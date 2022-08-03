Старые советские фильмы с крутыми автомобильными сценами

Неоднозначный в сюжетном плане, но крайне зрелищный боевик "Двойной обгон" вышел на экраны в 1984 году. Фильм повествует о непростой судьбе советский постовых и дерзкой банде устроившей нападение на дальнобойщиков. Как следствие в ленте богато представлены полицейские погони, в том числе и на грузовом автопоезде. В довесок идут прекрасные виды горных перевалов Таджикистана.