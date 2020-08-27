Оригинальная реакция пса на сюрстрёмминг

Псу дали попробовать национальное шведское блюдо - сюрстрёмминг, но, похоже, он остался не в восторге. Хозяин запечатлел финальную оценку животного на видео.
Вонючая квашенная сельдь никого не оставит равнодушным!
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но на курицу и рыбу это не распространяется.
все правильно сделал песа.
Кстати, никто не в курсе, сейчас есть возможность купить баночку он-лайн или нет?
Что-то сайт не открывается.
Попробуйте так.
Мы видели как шведы эту рыбку ели. На улице у них был обед, были и молодые, пожилые люди. Несколько банок съели, даже не поморщились. Мы с друзьями хотели воспользоваться случаем, путешествуя по Скандинавии, но все же не рискнули. Норвежская и шведская кухни и так не особо впечатлили в плане вкуса, поэтому уже не хотелось экспериментов.
А потом в Прибалтике попали на Рижский рынок. Там мы отвели душу в рыбном павильоне. Огромный выбор разной рыбы разного способа приготовления. Поэтому к идее попробовать сюрстреминг уже не возвращались.