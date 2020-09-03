Очень дорогая Ferrari стала тренажёром для игрока в гольф

Один из самых богатых профессиональных игроков в гольф Ян Поултер прошел стадию, на которой он просто позирует со своей коллекцией автомобилей, и стал использовать суперкары в качестве тренировочного реквизита. Гольфист также является одним из 499 владельцев Ferrari LaFerrari Aperta. Так почему бы не использовать гиперкар в своих интересах?

Поултер решил использовать суперкар для трюка и выполнить удар так, чтобы мяч пролетел через оба открытых окна Ferrari. Ferrari LaFerrari Aperta стоит сотни миллионов рублей. В начале 2019 года один суперкар из лимитированной серии на аукционе RM Sothebys оценили в 6,5-8,5 млн долларов. А в начале 2020 года — в 4,5-5,5 млн долларов.