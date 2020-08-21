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Российский космонавт заснял группу из пяти неизвестных объектов

Российский космонавт заснял группу из пяти неизвестных объектов (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2020 07:44
Сообщество : Космос
Метки: авто   видео   звезды   космонавт   космос   мкс   неизвестный объект   
1996
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Космонавт Иван Вагнер в ходе наблюдения за полярным сиянием с борта МКС заснял над Южным полушарием Земли пять неопознанных летающих объектов.

Источник:

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Метки: авто   видео   звезды   космонавт   космос   мкс   неизвестный объект   
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12  комментариев
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27
Иван Поляков 2 часа назад
Что-то отразилось в стекле.
Что-то отразилось в стекле.
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1k
Aleksandr Varich 18 минут назад
Российский космонавт заснял группу из пяти неизвестных объектов
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160
Евгений 48 минут назад
Дак это наверно часть поезда Маска из 60 спутников.
Дак это наверно часть поезда Маска из 60 спутников.
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25k
Aleks Час назад
Блики от одного объекта, спутника или типа того...
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220
BRusKZ Час назад
Красивое видео. 4 точки, я думаю отражение в окне, через которое он фотографировал.
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667
Колючий 2 часа назад
Инопланетяне вакцину от коронавируса везут))
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289
Любушка 2 часа назад
Вот уж действительно неземная красота!
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255
кожаный олень 2 часа назад
да по фиг на эти объекты, посмотрите какая красотища нереальная.
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391
Добрыня 2 часа назад
Красота то какая!!!
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1k
zloikrot Добрыня 52 минуты назад
"...мать...мать...мать..."- привычно отозвалось эхо.
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26k
Peacemaker1873 3 часа назад
Там столько спутников группами шарится.
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28k
Азат Баширов 3 часа назад
Илон Маск шалит
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