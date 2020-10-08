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Работа не самых толковых грузчиков с предсказуемым финалом

Работа не самых толковых грузчиков с предсказуемым финалом (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 11:20
Сообщество : Юмор
Метки: видео   грузчики   неудача   погрузка   прикол   фейл   
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Популярное утверждение о том, что лень — двигатель прогресса, не
всегда верно. Некоторые индивидуумы хотят сиюминутного комфорта и не задумываются о возможных последствиях. Грузчики из данного видео как раз входят в их число.

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Метки: видео   грузчики   неудача   погрузка   прикол   фейл   
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7  комментариев
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14k
Dr.CrAzY Полчаса назад
Работа не самых толковых грузчиков с предсказуемым финалом
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712
ZloyPupsik Полминуты назад
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712
ZloyPupsik 50 секунд назад
нааачальника, почему ругаеся?
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27k
lem02 Полчаса назад
Единственный адекватный человек, к сожалению, остался за кадром.
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49k
pynh Полчаса назад
теперь можно по акции в магнитерочки
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6k
Фельдъегерь 40 минут назад
...когда женщина соображает в погрузке больше чем мужики
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1k
Vladimir Taranovich 41 минуту назад
погрузочная дегенерация
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Picard

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