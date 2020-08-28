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Шалость недели: Бесплатный Wi-Fi для всех желающих

Шалость недели: Бесплатный Wi-Fi для всех желающих (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: wi-fi   видео   пакость   пароль   прикол   юмор   
6008
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Мужчина предложил воспользоваться его интернетом всем желающим и прикрепил листок с паролем на стене. Однако в этом акте доброты было одно большое и жирное НО.

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Метки: wi-fi   видео   пакость   пароль   прикол   юмор   
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33  комментария
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504
Alexandr F 4 часа назад
Максимальная длина пароля 63 символа. Тут значительно больше. Для жертв ЕГЭ прикол прокатит
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22k
Carma Warrior 3 минуты назад
А нафига? Щас мобильный интернет стоит копейки.
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2k
Ал, давай! 9 минут назад
https://ok.ru/video/1714646813269https://ok.ru/video/1714646813269
Шалость недели: Бесплатный Wi-Fi для всех желающих
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22k
Carma Warrior Ал, давай! 3 минуты назад
Короче Таума!
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9k
iliaodin 12 минут назад
А короче, шутник просто пи-д.а.рас
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86k
сапер Водичка 15 минут назад
Шалость недели: Бесплатный Wi-Fi для всех желающих
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9k
Павел Бреусов 24 минуты назад
А потом у них все данные, включая номера карт и пароль от тырнет банка, раз и позаимствовали...
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24k
Aleksandr Полчаса назад
Шалость недели: Бесплатный Wi-Fi для всех желающих
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5k
Sergey 2 часа назад
кому вообще сейчас сдался вай фай ?
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5k
Jekis 2 часа назад
Щедрая душа, для него отдельный котел в аду предусмотрен
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379
Tάρβοs 2 часа назад
Шалость недели: Бесплатный Wi-Fi для всех желающих
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17k
Mexanik79 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
3.6o6pa 2 часа назад
Хрен с ним с троллем - недоучкой. Меня больше поражают люди, которые не прочь "присунуть" в любую халявную сеть.
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9k
Artem 3.6o6pa Час назад
В фильме "Кто там?", герой Киану Ривза гениально ответил на этот вопрос:
"Это же как бесплатная пицца. Никто не отказывается от бесплатной пиццы!"
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3k
Александр Зотов 2 часа назад
а вот в другом посте мужик детишкам велотрек рисует)
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3k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Одно время я не закрывал домашний вайфай из соображений, что мне безлимитного интернета ни жалко. Если мальчик девочке романтичные послания в вайбере пишет- та на здоровье. Но раньше или позже обязательно находилась какая-то падла, которая пыталась высосать через мой вайфай весь интернет, все тупило и захлебывалось.
Обычно я в качестве названия сети использовал свой номер телефона- после таких финтов или включал защиту или снижал скорость до минимума. Особый жестяк был когда после этого звонили халявщики и пытались ругаться.
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1k
Евгений Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Та-же фигня. Раздавал всем кто дотянется, пока какой-то доморощеный "хакер" не влез на роутер и не поменял пароль. Чего хотел? На что рассчитывал? Теперь доступ только по МАС.
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2k
au3 Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Еще повезло, что с твоего вайфая ничего не взломали и не пришли дяди в костюмах.
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1k
Гончаров Николай au3 2 часа назад
Не обязательно взламывать, достаточно чего-нибудь распространить экстремистского/политического и т.д.
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1k
Show Must Go On 2 часа назад
Бред. Максимальная длина паролей около 60ти знаков. Тут больше 100 будет. На кого это рассчитано?! Очень тупая и злая даже "щютка".
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7k
Потапыч 2 часа назад
Максимальная длина пароля на Wi-Fi не может превышать 63 байт (63 символа). Тут их гораздо больше. Шутка юмора, не больше))
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14k
Александр 3 часа назад
Панорамная съёмка + распознаватель печатного текста= изи халява.
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3k
yahaomsk 3 часа назад
троль 80lvl
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3k
Дмитрий Григорьев 3 часа назад
Не шалость, а идиотизм недели.
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24k
Fat Lynx 4 часа назад
не уверен, но по моему больше 63 символов не вобьешь... что скажете, "программисты"?
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2k
NoIseWind Fat Lynx 3 часа назад
Не вобьёшь... Но автор прикола походу об этом не знал и тупо копипастил пароль из блокнота, потому первые 63 символа и есть искомый пароль... Ну или прикол для домохозяек...
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267
g789 Fat Lynx 11 минут назад
Только что проверил на планшете (андроид 9) - не проблема, вбивай хоть 1000.
Единственное, на 64 символе кнопка "подключить" становится неактивной.
Но это легко не заметить, если реально сконцентрироваться на пароле.

Так что норм шутка: достаточно безобидная и рабочая, если длину пореальней сделать: символов так 100. Про лимит 63 символа, только спецы знают.

Особенно доставит, если пароль будет оканчиваться как-то так:
kdhshfhchfchsalhgcntegxkeculauhcsalcureulayaglupijhalyvshikkotorijnedogonyaetchtonadomnojstebytsya

И смотреть с какого повтора дойдёт
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16k
Andrey 4 часа назад
Трололо...
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