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Мотоцикл Harley-Davidson 1916 года, которым нужно управлять с прикрепленной коляски

Мотоцикл Harley-Davidson 1916 года, которым нужно управлять с прикрепленной коляски (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 15:01
Сообщество : Мото
Метки: Harley-Davidsons   авто   видео   мото   мотоколяска   мотоцикл с коляской   ретро техника   
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Одна из причин, по которой некоторые люди не ездят на мотоциклах, заключается в том, что они не уверены в своей способности балансировать на двух колесах. В 1916 году кто-то придерживался того же мнения, поэтому заплатил компании Harley-Davidson за разработку мотоцикла, которым можно было бы полностью управлять с прикрепленной коляски.

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Метки: Harley-Davidsons   авто   видео   мото   мотоколяска   мотоцикл с коляской   ретро техника   
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2  комментария
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ваня панкин Полчаса назад
действительно зачем?..
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Rom 12 минут назад
Инвалиндый....для человека, потерявшего правую ногу, или часть ее. Для этого и подставочка маленькая в коляске.... Тоже мне, загадка великая.... Что это такое!
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