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Когда решила научиться увиденному в интернете танцу

Когда решила научиться увиденному в интернете танцу (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 08:54
Сообщество : Юмор
Метки: видео   ожидание   прикол   танец   юмор   
7435
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1
Мужчина решил запечатлеть на видео свою вторую половинку, которая пыталась научиться танцевать. И не прогадал!

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Метки: видео   ожидание   прикол   танец   юмор   
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35  комментариев
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13k
ВОВЧЕГ 5 часов назад
Пацан живой еще или она его уже затоптала?
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6k
DumDum 10 минут назад
ч - чётка
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17k
BiZ 20 минут назад
постанова тупорылая
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6k
Izrin Maria 2 часа назад
Этот парень просто обязан теперь выложить в сеть, как он лихо отжимается, или подтягивается на одной руке.
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4k
jfk 2 часа назад
Когда решила научиться увиденному в интернете танцу
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1k
Ugo 2 часа назад
Теперь она его съест
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5k
Игорь 2 часа назад
Секса теперь долго не будет
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314
im240 Игорь 2 часа назад
в данном конкретном случае, парень этому факту точно рад будет.
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2k
umorist 2 часа назад
Когда решила научиться увиденному в интернете танцу
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2k
Курык Марий 3 часа назад
Если это снял и выложил в инет муж, то земля ему пухом...
Но обычно, бессмертными, считают себя младшие братья.
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4k
Дмитрий 3 часа назад
Та постанова просто, тиктокеры как и лайкеры все е*анутые, тупорылые люди. Тренд тиктока и лайка это снимать самое унылое гавно и оно всегда будет в тренде. Там самый идиотский контент вылетает в топ. Вот и снимают такие вот видосы. А почему так? Да потому что смотрят все это в сносной массе дети от 7 до 14 лет. Нормального юмора они не понимают, и не лайкают, а вот положи какашку на пол и сними как ты на нее голой жопой сел так будет столямов просмотров и восторги в каментах.
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2k
Руслан 3 часа назад
Вся суть онлайн уроков
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6k
kaboza 3 часа назад
прочный пол))
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7k
Алексей 3 часа назад
Когда решила научиться увиденному в интернете танцу
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4k
Александр 3 часа назад
Смешного мало...
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2k
Алексей 4 часа назад
Мужик! Царствие тебе небесное.
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6k
Alexander 4 часа назад
RIP
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4k
Валерий 4 часа назад
Где, в какой реанимации его навещать?
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6k
Мэйсон Второй Валерий 3 часа назад
По моргам надо звонить.
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913
Kvint 4 часа назад
Не всем дано уметь хорошо двигаться, по себе знаю
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5k
Вася 4 часа назад
тупые тиктокеры со своими говнопостановами.. гыыыы, петросянский фанклуб б.л.ять
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−1
Johnny Espoleto 4 часа назад
Что за трек играет?
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124
Vasilisius Johnny Espoleto 4 часа назад
Pascal Letoublon - Friendships
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18k
Батончик с маком 4 часа назад
ну снял и снял. нах на весь мир позорить.
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