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Эффектно покинул вертолет

Эффектно покинул вертолет (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2020 14:03
Сообщество : Юмор
Метки: вертолет   видео   курьезы   неудача   пилот   прикол   фейл   юмор   
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Мужчина решил впечатлить коллег и попытался оригинальным образом покинуть кабину вертолета. Однако мастер-класс обренулся забавным фейлом.

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Метки: вертолет   видео   курьезы   неудача   пилот   прикол   фейл   юмор   
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12  комментариев
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65k
Варакин Алексей Час назад
Эффектно покинул вертолет
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792
pilot66 11 минут назад
Не поржать, конечно, можно. Но есть нюанс (С)
Это не "понты на публику" и не "решил впечатлить коллег "
Это тренаж по вынужденному покиданию вертолета. И судя по недовольным репликам проверяющего тренироваться экипажу предстоит долго.
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245
Nane First NameLast 23 минуты назад
Наверное, в кабине сидел последний раз лет 30 назад. Нужно срочно покинуть кабину, а ты выходишь как из-за стола на банкете. Военный мля, тебя в спешке делали!
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4k
Ya 49 минут назад
Заметил что понты на публику очень часто заканчиваются провалом.
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1k
Чатланин. Час назад
Парашют не раскрылся..
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12k
Minos Чатланин. 48 минут назад
Тот случай, когда нераскрытый парашют спас от травм
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4k
ДеониS Час назад
Ну хоть не в воздухе
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
мне одному кажется что конкретно заряжен
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1k
SSD 2 часа назад
Синий похоже)
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55k
Viktor 2 часа назад
А если в небе так при аварии?
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40k
zloykoyot Viktor Час назад
Стал бы героем, посмертно.
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10k
wilddewill Viktor 13 минут назад
Да так бы и упал.
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