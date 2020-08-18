Мотоцикл Harley-Davidson 1916 года, которым нужно управлять с прикрепленной коляски

По какой-то причине руль был переделан для того, чтобы мотоциклом можно было управлять из коляски. Обычного сиденья у байка нет. То есть все управление — и ручное, и ножное — было передано пассажиру. Для этого в конструкцию добавили множество нестандартных валов, шестерен, рычагов, цепей и так далее, чтобы переместить органы управления. И даже карбюратор был переставлен на правую сторону мотоцикла.



Очень интересно слушать объяснения человека, который видит, что было сделано, но совершенно не представляет — зачем. Но не будем спойлерить видео и портить вам просмотр.