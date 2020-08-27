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Оригинальная реакция пса на сюрстрёмминг

Оригинальная реакция пса на сюрстрёмминг (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 08:52
Сообщество : Животные
Метки: Сюрстрёмминг   видео   еда   животные   прикол   реакция   юмор   
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Псу дали попробовать национальное шведское блюдо - сюрстрёмминг, но, похоже, он остался не в восторге. Хозяин запечатлел финальную оценку животного на видео.

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Метки: Сюрстрёмминг   видео   еда   животные   прикол   реакция   юмор   
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19  комментариев
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711
Roman Полчаса назад
У них пес сыт какой то радиоактивной херней, судя по цвету.
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1k
Show Must Go On Минуту назад
Пес ссыт какой то желтушной херней. Хозяину пса надо проверить пса на болячки почек и чем он реально его кормит, а не видушки снимать.
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53
wr1 8 минут назад
на вид кусочек рыбы ровный, а из банки он по идее должен быть как размазня
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18k
hebpat 11 минут назад
ну ему явно не воняет, да и псы не очень солёную рыбу и едят, у моей подруги пёсель солёную рыбу не ест, нужно было предложить кошаку
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−67
............ 16 минут назад
это она еще селедку печорского посола не пробовала
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6k
Акакий Полчаса назад
собака может есть тухлое мясо без проблем для пищеварения и организма.
но на курицу и рыбу это не распространяется.
все правильно сделал песа.
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25k
Aleks Акакий 19 минут назад
Как говорят шведы, она не тухлая, она квашенная
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42k
SinigamiRuuk Полчаса назад
Селёдку пёселю? Да он бы и свежей её бы не ел.
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2k
Борис Карабанов Час назад
Ну, на любителя, конечно. Не факт, стал бы он и свежую рыбку кушать. Не дворня и не северянин ездовой или охотник.
Кстати, никто не в курсе, сейчас есть возможность купить баночку он-лайн или нет?
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9k
El Niño Борис Карабанов Полчаса назад
Вы уже пробовали или впервые хотите побаловать себя деликатесом?
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2k
Борис Карабанов El Niño 22 минуты назад
Впервые. Хоть и отдалённо, но я представляю ЧТО это должно быть. Свой двор есть.:)
Что-то сайт не открывается.
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9k
El Niño Борис Карабанов 10 минут назад
https://www.surstromming.com/https://www.surstromming.com/

Попробуйте так.

Мы видели как шведы эту рыбку ели. На улице у них был обед, были и молодые, пожилые люди. Несколько банок съели, даже не поморщились. Мы с друзьями хотели воспользоваться случаем, путешествуя по Скандинавии, но все же не рискнули. Норвежская и шведская кухни и так не особо впечатлили в плане вкуса, поэтому уже не хотелось экспериментов.

А потом в Прибалтике попали на Рижский рынок. Там мы отвели душу в рыбном павильоне. Огромный выбор разной рыбы разного способа приготовления. Поэтому к идее попробовать сюрстреминг уже не возвращались.
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496
Злодей El Niño 8 минут назад
Я на ютубе смотрел,как они едят. Они ели это что то типа шавермы на тарелке. Сметанные сосус,картошка,эта рыба, всё заворачивали в лепёшку и ели. Ну и банку открывали в воде.
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El Niño Злодей 4 минуты назад
Мне в ютубе попадались совсем иные ролики! )))) Они далеки от благопристойного приема пищи!
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