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Самая правдивая (фейковая) реклама iPhone

Самая правдивая (фейковая) реклама iPhone (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 10:31
Сообщество : Юмор
Метки: apple   видео   зависимость   прикол   реклама   юмор   
1214
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Любите ли вы IPhone настолько, что готовы покупать его каждый год в кредит? Создатели данного фейкового трейлера подшутили над людьми, которые ради нового "яблочного" смартфона ежегодно берут кредиты, а потом ограничивают себя во всем.

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Метки: apple   видео   зависимость   прикол   реклама   юмор   
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16  комментариев
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2k
adk80 3 часа назад
Аааа!! Мне с утра дочь показала :-))) Класс!!
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866
Леонид Минуту назад
Меня вот веселит тот факт , что маркетологи вдолбили в черепную коробку что доширак это дешевая еда, вес содержимого коробки 90 грам, то есть 11 пачек +- 1 кг, если он стоит 50р. ( я не в курсе сколько он стоит) то получаем кило дошика за 550 рублей, вот как то так.
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6k
Влад 7 минут назад
два айфонодрочера минусы поставили)))
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22k
Carma Warrior 12 минут назад
Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Так как эта реклама показывает в каком обществе мы живем. Когда люди всеми силами пытаются казаться круче, чем они есть, а потом сами живут в говне (бескнечная борьба с кредитами и постоянная экономия на всем). Причем это касается не только ябочной продукции, а всего. Шмотки, машины, другие гаджеты...

Мне наверное этого не понять. Те же машины. Ну, вот нет денег у меня на машину, которая мне нравится. Нахер мне кредит? Я взял себе б/у машину по средствам и катаюсь.
Нет денег на дорогие шмотки..хотя, а нахер они нужны? тряпки и тряпки. Главное чтобы качественные были и сидели как надо.

И вот не понятно ради чего? Чтобы люди, которым на вас плевать оценили? да всем пофиг. Неужели есть люди, которые увидя у соседа в метро последний айфон падают в обморок от зависти? Мне кажется всем насрать :)))

Или человек, который набрав кредитов сел но голую БМВ в М обвесе, а его друг купил без кредита ладу весту. Что первый стал чем-то лучше? Да фиг там.
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1k
And Vans Час назад
Килограмм ролтона стоит в разы дороже килограмма мяса. Видео смешное, не спорю. Но уже есть и самсунг и хуавей дороже айфона и на которые тоже берут кредит, но почему-то над этим никто не смеётся.
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22k
Carma Warrior And Vans 18 минут назад
Да это давно уже люди с мозгами знают. Хотя люди, которые берут кредит на айфон мозгами обделены, как по мне :)

Если честно я не понимаю в чем фишка самсунгов и хуавей. На айфоне хотя бы реально удобная и простая в освоении операционка.

А самсунг или хуавей чем лучше тогоже ксиаоми?

Вот когда мне понадобился телефон на 2 симки, а яблоко эту НАНА технологию осилить не смог, то я себе на пробу взять Redmi Note 8 PRO. Обошлось мне это дело в 18к рублей. Уже год пользуюсь и не понимаю какой смысл в более дорогих телефонах.
1. Экран здоровый. На тот момент у яблока таких размеров не было. Щас не знаю.
2. Камера по моим ощущениям гораздо лучше чем у яблока, ну или не уступает.
3. За все время зависал 2 раза, помогла перезагрузка.
4. Все приложения и игры тянут. Пока не обнаружил чего-то, чтобы телефон не тянул.

Ну и возникает закономерный вопрос, а за что отдавать 80-100 и более тысяч рублей, когда телефон, который сегодня вообще стоит 15-16к выполняет все те же самые функции?

Если я не ошибаюсь у меня на телефоне только сканирования морды нет...но как по мне функция бесполезная.
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1k
Sergiy Rambus And Vans 8 минут назад
Нет, не дороже
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5k
Sergey Час назад
этот кусок дерьма даже QR коды не умеет читать, когда наводишь камерой.... какие еще нанотехнологии ))
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22k
Carma Warrior Sergey 17 минут назад
Да ну? У меня был 6S Plus читал без проблем.
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
С.у.к.а, о.х.у.е.н.н.о!
С.у.к.а, о.х.у.е.н.н.о!
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8k
alexis 3 часа назад
Питаться бомжпакетами- не самый бюджетный вариант.
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