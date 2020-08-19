Авария дня. Четыре человека пострадали Вологодской области

18 августа, в Шекснинском районе на трассе Вологда - Новая Ладога водитель автомобиля Kia Rio не уступил дорогу Dodge Neon и столкнулся с ним. В результате четыре человека получили травмы.
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43-летний водитель Kia Rio не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Dodge Neon, за рулем которого находился 32-летний мужчина.
— В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств, а также пассажиры "Доджа" — женщина 1987 г. р. и девочка 2013 г.р, — сообщает пресс-служба областного УМВД.
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