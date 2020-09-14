Спецслужбы США изучают видео, где над лесом распыляют зажигательную смесь

И на фоне такой непростой ситуации американские спецслужбы сейчас расследуют происхождение этого необычного видео. На кадрах зафиксировано, как беспилотник распыляет над лесом зажигательную смесь.



То ли журналисты хайпуют, то ли это действительно чье то намеренное вредительство, но ведь есть такой приём в лесотушении нызывается ВСТРЕЧНЫЙ ПАЛ!



Встречный пал - является наиболее эффективным способом, применяемым при тушении верховых, а также низовых лесных пожаров высокой и средней интенсивности. Встречный пал позволяет быстро останавливать распространение указанных пожаров небольшими по численности силами. В ходе этого процесса происходит выжигание напочвенных горючих материалов перед кромкой лесного пожара.



В сторону пожара направляют специально разожжённую полосу огня. Две стены пламени притягиваются друг к другу, в результате в очаге мгновенно выгорает весь кислород и пожар гаснет сам собой.