В Словении придумали, как уберечь чиновников от магнитных бурь

Короче, ловите годный совет, которым уже давно и успешно пользуются борцуны с электромагнитным излучением от микроволновок и вышек 5G. Берем фольгу и крутим и нее шапочку. Если руки не из нужного места растут, шапочку заказываем по телефону. Цены ни фига не демократичные, но для особо ранимой категории граждан действует серьезная скидка.