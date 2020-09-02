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Пассажирка самолета открыла аварийный выход и отправилась гулять по крылу

Пассажирка самолета открыла аварийный выход и отправилась гулять по крылу (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 09:35
Метки: видео   крыло самолета   пассажирка   пассажирка самолета   прикол   самолет   юмор   
6388
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Пассажирка самолета, не дожидаясь трапа, решила выйти из салона и сама открыла аварийную дверь, а затем шагнула на крыло. Инцидент произошел 31 августа в аэропорту Борисполь.

Источник:

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Метки: видео   крыло самолета   пассажирка   пассажирка самолета   прикол   самолет   юмор   
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45  комментариев
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71k
Авокадо 4 часа назад
А что так нельзя было?..
А что так нельзя было?..
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3k
Едондер пуп 52 минуты назад
Ой, балкончик!
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10k
Вася Александрович 59 минут назад
Какие необычные побочки у этого вируса...
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331
Виталий Час назад
Её нельзя подпускать к подводной лодке, а то ей и там захочется выйти подышать.
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1k
K_II_T Час назад
Как там, лет пять назад, по всем радио с поп музыкой:

Завтра в семь двадцать две я буду в Борисполе
Сидеть в самолёте и думать о пилоте, чтобы
Он хорошо взлетел и крайне удачно сел
Где-нибудь в Париже, а там ещё немного и Прованс...
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7k
ScorpionDS Час назад
Я такую видел в середине 00-х, только в маршрутке, тогда это была ГАЗели, где дверь сам открываешь, водитель остановился на светофоре на второй полосе, а женщина открыла дверь и стала выходить, водитель на нее матом, она обернулась на него, замешкалась и как раз это возможно спасло ей жизнь, так как на перекрестке поворот направо был разрешен и как раз проехала машина ...

Та овца так ничего и не поняла, стала возмущаться, какое дело водителю, он же все равно остановился ...
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7k
Vlad Час назад
и чего?... погрозили "черным списком" и отпустили?
А где афуительный штраф? Девка выйдет замуж (второй (третий) раз) и вперед - в аэропорт Борисполь.
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3k
ZmeyUA 2 часа назад
Когда в Борисполь хасиды приезжают, там и не такого насмотришься
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3k
Вениамин 2 часа назад
Пассажирка самолета открыла аварийный выход и отправилась гулять по крылу
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6k
Семеныч 2 часа назад
Ссылка yandex.ru
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−12
Атомный Крот 2 часа назад
А китаянку за такое на приличные бабки оштрафовали.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
Ivan 3 часа назад
Пассажирка самолета открыла аварийный выход и отправилась гулять по крылу
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7k
Кыся 3 часа назад
Да ладно, она всегда здесь выходит!
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6k
Влад 3 часа назад
а дверь за собой кто будет закрывать?!
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 3 часа назад
ну теперь внесут в чёрный список и на курорты пешком будет ходить,умеют же не которые люди находить приключения на свою жопу
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3k
Юра Гагарин 3 часа назад
авиакомпания внесла женщину в «черный список» пассажиров
=
и правильно сделали
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33k
Example 6.2.6 3 часа назад
Она просто глупая, и без задней мысли - видит дверь, значит можно выйти в неё, походить по крылу, расслабиться. Но и к слову, инструктаж в самолётах давно уже ведётся на расслабоне, и больше внимания уделено не безопасности, а тому, когда будут подавать напитки и как включить наушники или зарядить айфон. А ведь, персонал, в первую очередь должен задрачивать пассажиров в первую очередь на предмет - это не трогать, это выключить, этим не пользоваться, потому что может случится беда.. и если возникнет необходимость - на борту есть обученные люди, которые в экстренной ситуации, нажму что надо и откроют что положено. И только если уже совсем кругом одни трупы, кишки и раскидало всех - берёте памятку действий в случае ЧП и пошагово следуете инструкциям. Человек в самолёте должен понимать, что летят они не благодаря Слову Божьему, а благодаря сложным и отрегулированным механизмам, которые управляются обученными профессионалами, и лишний раз свои ручонки лучше никуда не засовывать, ибо если какой-то из механизм даст сбой в полёте, чинить его будет очень затруднительно (конечно многие узлы продублированы и обладают защитой от дурака, но всё же, это не обозначает что в самолёте.. да в целом и в другом транспорте - можно крутить все крутёлки и дёргать все ручки, которые попадаются на глаза).
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18k
Слепой Пью Vodjanoj 2 часа назад
Ошибешься! Дуракам везет!
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3k
Летучий Мыш Михаил 2 часа назад
У нее все впереди. На самолётах летать не сможет- откроет для себя круизные лайнеры, а там уж...
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1k
winiGreta Летучий Мыш 2 часа назад
да ладно, не сможет? Сможет к сожалению. Можно подумать что то единственная авиакомпания.
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3k
Летучий Мыш winiGreta 2 часа назад
Так и это, поди, не единственная выходка)))
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8k
Типа граф Example 6.2.6 24 минуты назад
Давно работал печатником на типографии и к нам на работу устроился толи грузчик , толи разнорабочий не помню и значит работаем мы и вдруг станок резко стопариться и гаснет , мы такие чё за нах , а оказываеться этому новенькому дебилу стало интересно что это за рубильничек красненький, симатчненький на станке и дёрнул его идиот .
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49
Lepus 3 часа назад
А чё в аэропорту?
Надо было подождать пока взлетит, так, говорят, вид с крыла лучше.
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2k
Raf 3 часа назад
Лишили полётов! А наказания рублём за это не предусмотренно что ли?
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900
Цунами Raf 3 часа назад
Гривной- аэропорт Борисполь, Киев.
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3k
Летучий Мыш Raf 2 часа назад
Тоже непонятно как-то. После и тех осмотр, и задержка рейса и т.д. и т.п. -все за счет кампании, что ли?
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4k
sivanov1079 3 часа назад
Елка, ты?
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24k
labuda.blog 3 часа назад
Пассажирка самолета открыла аварийный выход и отправилась гулять по крылу
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1k
Андрей labuda.blog 3 часа назад
Если к украинцу и приходит смерть с косой, то она приходит с лицом Супрун
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3k
Юра Гагарин Андрей 3 часа назад
а ты что, подругу себе найти не можешь?
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