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Старые советские фильмы с крутыми автомобильными сценами

Старые советские фильмы с крутыми автомобильными сценами

Автор:
03 августа 2022 09:18
Сообщество : Кино
Метки: gif   Погоня   авто   видео   кинематограф   кино   советское кино   фильм   
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Советский кинематограф по праву считался одним из лучших в мире. Отличные актеры, продуманный сюжет, неплохие спецэффекты и зрелищные трюки поставленные лучшими в мире каскадерами, вот чем славилось наше кино.

Источник:

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Метки: gif   Погоня   авто   видео   кинематограф   кино   советское кино   фильм   
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4  комментария
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1k
MPEG-8 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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8k
Сергей 20 минут назад
Вот где драйв, вот где трюки!!!
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9k
Игорь Час назад
Выложенные гифки иллюстрируют «лучших в мире каскадеров»?
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1k
Александр Голованов Час назад
Любимая фраза персонажа Джигарханяна из фильма "Гонщики". "Не машина ломается у спортсмена, а спортсмен ломает машину!")))) Кстати применима практически везде.
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