Купающийся в грязной луже медведь решил начать пускать пузыри

Установленная в горах камера наблюдения запечатлела охлаждающегося в луже медведя. Отдохнувший в жиже косолапый решил развлечь себя и начал пускать носом пузыри.
Ким Уильямс некоторое время назад установила в горах Южной Монтаны (США) камеру слежения, чтобы иметь возможность понаблюдать за дикими животными.
65-летняя пенсионерка рассказала, что ей не впервой видеть медведей. В жаркую летнюю пору их привлекает грязная лужа, в которой можно было бы охладиться. Но этот зверь повёл себя несколько по-другому. Он не только искупался в жиже, но и принялся пускать пузыри — было похоже на то, как собаки иногда балуются со своими мисками с водой.
65-летняя пенсионерка рассказала, что ей не впервой видеть медведей. В жаркую летнюю пору их привлекает грязная лужа, в которой можно было бы охладиться. Но этот зверь повёл себя несколько по-другому. Он не только искупался в жиже, но и принялся пускать пузыри — было похоже на то, как собаки иногда балуются со своими мисками с водой.
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