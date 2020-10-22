Управлявший квадроциклом мужчина неожиданно катапультировался

Камера наружного наблюдения, установленная на частном владении в населённом пункте Рейсленд (Байу-Лафурш, округ Лафурш, штат Луизиана, США), 16 октября зафиксировала крайне неудачную операцию по погрузке квадроцикла на прицеп.



Неопытный квадроциклист, заезжая на прицеп, сильно надавил на газ, в результате чего транспортное средство чудом не задело стоящего в кузове участника погрузочной операции, а затем врезалось в стенку и перевернулось, катапультировав неумелого водителя.



Со слов автора видеоролика, молодой человек, пролетев несколько метров, совершил жёсткую посадку на асфальтированной дороге и отделался синяками и ссадинами.