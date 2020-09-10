Пожарные догнали мерзавца, ударившего 60-летнюю женщину

Нападавшим оказался 53-летний мужчина, у которого уже было 18 арестов. Среди них числится как минимум одно нападение на человека и ограбление.



Задержанный не был знаком с женщиной и его мотивы нападения пока остаются неясными. Предыдущий его арест произошел 2 августа после того, как он ударил 26-летнего мужчину по лицу.