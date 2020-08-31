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В Вологодской области торжественно открыли скамейку

В Вологодской области торжественно открыли скамейку (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2020 08:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Арт-Объект   администрация   благоустройство   видео   лавочка   прикол   чиновники   
258
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В селе Сямжа Вологодской области сотрудники администрации торжественно открыли скамейку и присвоили ей статус арт-объекта. На торжественном мероприятии присутствовали ведущие, костюмированные аниматоры и музыканты.

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Метки: Арт-Объект   администрация   благоустройство   видео   лавочка   прикол   чиновники   
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10  комментариев
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2k
Frank Borman 55 минут назад
В СССР открывали заводы-гиганты, ГЭСы, железные дороги типа БАМа. А сейчас открывают скамейки. Дойдет до того, что будут торжественно открывать общественные сортиры как великое достижение правления Путина.
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78
Chuchelo Patamkovoe Полминуты назад
Это прорыв.
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2k
Sanar 19 минут назад
Очень хороший вброс для всёпропальщиков и русофобов, получишь свои серебряники заслужено
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6k
Alexander Sanar 4 минуты назад
Местных прогрессивных тоже надо держать тёпленькими, дабы не унывали. Колёс здешний штатный обличитель страшной правды, как Димон, Дионисос, Стан из Канады и некоторые другие.
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3k
elllfa 23 минуты назад
Как тебе такое, Илон Маск?
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17
Дядя Витя 23 минуты назад
1. Чем эти люди думают?
2. Надеюсь не за счёт налогоплательщиков.
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2k
Sanar Дядя Витя 17 минут назад
Тебе баран в шары залупой долбят, сучара ты совсем читать не умеешь? Там же сука буквами написано что это местный предприниматель пиарится, херабаны тупоголовые вы всё это говно хаваете, бесите суки тупые.
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26
Sweetie Полчаса назад
Зато десятки миллиардов долларов разным странам простили
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969
Vladimir Taranovich 44 минуты назад
В следующем году будет торжественная покраска скамейки после зимы.
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1k
ALEX Час назад
В Вологодской области торжественно открыли скамейку
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