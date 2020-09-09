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Принес грибов жене на радость

Принес грибов жене на радость (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2020 08:41
Сообщество : Юмор
Метки: видео   грибник   грибы   жена   опята   прикол   юмор   
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Мужчина съездил в лес за опятами и похвастался итогами тихой охоты на камеру. Похоже, что его жена будет не очень рада, когда вернется домой и увидит количество собранных грибов.

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Метки: видео   грибник   грибы   жена   опята   прикол   юмор   
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17  комментариев
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428k
Alexey Berestenko 2 часа назад
И че? Неделю назад сходил за опятами не выходя за границы Зеленограда - 8,5л отварных заморозил, 3л замариновал - считай 6 ведер собранных опят. Домой из леса на ЯндексТакси доехал - 91 рубль и 7 минут
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16k
kamanch 8 минут назад
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29k
big_peps Полчаса назад
А нонче грибов валом. Лето было теплое, дожди хорошенько прошли.
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29k
big_peps Полчаса назад
Я уж думал, что грибы волшебные:
Я уж думал, что грибы волшебные:
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24k
Aleksandr 36 минут назад
И еще немного опят для тёщи...
И еще немного опят для тёщи...
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118
lizetta-k 40 минут назад
через пару часов по каждому углу будет по ведру живности, букашечки начнут ползти из грибов, как в лесу
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19k
Сибиряк Час назад
ну а чё нормально, мы всегда целый багажник привозим, застилаем багажник у волги куском парашюта и ведрами ссыпам весь день.
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10k
Пумба Час назад
Принес грибов жене на радость
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25k
Федор Час назад
Большого ума набрать столько опят, когда их много, не нужно! А вот если подумать хорошо и срезать их аккуратно и складывать в корзину без больших ножек и корней, вот тогда гемороя с переработкой не будет. Лично я так и поступаю, домой привожу практически готовые опята к переработке, необходимо только перебрать от мусора и помыть.
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3k
Mike Snow Федор 41 минуту назад
у меня так не получается, но брат купил специально закрытую корзинку чтобы мусор не сыпался и гриб максимально очищает сразу в лесу.
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25k
Федор Mike Snow Полчаса назад
Просто все что показано в видео, это от жадности)) Побыстрей, побыстрей все срезать кучами и с корнями! А так нельзя, нужно спокойно и последовательно срезать опята с дерева и уже практически перебранными класть в корзину!
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3k
Mike Snow Федор 4 минуты назад
мы с женой так нарвались - на вершине холмика примерно 20*20 метров сплошной ковер - и на деревьях и на земле. Резали, естественно, только шляпки, пока я 2 пакета несу в машину (метров 100-150), она уже успевает набить еще 2. Но да, жадность, ЖАДНОСТЬ - пришел еще один грибник и тоже начал резать и пошло соревнование на скорость)))
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2k
Евгений 2 часа назад
Как-то с отцом, поехали к его брату на дачу. От трассы до дачи, надо было, километров 6-7 через поля проехать. А там лесопосадки (березняк). Решили глянуть насчет грибов. За 2,5 часа, набили полный багажник и весь зад салона шестерки отборными подберезовиками. И ведь знали, что даже после переработки их некуда будет складывать, но остановиться не могли. В общем на дачу уже не поехали. Дома, мать сказала, что больше 4х корзин, она в дом не пустит. Пришлось пол дня стоять, раздавать всем желающим. В машине не оставишь, а выкидывать жалко.
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13k
AlexЕЙ 2 часа назад
Бывало и больше, полную ванну привозил и неоднократно. Геморой конечно ещё тот. Всё перебрать, перемыть, всё отварить и это надо сделать в этот же день, иначе грибам - кирдык. Правда если есть холодное место для хранения то можно оставить часть на завтра. ))
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3k
Mike Snow AlexЕЙ 40 минут назад
у меня для таких работ теща с женой предусмотрены)
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18k
Франц Лефорт 2 часа назад
А это точно опята?
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6k
Акакий Франц Лефорт 55 минут назад
нет блин, псилоцибы.
опята опята, гемороя вагон только эти ваши опята)
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