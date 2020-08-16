Суровый челябинский велосипедист

Как видно на видео, от удара велосипед вместе с байкером отбросило на проезжую часть. К счастью, других машин на этом пяточке не было. Правда, за пару секунд до аварии здесь прошел грузовик.



Из Datsun выскочил разъяренный водитель. Но догнать велохама мужчина не смог. Парень схватил свой велосипед и побежал с ним в сторону тротуара.



У машины разлетелось заднее стекло.



— Каменная башка! — удивляются подписчики паблика.