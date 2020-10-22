Управлявший квадроциклом мужчина неожиданно катапультировался

Установленная возле дома в США камера наблюдения сняла неудачную погрузку квадроцикла. Во время заезда на прицеп мужчина случайно катапультировался с транспортного средства.
Камера наружного наблюдения, установленная на частном владении в населённом пункте Рейсленд (Байу-Лафурш, округ Лафурш, штат Луизиана, США), 16 октября зафиксировала крайне неудачную операцию по погрузке квадроцикла на прицеп.
Неопытный квадроциклист, заезжая на прицеп, сильно надавил на газ, в результате чего транспортное средство чудом не задело стоящего в кузове участника погрузочной операции, а затем врезалось в стенку и перевернулось, катапультировав неумелого водителя.
Со слов автора видеоролика, молодой человек, пролетев несколько метров, совершил жёсткую посадку на асфальтированной дороге и отделался синяками и ссадинами.
Неопытный квадроциклист, заезжая на прицеп, сильно надавил на газ, в результате чего транспортное средство чудом не задело стоящего в кузове участника погрузочной операции, а затем врезалось в стенку и перевернулось, катапультировав неумелого водителя.
Со слов автора видеоролика, молодой человек, пролетев несколько метров, совершил жёсткую посадку на асфальтированной дороге и отделался синяками и ссадинами.
Источник:
Ссылки по теме:
- Работа не самых толковых грузчиков с предсказуемым финалом
- Мужчина выбрал неудачное место для предложения руки и сердца
- Не слишком удачная попытка парней вытащить из реки мяч
- Музыкант чуть не отправил в нокаут партнершу
- Как скучающий британский охранник через барьер прыгал
Метки: видео квадроцикл неудача прикол фейл
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...
Vsyu zhizn zhili na avtomaticheskoy KPP i bez scepleniya a tut vdrug . I vot posledstviya ...
- Много.... много!