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Очень дорогая Ferrari стала тренажёром для игрока в гольф

Очень дорогая Ferrari стала тренажёром для игрока в гольф (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 07:52
Сообщество : Спорт
Метки: ferrari   Ян Поултер   видео   гольф   гольфист   прикол   трюк   
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Один из самых богатых профессиональных игроков в гольф Ян Поултер прошел стадию, на которой он просто позирует со своей коллекцией автомобилей, и стал использовать суперкары в качестве тренировочного реквизита. Гольфист также является одним из 499 владельцев Ferrari LaFerrari Aperta. Так почему бы не использовать гиперкар в своих интересах?

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Метки: ferrari   Ян Поултер   видео   гольф   гольфист   прикол   трюк   
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9  комментариев
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4k
бедный студент из Африки Полчаса назад
галимые понты
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Игорь 19 минут назад
Мир в котором пинатели мячиков ПОЛУЧАЮТ в тысячи раз больше, чем ЗАРАБАТЫВАЮТ учителя-медики-инженеры-мастера, не может считаться цивилизованным.
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Dmitry Obuhov 21 минуту назад
Почему люди, которые живут в комфорте и достатке, покупают авто в которых ни комфортно ездить, ни залезать и уж тем более вылезать от туда? Даже я, со средненьким достатком и то стремлюсь покупать внедорожники, поскольку они, как минимум более комфортны чем седаны и функциональны.
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АлександрКириков Dmitry Obuhov 14 минут назад
Наверное потому что у них уже есть с десяток очень комфортных авто.
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24k
Aqueronte 24 минуты назад
У богатых свои причуды
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446
Валентин Ушаков Полчаса назад
Это должны повторить теперь метатели ядра
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6k
kaboza Час назад
талант есть, но машинка для полуросликов как-то выглядит
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АлександрКириков kaboza 13 минут назад
Зависть - плохое чувство
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