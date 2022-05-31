Как связаны Вячеслав Зайцев и Зиночка из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Она же должна была быть просто невероятной красавицей, которая сводит с ума не только Якина, но и самого Ивана Грозного.

Первым нарядом было красное платье с геометрическим узором. На самом деле оно было с насыщенным розовым оттенком и это придавало ему особость. Позже Зайцев признался, что платье он создал под влиянием Пьера Кардена.