В Словении придумали, как уберечь чиновников от магнитных бурь

Пока ученые находят всякое таинственное на Солнце, а особо впечатлительные переживают, что очередная магнитная буря повергнет все человечество в хаос, на одном из местных телеканалов Словении дают дельные советы.
Короче, ловите годный совет, которым уже давно и успешно пользуются борцуны с электромагнитным излучением от микроволновок и вышек 5G. Берем фольгу и крутим и нее шапочку. Если руки не из нужного места растут, шапочку заказываем по телефону. Цены ни фига не демократичные, но для особо ранимой категории граждан действует серьезная скидка.
Смех - смехом, а если хотите действительно полезно использовать фольгу, то настоятельно рекомендуем заглянуть сюда! Куча полезного в комментах 😁
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