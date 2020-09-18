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Переоценил свои возможности

Переоценил свои возможности (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 12:26
Метки: видео   неудача   падение   переправа   прикол   фейл   
713
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1
Парень решил переправиться на другой берег водоема на велосипеде, но переоценил свои силы.

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Метки: видео   неудача   падение   переправа   прикол   фейл   
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2k
Евгений 48 минут назад
Хороший друг, весёлый.
Сначала смотрел без звука, не по себе было. Решил на большом мониторе посмотреть со звуком включил, так я от его смеха сам заржал, значит всё норм - каждый день так делают
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Олег 11 минут назад
Переоценил свои возможности
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