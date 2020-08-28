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Отважная утка бросилась на ястреба, чтобы защитить своих птенцов

Отважная утка бросилась на ястреба, чтобы защитить своих птенцов (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 13:42
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   мама   птенцы   сша   утка   ястреб   
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Житель города Овьедо (округ Семинол, штат Флорида, США) стал свидетелем нападения ястреба на утку с выводком. Пернатая мамаша без промедления бросилась на хищника и отбила двух своих птенцов.

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Метки: видео   животные   мама   птенцы   сша   утка   ястреб   
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Головасыр коричнештанник 43 минуты назад
Отважная утка бросилась на ястреба, чтобы защитить своих птенцов
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