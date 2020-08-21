Российский космонавт заснял группу из пяти неизвестных объектов

Космонавт Иван Вагнер в ходе наблюдения за полярным сиянием с борта МКС заснял над Южным полушарием Земли пять неопознанных летающих объектов.
Иван Вагнер добавил, что информацию об этих объектах он передал руководству Роскосмоса, в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.
Космонавт проводил съемку полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии. "Кадры делались один раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров в секунду. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды", – уточнил он.
Космонавт проводил съемку полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии. "Кадры делались один раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров в секунду. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды", – уточнил он.
Объекты можно наблюдать на 10-й секунде
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