Пожарные догнали мерзавца, ударившего 60-летнюю женщину

В сети появилось видео с одной из уличных камер Нью-Йорка, на которой запечатлено нападение велосипедиста на пожилую женщину. Одетая в синюю рубашку 60-летняя потерпевшая проходила около пожарного депо, когда проезжающий мимо велосипедист ударил её в лицо. Через мгновение за нападавшим устремились четверо пожарных. Мужчины повалили его на землю и удерживали до прибытия полиции.
Нападавшим оказался 53-летний мужчина, у которого уже было 18 арестов. Среди них числится как минимум одно нападение на человека и ограбление.
Задержанный не был знаком с женщиной и его мотивы нападения пока остаются неясными. Предыдущий его арест произошел 2 августа после того, как он ударил 26-летнего мужчину по лицу.
Задержанный не был знаком с женщиной и его мотивы нападения пока остаются неясными. Предыдущий его арест произошел 2 августа после того, как он ударил 26-летнего мужчину по лицу.
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