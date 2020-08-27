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Механик-вредитель гордо, но не вовремя захлопнул люк

Механик-вредитель гордо, но не вовремя захлопнул люк (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 08:05
Сообщество : Юмор
Метки: МТЛБ   видео   курьезы   неудача   прикол   техника   фейл   
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Управлявший, предположительно, многоцелевым плавающим бронетранспортёром (МТЛБ) мужчина решил поступить как капитан тонущего судна и вместе с техникой пойти на дно.

Источник:

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Метки: МТЛБ   видео   курьезы   неудача   прикол   техника   фейл   
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3  комментария
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7k
Клёст Минуту назад
Ух ты!
Люди для ,,форточки на подводной лодке,, существуют!!!
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Евгений 7 минут назад
Нда. Так мы немцев не погоним
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−20
Обратная сторона Луны 8 минут назад
На самом интересном месте....
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Alex Chebrikov

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