Механик-вредитель гордо, но не вовремя захлопнул люк

Управлявший, предположительно, многоцелевым плавающим бронетранспортёром (МТЛБ) мужчина решил поступить как капитан тонущего судна и вместе с техникой пойти на дно.
Герой видеоролика несколько раз умылся ледяной водой и гордо захлопнул люк. Присутствует ненормативная лексика.
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