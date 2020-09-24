Громко и эффектно вошла в здание офиса

Установленная на входе в офисное здание камера наблюдения запечатлела неудачно вошедшую в помещение с улицы девушку. Кто же знал, что в этот день будет ветрено и на входе не будет установлен дверной доводчик?
Когда на улице "немного" ветрено
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P.S. на дорогах дамы ведут себя так само (и за рулем и в пешем строю).
Запарился бы страховку платить.
двери открываются как во внутрь, так и наружу
здесь тупо стечение обстоятельств
куйни не рисовал.
В холодильнике своём будешь хлопать
А арендодателя выпороть прилюдно и заставить на двери поставить нормальные доводчики.