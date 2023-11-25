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В Словении придумали, как уберечь чиновников от магнитных бурь

В Словении придумали, как уберечь чиновников от магнитных бурь

Автор:
25 ноября 2023 11:22
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   магнитные бури   словения   советы   фольга   чиновники   
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Пока ученые находят всякое таинственное на Солнце, а особо впечатлительные переживают, что очередная магнитная буря повергнет все человечество в хаос, на одном из местных телеканалов Словении дают дельные советы.

Короче, ловите годный совет, которым уже давно и успешно пользуются борцуны с электромагнитным излучением от микроволновок и вышек 5G. Берем фольгу и крутим и нее шапочку. Если руки не из нужного места растут, шапочку заказываем по телефону. Цены ни фига не демократичные, но для особо ранимой категории граждан действует серьезная скидка.



Смех - смехом, а если хотите действительно полезно использовать фольгу, то настоятельно рекомендуем заглянуть сюда! Куча полезного в комментах 😁

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Метки: Видео   магнитные бури   словения   советы   фольга   чиновники   
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3  комментария
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sos1960sos Час назад
Такая шапочка начинает помогать только при толщине фольги от 20 миллиметров...
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