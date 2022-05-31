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Как связаны Вячеслав Зайцев и Зиночка из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Как связаны Вячеслав Зайцев и Зиночка из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Автор:
31 мая 2022 15:19
Сообщество : RealFishki
Метки: актрисы   интересное   кино   костюмы   режиссеры   советское кино   факты   
1468
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Кажется, что об этом фильме собрали уже все интересные и смешные истории. Но вот о том, что в создании комедии принимал участие знаменитый модельер мало кто знает.
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Источник:

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Метки: актрисы   интересное   кино   костюмы   режиссеры   советское кино   факты   
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