Работа не самых толковых грузчиков с предсказуемым финалом

Популярное утверждение о том, что лень — двигатель прогресса, не
всегда верно. Некоторые индивидуумы хотят сиюминутного комфорта и не задумываются о возможных последствиях. Грузчики из данного видео как раз входят в их число.
всегда верно. Некоторые индивидуумы хотят сиюминутного комфорта и не задумываются о возможных последствиях. Грузчики из данного видео как раз входят в их число.
Видео содержит ненормативную лексику
Источник:
Ссылки по теме:
- Спортсмен потерял свой мотоцикл на гонках
- Как скучающий британский охранник через барьер прыгал
- Эффектно покинул вертолет
- Громко и эффектно вошла в здание офиса
- Переоценил свои возможности
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...