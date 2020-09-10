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Дикий олень принялся вылизывать кота на глазах у его хозяев

Дикий олень принялся вылизывать кота на глазах у его хозяев (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 09:54
Сообщество : Животные
Метки: видео   кот   милота   олень   прикол   сша   
348
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В окрестности американского города Пана мужчина запечатлел дикого оленя, который подошел к домашнему коту и подарил ему порцию нежностей.

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Метки: видео   кот   милота   олень   прикол   сша   
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5  комментариев
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705
IOON Час назад
Это потому что котиков все любят!
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8k
gnyS i Час назад
Я бы так не радовался...
Следует помнить, что заболевание человеку(или другому животному) от животных передается через укусы, ссадины, царапины, ослюнения кожных покровов, слизистую оболочку глаз, полости рта, носа и при соприкосновении с каким-либо предметом или одеждой, загрязненными слюной бешенного животного.
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Сибирячка Час назад
Пусть скажут спасибо, то не сожрал. Мышей и сусликов, а так же кости, эти нежные благородные создания только так хрумкают
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32k
dima423 Час назад
какие нежности)) прикольно конечно, такие моменты делают жизнь лучше
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1k
SSD 2 часа назад
*шутка про вылизывает киску без смс*
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