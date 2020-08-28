Отважная утка бросилась на ястреба, чтобы защитить своих птенцов

Житель города Овьедо (округ Семинол, штат Флорида, США) стал свидетелем нападения ястреба на утку с выводком. Пернатая мамаша без промедления бросилась на хищника и отбила двух своих птенцов.
Глава переходившего автодорогу утиного семейства, увидев приближающегося хищника, не позволила ему унести двух своих птенцов и атаковала грозного противника.
Судя по кадрам видеозаписи, ястреб не успел улететь от грозной утки и бросив добычу, вынужден был спасать своё оперение и ретироваться в безопасное место.
Судя по кадрам видеозаписи, ястреб не успел улететь от грозной утки и бросив добычу, вынужден был спасать своё оперение и ретироваться в безопасное место.
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