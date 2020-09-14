Купающийся в грязной луже медведь решил начать пускать пузыри

Ким Уильямс некоторое время назад установила в горах Южной Монтаны (США) камеру слежения, чтобы иметь возможность понаблюдать за дикими животными.



65-летняя пенсионерка рассказала, что ей не впервой видеть медведей. В жаркую летнюю пору их привлекает грязная лужа, в которой можно было бы охладиться. Но этот зверь повёл себя несколько по-другому. Он не только искупался в жиже, но и принялся пускать пузыри — было похоже на то, как собаки иногда балуются со своими мисками с водой.