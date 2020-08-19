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Авария дня. Четыре человека пострадали Вологодской области

Авария дня. Четыре человека пострадали Вологодской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2020 14:30
Сообщество : Аварии
Метки: kia   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
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18 августа, в Шекснинском районе на трассе Вологда - Новая Ладога водитель автомобиля Kia Rio не уступил дорогу Dodge Neon и столкнулся с ним. В результате четыре человека получили травмы.
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Метки: kia   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
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4  комментария
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103
DoctorBetruger 2 часа назад
Баран слепошарый.
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882
Tu9R 46 минут назад
Дебилов хватает. Автор видео - молодец, перед перекрёстком убрал педаль с газа заблаговременно, и вовремя нажал на тормоз, когда выехал камикадзе, что и спасло от жертв.
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13k
ВОВЧЕГ 51 минуту назад
Кто этим долпаебам выдает водительские удостоверения?
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17k
Франц Лефорт 2 часа назад
Классика дтп!
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Johnny

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