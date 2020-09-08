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Запоминающийся прыжок с инструктором

Запоминающийся прыжок с инструктором (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2020 08:03
Сообщество : Юмор
Метки: видео   инструктор   парашют   парашютист   прикол   прыжок   реакция   юмор   
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Парень прыгнул с парашютом вместе с инструктором, однако вскоре потерял сознание. Инструктор решил разбудить героя видео, чтобы он не пропустит все самое интересное.

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Метки: видео   инструктор   парашют   парашютист   прикол   прыжок   реакция   юмор   
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495
nakluv Час назад
Ссыклявый попался экстримал...
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386
Zavrrr 49 минут назад
Конеч он же без шлема! xD
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789
Roman Час назад
Чет как то наиграно
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1k
andrey morozov Час назад
Визжит как баба. Наверное представитель радужной общины
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16k
SerGProS Час назад
Такая "симпсоновская губеха", аж захотелось мем с голой парашютистской запустить, но передумал
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94
Родион SerGProS 22 минуты назад
не передумывай!
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Mr.Adamson

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