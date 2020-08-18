Мотоцикл Harley-Davidson 1916 года, которым нужно управлять с прикрепленной коляски

Одна из причин, по которой некоторые люди не ездят на мотоциклах, заключается в том, что они не уверены в своей способности балансировать на двух колесах. В 1916 году кто-то придерживался того же мнения, поэтому заплатил компании Harley-Davidson за разработку мотоцикла, которым можно было бы полностью управлять с прикрепленной коляски.
Вы слышали о музее «Колеса во времени»? Он расположен недалеко от бульвара Блу-Ридж в Северной Каролине. В нем выставляются сотни редких старинных американских мотоциклов и тысячи аксессуаров. Музей также снимает и выкладывает неплохой сериал на YouTube под названием «The Drive For History» («Поездка по истории»). Каждый видеоролик, публикуемый еженедельно, длится 15–20 минут и рассказывает об одном из почти 400 музейных мотоциклов.
Знакомьтесь — мотоциклетная коляска Harley-Davidson 1916 года выпуска, предназначенная для комфортных прогулок и управляемая из люльки.
Знакомьтесь — мотоциклетная коляска Harley-Davidson 1916 года выпуска, предназначенная для комфортных прогулок и управляемая из люльки.
Удивительно, что необычный байк дожил до нашего времени, ведь прошло 104 года
Мэтт, ведущий шоу и сын основателя музея, первым делом рассказывает зрителям об этом байке. Чтобы понимать его, включите титры и настройте перевод в настройках.
Во всем мире существует только один экземпляр мотоколяски Harley-Davidson. Непонятно, зачем ее создали и для кого. Сам байк представляет собой стандартную модель 1916 J и прекрасно сохранился. Коляска у него двухместная, с откидным верхом, из-за чего напоминает конную повозку. На первый взгляд, это довольно стандартный способ установки коляски для того времени. Но, приглядевшись, можно заметить некоторые особенности.
Во всем мире существует только один экземпляр мотоколяски Harley-Davidson. Непонятно, зачем ее создали и для кого. Сам байк представляет собой стандартную модель 1916 J и прекрасно сохранился. Коляска у него двухместная, с откидным верхом, из-за чего напоминает конную повозку. На первый взгляд, это довольно стандартный способ установки коляски для того времени. Но, приглядевшись, можно заметить некоторые особенности.
По какой-то причине руль был переделан для того, чтобы мотоциклом можно было управлять из коляски. Обычного сиденья у байка нет. То есть все управление — и ручное, и ножное — было передано пассажиру. Для этого в конструкцию добавили множество нестандартных валов, шестерен, рычагов, цепей и так далее, чтобы переместить органы управления. И даже карбюратор был переставлен на правую сторону мотоцикла.
Очень интересно слушать объяснения человека, который видит, что было сделано, но совершенно не представляет — зачем. Но не будем спойлерить видео и портить вам просмотр.
Очень интересно слушать объяснения человека, который видит, что было сделано, но совершенно не представляет — зачем. Но не будем спойлерить видео и портить вам просмотр.
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