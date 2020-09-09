Принес грибов жене на радость

Мужчина съездил в лес за опятами и похвастался итогами тихой охоты на камеру. Похоже, что его жена будет не очень рада, когда вернется домой и увидит количество собранных грибов.
Сорвал пару штук, а дальше всё как в тумане? Присутствует ненормативная лексика.
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опята опята, гемороя вагон только эти ваши опята)