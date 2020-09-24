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Громко и эффектно вошла в здание офиса

Громко и эффектно вошла в здание офиса (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: видео   дверь   девушка   неудача   прикол   фейл   
7661
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Установленная на входе в офисное здание камера наблюдения запечатлела неудачно вошедшую в помещение с улицы девушку. Кто же знал, что в этот день будет ветрено и на входе не будет установлен дверной доводчик?

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Метки: видео   дверь   девушка   неудача   прикол   фейл   
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835
Kanifolkin 2 часа назад
Она что, решила что дверь за нею будет закрывать отдельный служащий? Или мозгов не хватило, что бы осознать тот факт, что на улице сильный ветер? Она же даже не пыталась сама закрыть за собой дверь. Она, наверное, в лифту родилась...
А фраза про доводчик дверей вообще меня убила - у нас что, доводчик ОБЯЗАТЕЛЬНО стоит на каждой двери? Или просто она думала, что везде, где она будет идти ОБЯЗАТЕЛЬНО стоит доводчик? Тупость это обычная, простая тупость...

P.S. на дорогах дамы ведут себя так само (и за рулем и в пешем строю).
Она что, решила что дверь за нею будет закрывать отдельный служащий? Или мозгов не хватило, что бы осознать тот факт, что на улице сильный ветер? Она же даже не пыталась сама закрыть за собой дверь. Она, наверное, в лифту родилась... А фраза про доводчик дверей вообще меня убила - у нас что, доводчик ОБЯЗАТЕЛЬНО стоит на каждой двери? Или просто она думала, что везде, где она будет идти ОБЯЗАТЕЛЬНО стоит доводчик? Тупость это обычная, простая тупость... P.S. на дорогах дамы ведут себя так само (и за рулем и в пешем строю).
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7k
Prostovopros 44 секунды назад
Дзынь...
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25k
parallax 10 минут назад
Владельцу здания крупно повезло, что женщина не пострадала.
Запарился бы страховку платить.
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7k
Голос Вселенной 23 минуты назад
Когда люди научились строить высотные дома, была одна проблема - входные двери. В зданиях всегда есть открытые окна на этажах, и при открывании двери на первом этаже создавалась "тяга". И тогда один умный дядя придумал дверь т.н. карусель - трех или четырех створчатые двери, которые крутились. Таким образом люди получили возможность проходить, но тяга не создавалась - двери всегда в положении закрыто.
Когда люди научились строить высотные дома, была одна проблема - входные двери. В зданиях всегда есть открытые окна на этажах, и при открывании двери на первом этаже создавалась "тяга". И тогда один умный дядя придумал дверь т.н. карусель - трех или четырех створчатые двери, которые крутились. Таким образом люди получили возможность проходить, но тяга не создавалась - двери всегда в положении закрыто.
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1k
Vasiliy Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Андрей Полчаса назад
у этих дверей доводчик находится внизу в шарнире-опоре, который монтируется скрыто в полу.
двери открываются как во внутрь, так и наружу
здесь тупо стечение обстоятельств
у этих дверей доводчик находится внизу в шарнире-опоре, который монтируется скрыто в полу. двери открываются как во внутрь, так и наружу здесь тупо стечение обстоятельств
у этих дверей доводчик находится внизу в шарнире-опоре, который монтируется скрыто в полу. двери открываются как во внутрь, так и наружу здесь тупо стечение обстоятельств
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11k
Объект реальности Андрей 22 минуты назад
Здесь курица не учла парусность двери, а это надо всегда учитывать при ветре, тем более таком.
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29k
Опаньки 37 минут назад
"закрой меня, мр№зь"
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1k
fraxinus 45 минут назад
Ну хоть стекло нормальное, безопасно разбилось.
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15k
Злобный Члегр 52 минуты назад
Бдыщь!
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0
User_1733761 Час назад
Это не она так вошла, это дверь ветром так херануло. Если бы во внутрь открыла, все бы нормально было бы
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74
Дмитрий Час назад
Да ладно. Ни чего тут не было. Ветром вырвало дверь из руки. не успела перехватить ручки. Как и Рафик девушка не винуовен.
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12k
Сергей Час назад
Чо тут? А то у меня "молевич".
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44k
Albert GER Сергей Полчаса назад
МАлевич.
куйни не рисовал.
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12k
Сергей Albert GER 24 минуты назад
Так тож Малевич.
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7k
ГородДомов 2 часа назад
Дверью не хлопай.. да.
В холодильнике своём будешь хлопать
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501
Victor 2 часа назад
сэкономили на копеечных ограничителях.
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8k
Денис 2 часа назад
Хорошо, что тётку не задело.
А арендодателя выпороть прилюдно и заставить на двери поставить нормальные доводчики.
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886
Шурман 2 часа назад
Нужно было вторую открыть :) просто для симметрии :)
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11k
Совранский Шурман 2 часа назад
Вторая - судя по ветру - могла внутрь протолкнуть барышню))
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886
Шурман Совранский Час назад
:) Один раз пошли с сыном по стеклянному лабиринту гулять и вроде бы я вижу выход :)) короче лоб болел еще сутки :) зато люди ржали и внутри и на улице :)
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33k
dima423 2 часа назад
красиво) но к тетке естественно не может быть тут никаких претензий
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