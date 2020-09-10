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Сообщество Жизнь в США 429 постов • 189 подписчиков подписаться
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Пожарные догнали мерзавца, ударившего 60-летнюю женщину

Пожарные догнали мерзавца, ударившего 60-летнюю женщину (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 13:41
Сообщество : Жизнь в США
Метки: велосипедист   видео   нападение   пенсионер   пожарные   сша   
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В сети появилось видео с одной из уличных камер Нью-Йорка, на которой запечатлено нападение велосипедиста на пожилую женщину. Одетая в синюю рубашку 60-летняя потерпевшая проходила около пожарного депо, когда проезжающий мимо велосипедист ударил её в лицо. Через мгновение за нападавшим устремились четверо пожарных. Мужчины повалили его на землю и удерживали до прибытия полиции.

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Метки: велосипедист   видео   нападение   пенсионер   пожарные   сша   
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44  комментария
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1k
Том Сойер 2 часа назад
Есть ещё в омериге нормальные негры - это я о том чернокожем пожарном, который побежал догонять этого гниду-нигера на велике. Молодец, чувак! Да и все они - молодцы! А нигера прям там надо было на месте и пристрелить, суку.
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10k
Вася Александрович 18 секунд назад
В цвете кожи не сомневался и до просмотра видео.
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9k
Хью́берт 10 минут назад
Ненавижу две вещи, это расизм и негров.
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3k
кот базилий Хью́берт Полминуты назад
Так их не люблю,что кушать не могу...
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1k
Hazanoff 24 минуты назад
Пожарные догнали мерзавца, ударившего 60-летнюю женщину
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820
Oggych Полчаса назад
Я думал они извиняться бегут )) Хорошо что ошибся
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9k
Павел Бреусов Полчаса назад
"Задержанный не был знаком с женщиной и его мотивы нападения пока остаются неясными" Да-да неясными, ой, а что это за странное движение ниггеров?

Ссылка www.youtube.com
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166
Serega Tim Полчаса назад
странно!! я думал застрелят))))
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21k
MrGod Serega Tim 12 минут назад
Это пожарные, у них нет оружия.
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9k
Онотолей Полчаса назад
А ну понятно,ниггер.Как всегда.Когда же они наконец этих диких обезьян линчевать начнут.
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183k
Северное сияние 40 минут назад
Ниггеру поделом

А лисапедик бросили, ироды....
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6k
Сергей Северное сияние Полчаса назад
Лисапед, возможно, теперь вернётся к законному владельцу.
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64
Павел Сотников 41 минуту назад
Опять сраный нигер
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4k
бедный студент из Африки 42 минуты назад
Карма
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 42 минуты назад
у него и велик походу угнанный,ехал не уверенно.
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1k
Роман Гамзалиев 43 минуты назад
Я так понимаю у пожарников не было оружия , а так бы застрелили бы))
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19
SavageTi 50 минут назад
Опять белые избили негра ни за что
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4k
dchizh 52 минуты назад
у них забава, вроде называется-выруби белого
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5k
Сгусток позитива 53 минуты назад
что эти белые себе позволяют???? Тронули черного господина!!!
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7k
Шурум-бурум 54 минуты назад
раньше белые в штатах были людьми и могли спокойно вздернуть этого ниггера на ближайшем дереве...
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360
Sexxxton 56 минут назад
А негра-пожарного, который догонял негра на велосипеде, можно называть расистом?
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777
Игорь Sexxxton 53 минуты назад
Пожарные догнали мерзавца, ударившего 60-летнюю женщину
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1k
Николай Sexxxton Полчаса назад
как будто у него был выбор - бежать или не бежать
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1k
dr_Zloy Час назад
Пожарные догнали мерзавца, ударившего 60-летнюю женщину
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26k
a.fey Час назад
Молодцы, конечно. Но морду лица надо было все таки рехтануть.
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17k
BiZ Час назад
даже великом пользоваться не умеет
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6k
Перст Указующий BiZ Час назад
велик только что сп*здил
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17k
BiZ Перст Указующий Час назад
впервые в жизни на велик сел?
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232k
Rusbond BiZ 54 минуты назад
нигер....
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