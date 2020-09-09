Пёс услышал Лучано Паваротти и принялся подпевать любимому певцу

Проживающий в городе Уитли Бэй пёс по кличке Хьюго услышал голос Лучано Паваротти по телевизору и подпел ему. Владельцы 11-месячного золотистого ретривера запечатлели процесс его музицирования.
Не стал стесняться и подпел!
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насмотревшись подобного, своего еще щенком пытался как то проверить на музыкальность, но в нем ее столько же, сколько во мне.
Вот пример где щенок говорит Мама.