Самая правдивая (фейковая) реклама iPhone

Любите ли вы IPhone настолько, что готовы покупать его каждый год в кредит? Создатели данного фейкового трейлера подшутили над людьми, которые ради нового "яблочного" смартфона ежегодно берут кредиты, а потом ограничивают себя во всем.
Зато друзья обзавидуются!
Присутствует ненормативная лексика.
Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда эксперимент с чаем зашел слишком далеко
- Про богов и еду: креативная австралийская реклама мяса
- Судный день начался: Boston Dynamics приступает к старту продаж робопсов Spot
- Мне только спросить: смешная реклама сети французских магазинов
- Официальное туристическое видео Уганды, снятое в духе местных боевиков
0
Новости партнёров
Загрузка...
Мне наверное этого не понять. Те же машины. Ну, вот нет денег у меня на машину, которая мне нравится. Нахер мне кредит? Я взял себе б/у машину по средствам и катаюсь.
Нет денег на дорогие шмотки..хотя, а нахер они нужны? тряпки и тряпки. Главное чтобы качественные были и сидели как надо.
И вот не понятно ради чего? Чтобы люди, которым на вас плевать оценили? да всем пофиг. Неужели есть люди, которые увидя у соседа в метро последний айфон падают в обморок от зависти? Мне кажется всем насрать :)))
Или человек, который набрав кредитов сел но голую БМВ в М обвесе, а его друг купил без кредита ладу весту. Что первый стал чем-то лучше? Да фиг там.
Если честно я не понимаю в чем фишка самсунгов и хуавей. На айфоне хотя бы реально удобная и простая в освоении операционка.
А самсунг или хуавей чем лучше тогоже ксиаоми?
Вот когда мне понадобился телефон на 2 симки, а яблоко эту НАНА технологию осилить не смог, то я себе на пробу взять Redmi Note 8 PRO. Обошлось мне это дело в 18к рублей. Уже год пользуюсь и не понимаю какой смысл в более дорогих телефонах.
1. Экран здоровый. На тот момент у яблока таких размеров не было. Щас не знаю.
2. Камера по моим ощущениям гораздо лучше чем у яблока, ну или не уступает.
3. За все время зависал 2 раза, помогла перезагрузка.
4. Все приложения и игры тянут. Пока не обнаружил чего-то, чтобы телефон не тянул.
Ну и возникает закономерный вопрос, а за что отдавать 80-100 и более тысяч рублей, когда телефон, который сегодня вообще стоит 15-16к выполняет все те же самые функции?
Если я не ошибаюсь у меня на телефоне только сканирования морды нет...но как по мне функция бесполезная.