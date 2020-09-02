Пассажирка самолета открыла аварийный выход и отправилась гулять по крылу

Пассажирка самолета, не дожидаясь трапа, решила выйти из салона и сама открыла аварийную дверь, а затем шагнула на крыло. Инцидент произошел 31 августа в аэропорту Борисполь.
«Госпожа просто вышла подышать свежим воздухом. Открыла сама аварийные двери, присела на крыле самолета, наслаждаясь видами аэропорта», - такой комментарий оставил пользователь Влад Антонов, случайно заснявший видео курьезного случая и выложив его в сеть.
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Какого-либо адекватного объяснения своим действиям нарушительница так и не предоставила. В дальнейшем ей откажут в перелетах в пределах всей сети маршрутов - авиакомпания внесла женщину в «черный список» пассажиров.
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Завтра в семь двадцать две я буду в Борисполе
Сидеть в самолёте и думать о пилоте, чтобы
Он хорошо взлетел и крайне удачно сел
Где-нибудь в Париже, а там ещё немного и Прованс...
Та овца так ничего и не поняла, стала возмущаться, какое дело водителю, он же все равно остановился ...
А где афуительный штраф? Девка выйдет замуж (второй (третий) раз) и вперед - в аэропорт Борисполь.
=
и правильно сделали
Надо было подождать пока взлетит, так, говорят, вид с крыла лучше.