Во время съёмок фильма "Они сражались за Родину", режиссёр Сергей Бондачук не щадил никого. Актёры целый день ходили в гимнастёрках и рыли окопы вместе с солдатами. Вячеславу Тихонову тяжелее всего пришлось во время съёмок контузии его героя. Бондарчук требовал от оператора показать в кадре напряжение и животный ужас. В итоге, для того чтобы в кадре была едва заметная нервная дрожь, танкисты в строго определенные моменты стреляли в сторону Тихонова из всех орудий холостыми зарядами.





Выстрелы были мощные, и всем (кроме Тихонова) приходилось затыкать уши, но нужный эффект был достигнут: от каждого залпа земля вздрагивала, начинала немного дымиться, а картинка плыла. А чтобы усилить этот эффект, вокруг Тихонова поставили жаровни с раскалёнными углями. В итоге, когда вы видите крупный план актера, то изображение становится неустойчивым, напоминает мираж в пустыне



На фото: Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов и Сергей Бондарчук на съёмках фильма "Они сражались за Родину"