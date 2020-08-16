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Суровый челябинский велосипедист

Суровый челябинский велосипедист (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 августа 2020 09:46
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   велосипедист   видео   фото   челябинск   
2157
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1
Молодой человек на велосипеде врезался головой в стекло автомобиля и разбил его.

Источник:

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Метки: авария   авто   велосипедист   видео   фото   челябинск   
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10  комментариев
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7k
Uron 5 часов назад
Лет 10 назад я на велике, на приличной скорости влетел в пассажирскую дверь Нивы. У меня легкий сотряс мосга, разорваная куртка, шрам на плече и чуть погнутый руль на велике. У Нивы разбитое боковое стекло и сильно погнутая дверь. Оплатил ремонт двери и стекло...
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5k
Саша Смирнов Час назад
Ничего особенного. Просто удар попал в напряжённую точку в стекле. А там требуется меньше усилий для разбивания.
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4k
М С 2 часа назад
Были бы мозги - было бы сотрясение.
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2k
soar 2 часа назад
Водитель Датсана сбил велосипедиста! Да не велосипедиста - пешехода, перед и после места дтп стоят знаки "пешеходный переход", поэтому считаем велосипедиста пешеходом. Кто таким уродам только права выдает? Нормальный водитель должен долбиться в зеркала и, увидев торопящегося пешехода, слегка ускориться и избежать наезда. А раз уж наехал, окажи первую помощь и вызови скорую, а не бегай вокруг своего ведра. Словом, ведет себя неадекватно, наверняка пьяный.
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8k
gnyS i 3 часа назад
За таблеткой от головы убежал
Ссылка youtu.be
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1k
Philatelist 3 часа назад
Уроды
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Байкеры, они опасные. Так и норовят брейкануть своим байком об впередиидущий кар и брейкнуть у него гласс. Особенно в Челябинске - самом суровом сити Рашши.
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1k
Яков 4 часа назад
Похоже что передние зубы оставил в салоне
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4k
Игорь 5 часов назад
Честный человек - сразу расплатился за ущерб :)
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1k
Фрэнд Игорь 4 часа назад
Да, они все такие, чумазые, но кристально честные. Религия такая, мирная и не позволяет быть подлецом.
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