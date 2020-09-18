Переоценил свои возможности

Парень решил переправиться на другой берег водоема на велосипеде, но переоценил свои силы.
Не зная броду, не суйся в воду
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Сначала смотрел без звука, не по себе было. Решил на большом мониторе посмотреть со звуком включил, так я от его смеха сам заржал, значит всё норм - каждый день так делают