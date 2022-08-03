Старые советские фильмы с крутыми автомобильными сценами

627
11
1
Советский кинематограф по праву считался одним из лучших в мире. Отличные актеры, продуманный сюжет, неплохие спецэффекты и зрелищные трюки поставленные лучшими в мире каскадерами, вот чем славилось наше кино.
Берегись автомобиля (1966)
«Берегись автомобиля» 1966 года - одна из самых популярных советских кинокомедий. Она повествует о судьбе поборника за справедливость и по совместительству угонщика Юрия Деточкина. Фильм изобилует зрелищными погонями и различными трюками в исполнении ГАЗ-21. Это был триумфальный дебют Волги в советском кино.
Гонщики (1972)
Один из самых богатых на автомобильные трюки фильмов появился в 1972 году. Кинолента повествует о раллийных гонщиках, мужской дружбе и вражде.
Благодаря опытным техническим консультантам, реальным участникам ралли, кинолента вышла очень реалистичной. Трюки исполнялись профессиональными гонщиками, а актеры прошли специальные курсы вождения.
Невероятные приключения итальянцев в России (1973)
Хотя автомобильные погони и трюки не являются основой этого итало-советского фильма, получились они очень зрелищными. А все благодаря профессиональным каскадерам из Италии и СССР.
В начале 70-х вступил в строй Волжский автозавод, поэтому в фильме активно использовались машины этого предприятия. Кроме того в некоторых сценах принимали участие автомобили Фиат, моделей 124 и 1300.
Петровка 38 (1980)
Криминальная драма о нелегкой работе Московского УГ розыска вышла на экраны в 1980 году. Помимо неплохо сюжета, лента прославилась хорошо поставленной городской автопогоней между двумя ГАЗ-24 с опасными обгонами, прыжками через лестницы и виртуозной ездой по узким улицам.
Кстати именно этот фильм смотрел попугай Кеша в мультфильме "Возвращение блудного попугая".
Кстати именно этот фильм смотрел попугай Кеша в мультфильме "Возвращение блудного попугая".
Найти и обезвредить (1982)
Пожалуй самый зрелищный (с точки зрения погонь) фильм, появился в 1982 году. Все потому, что велась она на большегрузных автомобилях. Ключевая сцена с участием КамАЗ-5320 и ЗИЛ-133ГЯ вряд ли кого-то оставит равнодушным даже сейчас.
Двойной обгон (1984)
Неоднозначный в сюжетном плане, но крайне зрелищный боевик "Двойной обгон" вышел на экраны в 1984 году. Фильм повествует о непростой судьбе советский постовых и дерзкой банде устроившей нападение на дальнобойщиков. Как следствие в ленте богато представлены полицейские погони, в том числе и на грузовом автопоезде. В довесок идут прекрасные виды горных перевалов Таджикистана.
Авария - дочь мента (1989)
Фильм затрагивающий проблемы взаимоотношения "отцов и детей" и обнажающий проблемы позднего советского общества был снят в 1989 году.
В киноленте представлены разнообразные милицейские погони в черте города. Апогеем стало преследование героем фильма - бандитов, обидчиков дочери.
Несомненно это не все фильмы, где имеются зрелищные погони.
В киноленте представлены разнообразные милицейские погони в черте города. Апогеем стало преследование героем фильма - бандитов, обидчиков дочери.
Несомненно это не все фильмы, где имеются зрелищные погони.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Фильмы-ремейки, которые гораздо лучше оригиналов
- Авария дня. Два человека погибли скрываясь от полиции в Уфе
- В Петербурге полицейские со стрельбой задержали нарушителя на белой «Киа»
- Пьяный водитель BMW влетел в столб при попытке скрыться от румынской полиции
- Повезло, что все хорошо закончилось: погоня за подростком на «девятке» в Марий Эл
Метки: gif Погоня авто видео кинематограф кино советское кино фильм
Новости партнёров