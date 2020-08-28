Рабочий разбил пикап во время неудачной операции по перемещению катера

В канадском городе Суррей (провинция Британская Колумбия, Канада) камера наблюдения во дворе торгового заведения запечатлела, как рабочий упустил катер и разбил пикап погрузчиком.
Неудачливый водитель погрузчика, увидев, что транспортируемое плавсредство отцепилось от вилки, не раздумывая бросился догонять «сбежавший» катер.
В итоге рабочий усугубил ситуацию и стал свидетелем, как оставшийся без управления погрузчик укатился и повредил припаркованный возле ограждения пикап.
Со слов владельца магазина, бывший работник торгового заведения не рассказал ему о происшествии, видеозапись которого была размещена в интернете без ведома руководства сети.
В итоге рабочий усугубил ситуацию и стал свидетелем, как оставшийся без управления погрузчик укатился и повредил припаркованный возле ограждения пикап.
Со слов владельца магазина, бывший работник торгового заведения не рассказал ему о происшествии, видеозапись которого была размещена в интернете без ведома руководства сети.
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