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Управлявший квадроциклом мужчина неожиданно катапультировался

Управлявший квадроциклом мужчина неожиданно катапультировался (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: видео   квадроцикл   неудача   прикол   фейл   
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Установленная возле дома в США камера наблюдения сняла неудачную погрузку квадроцикла. Во время заезда на прицеп мужчина случайно катапультировался с транспортного средства.

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Метки: видео   квадроцикл   неудача   прикол   фейл   
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2  комментария
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8k
MihailoSerbiya 18 минут назад
Daaaa, sceplenie u amerikancah nepreodelimaya problema ...
Vsyu zhizn zhili na avtomaticheskoy KPP i bez scepleniya a tut vdrug . I vot posledstviya ...
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9k
Serg2001 9 минут назад
- Поддай газку!
- Много.... много!
- Поддай газку! - Много.... много!
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