Самая правдивая (фейковая) реклама iPhone

Любите ли вы IPhone настолько, что готовы покупать его каждый год в кредит? Создатели данного фейкового трейлера подшутили над людьми, которые ради нового "яблочного" смартфона ежегодно берут кредиты, а потом ограничивают себя во всем.

Зато друзья обзавидуются!



Присутствует ненормативная лексика.