Когда решила научиться увиденному в интернете танцу

Мужчина решил запечатлеть на видео свою вторую половинку, которая пыталась научиться танцевать. И не прогадал!
Женщина наткнулась в интернете инструкцию и принялась разучивать танцевальные движения. Со стороны это выглядело очень забавно.
Источник:
Ссылки по теме:
- Человек-паук развлекает пассажиров в московском метро
- Любитель танцев и видеомонтажа придумал себе оригинальное развлечение
- Женщина не оценила восточные танцы дочери
- Инструкция поведения во время конца света
- Парень, сам того не ожидая, устроил спонтанную вечеринку
172
Понравилось172
Новости партнёров
Загрузка...
Но обычно, бессмертными, считают себя младшие братья.