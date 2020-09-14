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Купающийся в грязной луже медведь решил начать пускать пузыри

Купающийся в грязной луже медведь решил начать пускать пузыри (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 08:52
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   медведь   прикол   юмор   
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Установленная в горах камера наблюдения запечатлела охлаждающегося в луже медведя. Отдохнувший в жиже косолапый решил развлечь себя и начал пускать носом пузыри.

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Метки: видео   животные   медведь   прикол   юмор   
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7  комментариев
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7k
Фантом 3 часа назад
Носом... ну слава богу
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NickLon 4 секунды назад
Это он ещё перднуть в лужу не догадался. Вообще веселье было б .
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14k
nobody® 23 минуты назад
Вдул
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86k
сапер Водичка Час назад
Купающийся в грязной луже медведь решил начать пускать пузыри
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3k
Александр Зотов 2 часа назад
очень важное занятие на самом деле) Не то что у этих безволосых обезьян, которые сидят в каких-то непонятных офисах
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11k
gavrosh 2 часа назад
Бульбулятор)
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3k
ezhik 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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