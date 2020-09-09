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Пёс услышал Лучано Паваротти и принялся подпевать любимому певцу

Пёс услышал Лучано Паваротти и принялся подпевать любимому певцу (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2020 08:09
Сообщество : Животные
Метки: Лучано Паваротти   видео   животные   прикол   ретривер   собака   юмор   
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Проживающий в городе Уитли Бэй пёс по кличке Хьюго услышал голос Лучано Паваротти по телевизору и подпел ему. Владельцы 11-месячного золотистого ретривера запечатлели процесс его музицирования.

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Метки: Лучано Паваротти   видео   животные   прикол   ретривер   собака   юмор   
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Грэмми собакену!
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6k
Акакий 20 минут назад
кстати такие собакены часто способны воспроизводить отдельные звуки и даже слоги.
насмотревшись подобного, своего еще щенком пытался как то проверить на музыкальность, но в нем ее столько же, сколько во мне.
Вот пример где щенок говорит Мама.

Ссылка www.youtube.com
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27k
Alex Полчаса назад
Хороший мальчик
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19
tokik Час назад
Утренний позитивчик! Собакен достоен аплодисментов.
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