Шалость недели: Бесплатный Wi-Fi для всех желающих

Мужчина предложил воспользоваться его интернетом всем желающим и прикрепил листок с паролем на стене. Однако в этом акте доброты было одно большое и жирное НО.
Обидно, наверное, будет увидеть надпись "пароль введен неверно".
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"Это же как бесплатная пицца. Никто не отказывается от бесплатной пиццы!"
Обычно я в качестве названия сети использовал свой номер телефона- после таких финтов или включал защиту или снижал скорость до минимума. Особый жестяк был когда после этого звонили халявщики и пытались ругаться.
Единственное, на 64 символе кнопка "подключить" становится неактивной.
Но это легко не заметить, если реально сконцентрироваться на пароле.
Так что норм шутка: достаточно безобидная и рабочая, если длину пореальней сделать: символов так 100. Про лимит 63 символа, только спецы знают.
Особенно доставит, если пароль будет оканчиваться как-то так:
kdhshfhchfchsalhgcntegxkeculauhcsalcureulayaglupijhalyvshikkotorijnedogonyaetchtonadomnojstebytsya
И смотреть с какого повтора дойдёт