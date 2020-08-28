Отважная утка бросилась на ястреба, чтобы защитить своих птенцов

Глава переходившего автодорогу утиного семейства, увидев приближающегося хищника, не позволила ему унести двух своих птенцов и атаковала грозного противника.



Судя по кадрам видеозаписи, ястреб не успел улететь от грозной утки и бросив добычу, вынужден был спасать своё оперение и ретироваться в безопасное место.