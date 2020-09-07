Эффектно покинул вертолет

Мужчина решил впечатлить коллег и попытался оригинальным образом покинуть кабину вертолета. Однако мастер-класс обренулся забавным фейлом.
Приятно смотреть на профессионала!
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Это не "понты на публику" и не "решил впечатлить коллег "
Это тренаж по вынужденному покиданию вертолета. И судя по недовольным репликам проверяющего тренироваться экипажу предстоит долго.