Запоминающийся прыжок с инструктором

Парень прыгнул с парашютом вместе с инструктором, однако вскоре потерял сознание. Инструктор решил разбудить героя видео, чтобы он не пропустит все самое интересное.
Когда впервые прыгаешь с парашютом
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