Как связаны Вячеслав Зайцев и Зиночка из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

1468
6
Кажется, что об этом фильме собрали уже все интересные и смешные истории. Но вот о том, что в создании комедии принимал участие знаменитый модельер мало кто знает.
В то время Вячеславу Зайцеву было 34 года, он уже известным кутюрье, у него было несколько побед на международных конкурсах.
В начале семидесятых он одевал многих звёзд, поэтому когда Гайдай понял, что его Зиночка должна быть одета по последней моде, то он обратился именно к Зайцеву.
В начале семидесятых он одевал многих звёзд, поэтому когда Гайдай понял, что его Зиночка должна быть одета по последней моде, то он обратился именно к Зайцеву.
Модельер ответственно отнёсся к этому заказу. Он внимательно изучил сценарий, послушал видение режиссёра и уже через неделю показал Гайдаю три женских наряда, в которых Наталья Селезнёва появилась потом в кадре.
×
×
Она же должна была быть просто невероятной красавицей, которая сводит с ума не только Якина, но и самого Ивана Грозного.
Первым нарядом было красное платье с геометрическим узором. На самом деле оно было с насыщенным розовым оттенком и это придавало ему особость. Позже Зайцев признался, что платье он создал под влиянием Пьера Кардена.
Первым нарядом было красное платье с геометрическим узором. На самом деле оно было с насыщенным розовым оттенком и это придавало ему особость. Позже Зайцев признался, что платье он создал под влиянием Пьера Кардена.
Ну а вторым был уже белый брючный костюм, в котором Зиночка влюбила в себя самодержца. А красный чемодан, который был перепутан с режиссёрским, был очень важным аксессуаром этого наряда.
Ну и то невероятное платье, в котором Зиночка снималась на берегу моря. Стоит отметить, что даже сейчас, столько лет спустя, оно выглядит стильно и актуально. Когда через много лет, на одной из телепередач, Наталья Селезнёва взяла это платье в руки, то просто не смогла не расплакаться.
Но все эти роскошные наряды были не более чем фантазией Шурика, который крепко ударился головой. Об этом говорит настоящий наряд Зиночки, в котором она пришла домой уже наяву.
Вполне себе симпатичное, но абсолютно типичное для 70-х платье из шотландки, в котором Зина не далёкая, роскошная изменщица, а хорошая и любящая жена.
Вполне себе симпатичное, но абсолютно типичное для 70-х платье из шотландки, в котором Зина не далёкая, роскошная изменщица, а хорошая и любящая жена.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- В каком возрасте были актёры "Кавказской пленницы", когда снимали фильм
- Трагическая история сестер-буфетчиц из "Карнавальной ночи
- Почему из "Ивана Васильевича" убрали Андрея Миронова
- Почему после выхода "Приключений итальянцев" нигде больше не видно Антонию Сантилли?
- Что было за кадром фильма "Мой ласковый и нежный зверь"
Новости партнёров