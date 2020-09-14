Американские новости 365

FISHKINET
Новое
Новое
Вкусная кукуруза по-мексикански. Готовим сладкую кукурузу в початках
Автор:
Марина Майорова
В США началась охота на полицейских: неизвестный расстрелял двух стражей порядка
Автор:
Ирина Николаевна из 3 подъезда
Чьими голосами говорят мультяшки?
Автор:
Болонка королевы
Самые умопомрачительные эксперименты с животными за последние 100 лет
Автор:
Сергей
Почему «рождественская звезда» перестает цвести?
Автор:
Funny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
Итоги выборов 2020: изнасилование, наркотики и унижение
Сообщество:
Жить в России
Обезьяна в машине
Сообщество:
Юмор
Мужчина ослеп, но это не помешало ему получить водительские права в Оренбургской области
Сообщество:
Автомир
Остров Хийумаа
Сообщество:
Путешествия
Сухого закона нет
Сообщество:
Искусство
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
Дедушка удивил юного экстремала трюком на BMX
Автор:
Picard
Один из самых запоминающихся прыжков в высоту
Автор:
Picard
Вооруженный мужчина достойно встретил грабителей
Автор:
Alonso
В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на 17-летнюю девушку возле лифта
Автор:
Alonso
Пешеходы осыпали тумаками грабителя и его подругу
Автор:
Alonso
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Купающийся в грязной луже медведь решил начать пускать пузыри
Автор:
Пальмовый вор
Один из самых талантливых попугаев, что вы видели
Автор:
Alonso
Спортсмен потерял свой мотоцикл на гонках
Автор:
Picard
Когда решила научиться увиденному в интернете танцу
Автор:
Alonso
Тихая охота удалась
Автор:
Alonso
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Встреча шимпанзе со своим опекуном после долгой разлуки
Автор:
Пальмовый вор
Не бойся, он не кусается: пёс загнал мужчину на ворота
Автор:
Forestdude
Пойманная змеёй рыба попыталась полакомиться другой змеёй
Автор:
Picard
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Почему перед сном стоит закрывать двери в комнатах
Автор:
Forestdude
21-летняя девушка откровенно рассказала о трудностях жизни с большой грудью
Автор:
Alonso
Функционирование ДНК показали в удивительной анимации
Автор:
Кот шашлык
Заложник
Автор:
TUKUTELA-сепар
"СЕКТОР ГАЗА!!!" Кто любит и помнит.концерт в Москве.
Автор:
юра
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Диорама со взрывом атомной бомбы
Автор:
Кот шашлык
Самый бюджетный беспилотник
Автор:
Picard
Самодельная радиоуправляемая подводная лодка из Lego
Автор:
Picard
Миниатюрный меч из ржавого гвоздя
Автор:
Mr.Adamson
Горнолыжный курорт во дворе дома
Автор:
Alonso
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Пожарные догнали мерзавца, ударившего 60-летнюю женщину
Автор:
Alonso
Красивая и сильная девушка
Автор:
mindflixx
Владимирский форсаж
Автор:
Дмитрий
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Твори добро: реакция мужчины на то, что возле его гаража катается чужой ребёнок
Автор:
Alonso
Оригинальная реакция пса на сюрстрёмминг
Автор:
Picard
Поляк зафиксировал последствия введения российской вакцины против COVID-19
Автор:
Кот шашлык
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ностальгия
Ностальгия
Все, что осталось от СССР: заброшенные объекты и техника, навсегда покинутые людьми
Автор:
LMV
Уникальные Советские электронные игрушки
Автор:
Димон
Сибирский вестерн: как в 1943 году ловили банду эвенка Павлова, грабившего золотые прииски
Автор:
Сергей
СССР. Интересные фотографии известных людей
Автор:
Юганск
Бумажные куклы СССР: мечта советских ребятишек
Автор:
LMV
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Новости
Новости
Китай строит город для эпидемий
Автор:
Болонка королевы
Патриарх Филарет, обвинявший в распространении коронавируса геев, сам заразился ковидом
Автор:
Болонка королевы
Взрыв на складе боеприпасов превратился в красочное шоу
Автор:
PokemonKa
Мемов не ждём: в этом году прямой линии с Путиным не будет
Автор:
PokemonKa
Дарвина уволят из Музея естественной истории
Автор:
Болонка королевы
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авто
Основное
Видео
ДТП
Авария дня
Тюнинг
Ожесточенная драка автомобилисток из-за открытой двери
Автор:
Johnny
Дикий кастом 70-х: автомобиль из фильма «Смертельная гонка 2000»
Автор:
Лан не урчи
Необычные машины Крайнего Севера
Автор:
OnlineHunter
Наш, чувак!
Автор:
Вадим
Заброшенное конструкторское бюро АЗЛК в Ивановской области
Автор:
Олег
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Российский космонавт заснял группу из пяти неизвестных объектов
Автор:
Лан не урчи
Эффектная наклейка на автомобиль
Автор:
mindflixx
Американка не позволила полицейскому автомобилю попасть в ДТП
Автор:
Forestdude
Эффектная авария во время полицейской погони
Автор:
Forestdude
Кокетливый неадекват скакал по автомобилям на улицах Саратова
Автор:
Picard
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове агрессивный водитель напал на студента
Автор:
Johnny
Парень в капюшоне и наушниках врезался в трамвай
Автор:
Johnny
Летел под 200 километров в час
Автор:
ScorpionDS
В Сургуте прогулочный катер столкнулся с баржей - четыре человека погибли
Автор:
Result
"Виновен!": суд огласил приговор по делу Ефремова и назвал наказание
Автор:
Result
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Водитель "Гранты" избегал столкновения и вылетел на встречную полосу
Автор:
Johnny
Авария дня. Водитель инкассаторского автомобиля устроил ДТП в Кировской области
Автор:
Johnny
Авария дня. Массовое ДТП под Архангельском
Автор:
Johnny
Авария дня. Под Тверью пострадали два человека
Автор:
Johnny
Авария дня. ДТП с участием трех машин на трассе в Челябинской области
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Диагноз неутешителен: "врум-врум" и "эродондодон" головного мозга. Всё о странных выхлопных
Автор:
Никифоридис
Тюнингованный Mercedes-AMG S63, как способ обратить на себя внимание
Автор:
RedBull
На продажу выставили Brabus E V12 — один из самых быстрых седанов в мире
Автор:
RedBull
Тюнингованный Chevy Camaro с огромными колесами Forgiato
Автор:
RedBull
Porsche 911 Syberia RS — настоящий сибиряк
Автор:
Олег
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Я Автор
Валентин Гафт: с улыбкой о коллегах
Автор:
Димон
Волшебный телефон с субтитрами
Автор:
NikolayRevlis
Крысиная мечта!
Автор:
NikolayRevlis
Сокрушительный удар по преступности
Автор:
Максим Демидов
«Я не снял все, что хотел. Но я снимал только то, что хотел»
Автор:
Дмитрий
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Ностальгия
Новости
Авто
Я Автор
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Антифишки
Солянка для майдана
Ад'ок
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Девушки
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Firework
Трансляция из заповедника
Перейти на новый дизайн и отключить рекламу
ru
en
Найти
X
Только авторские посты в ленте #Яавтор
поделиться
1
ещё пост
Американские новости 365
добавить
пост
Сообщество
Треники&Вареники
2069 постов • 997 подписчиков
подписаться
Новое
>
Видео
>
Сообщество Треники&Вареники
Франц Лефорт
Американские новости 365
(1 видео)
Автор:
Франц Лефорт
14 сентября 2020 13:26
Сообщество :
Треники&Вареники
Метки:
Американские новости
боб джонстон
прикол
юмор
Не политические новости с юморм(18+)
Франц Лефорт
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
18663
Другие посты автора
Похожее видео
Принес грибов жене на радость
08:41:01
Эффектно покинул вертолет
14:03:09
Запоминающийся прыжок с инструктором
08:03:07
Спортсмен потерял свой мотоцикл на гонках
10:17:09
Как «лысый из Brazzers» американцев с Днем труда поздравлял
10:03:10
Пёс услышал Лучано Паваротти и принялся подпевать любимому певцу
08:09:39
Когда решила научиться увиденному в интернете танцу
08:54:09
Купающийся в грязной луже медведь решил начать пускать пузыри
08:52:11
666
1
Предыдущее
Следующее
Источник:
Ссылки по теме:
Эффектно покинул вертолет
Принес грибов жене на радость
Как «лысый из Brazzers» американцев с Днем труда поздравлял
Пёс услышал Лучано Паваротти и принялся подпевать любимому певцу
Запоминающийся прыжок с инструктором
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки:
Американские новости
боб джонстон
прикол
юмор
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
37
2
35
Понравилось
35
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
1
комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
806
maloy
4 часа назад
Чёт сегодня скучно
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
Доставка почты по-английски
Лучшие рецепты бомбочек для ванной своими руками: ингредиенты и изготовление
Столицу Турции накрыло песчаной бурей: видео
Loading...
Красивые и без запросов, или "Мисс сельская местность 2020"
Бизиборд своими руками для мальчика: 7 крутых идей
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото)
Букет из фруктов своими руками
«Подружки» Тарзана обокрали Наташу Королёву
Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии
Женщина отвела весь свой гардероб под кошачий туалет
Вирусолог из Китая: новый коронавирус создан людьми!
Необычный мешок с мусором на лондонском аукционе
Как сделать вольер для собаки своими руками
Девушка показала, как бюджетно воссоздать эффектные сцены из фильмов
Бумажные куклы СССР: мечта советских ребятишек
Звезды и их домашние животные
11 идей как сделать когтеточку для кошки своими руками
Жуткие деревни-призраки Дагестана: фотографии и видео с дронов
Любитель татуировок закрасил все тело и хочет отрезать соски
Плащ-накидка с капюшоном: выкройка и инструкция
Как выглядели и как одевались девочки-подростки в США 40-х годов
У берегов Норвегии нашли затопленный немецкий крейсер
Семейство блогеров объявило пол своего ребенка, расцветив самое высокое здание в мире
Индийские преступники позаботились о своем здоровье перед ограблением
Осваиваем кладку тандыра из кирпича своими руками
Из тропиков в зиму! В Колорадо выпал снег после рекордной жары
Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом
Как сделать антисептик для рук своими руками
Художник из Кливленда создал хреновый портрет Трампа
Художник Скотт Талман: рутина повседневной жизни
✖
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото)
Запоминающийся прыжок с инструктором
Как «лысый из Brazzers» американцев с Днем труда поздравлял
Когда решила научиться увиденному в интернете танцу
Пёс услышал Лучано Паваротти и принялся подпевать любимому певцу
Принес грибов жене на радость
Популярное видео
38
38
0
6
Кошки ждут долгожданный улов
70
70
0
2
Один из самых талантливых попугаев, что вы видели
55
55
0
11
Дикий олень принялся вылизывать кота на глазах у его хозяев
66
66
0
27
Ефремов стал жертвой Пашаева — адвокат потерпевших
194
194
1
27
Спортсмен потерял свой мотоцикл на гонках
419
419
1
250
Вооруженный мужчина достойно встретил грабителей
509
509
4
110
Когда решила научиться увиденному в интернете танцу
50
50
0
22
Гибель зазевавшегося турецкого инженера попала на видео
31
31
0
10
Реклама iphone 12
100
100
0
127
В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на 17-летнюю девушку возле лифта
Популярное в сообществах
284
284
73
144
Топ-20 фантастических сериалов 2000-2020
242
242
2
43
15 досадных случаев, когда жизнь дала трещину
Активность сообщества на фишках
Посты
Комментарии
Посещения
45
48
60
36
62
30
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сент
100
80
60
40
20
0
Набирающие популярность в сообществах
1
1
0
9
Как сделать антисептик для рук своими руками
-7
-7
0
46
Диета Анны Семенович потерпела фиаско
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1588
624
Юмор
2387
427
ФотоМир
607
424
Гифки
612
256
Автомир
642
241
Кино
977
233
Аварии
430
211
Юмор
2387
2855
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1587
2655
Животные
1105
1274
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
596
1180
Гифки
612
1160
Треники&Вареники
997
1155
Жить в России
631
981
Юмор
2387
12636
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1587
11612
Животные
1105
8289
ФотоМир
607
6455
Кино
977
5213
Жить в России
631
4956
Гифки
612
4844
Юмор
2387
397
Животные
1105
99
Жить в России
631
129
Новости со всего Мира
1070
34
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
596
123
Треники&Вареники
997
75
Кино
977
213
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Димон
2.4M
Чёрный кот
38k
АРОН
296k
Сергей
951k
rusfet
344k
NAZARETH
197k
Иван Кемеров
1.5M
Димон
2.4M
NAZARETH
197k
АРОН
295k
Сергей
950k
Лока Сафонов
4k
rusfet
344k
Петр
9k
Димон
2.4M
NAZARETH
197k
Сергей
950k
rusfet
344k
АРОН
295k
Николай Николаенко
72k
Иван Кемеров
1.5M
Димон
2.4M
Иван Кемеров
1.5M
Сергей
950k
alex
738k
XoCTeJI
573k
Алексей
552k
Winner56
487k
показать ещё
Весь топ
Илья Варламов
22k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
Столото
0
показать ещё
Лучшие демотиваторы
94
94
1
6
Перейти в раздел
Популярные теги
#фото
#интересно
#интересное
#сделай сам
#россия
#картинки
#настроение
#спорт
#gif
#дтп
#юмор
#история
#СССР
#кино
#девушки
#люди
#подборка
#сша
#авария
#новости
#факты
#прикол
#своими руками
#животные
#прикольные
#москва
#природа
#фотографии
#авто авария
#оружие
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография
Мат на картинке
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться
Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с
политикой конфиденциальности
и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ok