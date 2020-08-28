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Рабочий разбил пикап во время неудачной операции по перемещению катера

Рабочий разбил пикап во время неудачной операции по перемещению катера (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 13:30
Метки: видео   неудача   прикол   рабочий   фейл   
875
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В канадском городе Суррей (провинция Британская Колумбия, Канада) камера наблюдения во дворе торгового заведения запечатлела, как рабочий упустил катер и разбил пикап погрузчиком.

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Метки: видео   неудача   прикол   рабочий   фейл   
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Борис Карабанов 49 минут назад
За двумя зайцами...
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a.fey 21 минуту назад
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