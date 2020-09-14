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Спецслужбы США изучают видео, где над лесом распыляют зажигательную смесь

Спецслужбы США изучают видео, где над лесом распыляют зажигательную смесь (1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 15:51
Метки: видео   зажигательную   над лес   распыляют   смесь   спецслужбы   сша   

Жертвами природных пожаров на западе США стали уже больше тридцати человек. Десятки числятся пропавшими без вести. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Калифорнии. Пожар еще не потушен, но его уже признали самым разрушительным в истории штата. Огнем охвачено уже около двух миллионов гектаров. Эвакуированы сотни тысяч жителей.

Иван Кемеров

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И на фоне такой непростой ситуации американские спецслужбы сейчас расследуют происхождение этого необычного видео. На кадрах зафиксировано, как беспилотник распыляет над лесом зажигательную смесь.

То ли журналисты хайпуют, то ли это действительно чье то намеренное вредительство, но ведь есть такой приём в лесотушении нызывается ВСТРЕЧНЫЙ ПАЛ!

Встречный пал - является наиболее эффективным способом, применяемым при тушении верховых, а также низовых лесных пожаров высокой и средней интенсивности. Встречный пал позволяет быстро останавливать распространение указанных пожаров небольшими по численности силами. В ходе этого процесса происходит выжигание напочвенных горючих материалов перед кромкой лесного пожара.

В сторону пожара направляют специально разожжённую полосу огня. Две стены пламени притягиваются друг к другу, в результате в очаге мгновенно выгорает весь кислород и пожар гаснет сам собой.

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Метки: видео   зажигательную   над лес   распыляют   смесь   спецслужбы   сша   
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12k
Minos 2 часа назад
В итоге напишут, что русские тайком вырубили американский лес и продали китайцам, а теперь заметают следы
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7k
Vacony Полчаса назад
не знаю что он там поджигал, но оно не горит как то )
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11k
робт 2 часа назад
а где там в округе пожар чтоб встречный пал делать?
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