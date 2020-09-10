Дикий олень принялся вылизывать кота на глазах у его хозяев

Необычное поведение парнокопытного обитателя леса в конце июля было запечатлено на ферме, находящейся в окрестности города Пана (округ Кристиан, штат Иллинойс, США).



Дикий зверь, испытывающий нежные чувства по отношению к домашнему питомцу, вышел из леса и не обращая особого внимания на людей, приблизился к коту Лео. Владелец усатого питомца запечатлел, как животные по очереди принялись вылизывать друг друга.