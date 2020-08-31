В Вологодской области торжественно открыли скамейку

Позднее выяснилось, что скамью селу подарила вовсе не администрация, а местный предприниматель Дмитрий Кургин, который сам лично не смог присутствовать на церемонии открытия, поэтому открывал арт-объект глава населенного пункта. Об этом рассказала изданию мать бизнесмена, она также уточнила, что подарок её сына был приурочен к 85-летию района, и в этом ничего такого нет.