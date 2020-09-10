Дикий олень принялся вылизывать кота на глазах у его хозяев

В окрестности американского города Пана мужчина запечатлел дикого оленя, который подошел к домашнему коту и подарил ему порцию нежностей.
Необычное поведение парнокопытного обитателя леса в конце июля было запечатлено на ферме, находящейся в окрестности города Пана (округ Кристиан, штат Иллинойс, США).
Дикий зверь, испытывающий нежные чувства по отношению к домашнему питомцу, вышел из леса и не обращая особого внимания на людей, приблизился к коту Лео. Владелец усатого питомца запечатлел, как животные по очереди принялись вылизывать друг друга.
Дикий зверь, испытывающий нежные чувства по отношению к домашнему питомцу, вышел из леса и не обращая особого внимания на людей, приблизился к коту Лео. Владелец усатого питомца запечатлел, как животные по очереди принялись вылизывать друг друга.
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Следует помнить, что заболевание человеку(или другому животному) от животных передается через укусы, ссадины, царапины, ослюнения кожных покровов, слизистую оболочку глаз, полости рта, носа и при соприкосновении с каким-либо предметом или одеждой, загрязненными слюной бешенного животного.