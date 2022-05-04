Крым. Первый раз на море. Беспризорные южные фрукты. Мидии. Рапаны

Две недели с момента получения этой новости и до дня отъезда мы с братом, помню, не переставая, горланили всякие специальные авиационные песни. Долго спорили о том, будут ли давать специальные сигареты при взлете, кто-то нам рассказал об этом. Но, увы, «Аэрофлот» отделался конфетками. «Взлетные» стюардесса раздала, и лимонадом, что называется, полирнули.

Летели на Ил-18. Ярче всего из ощущений того, первого полёта, запомнил ощущения от постоянных «проваливаний» в воздушные ямы.

Главным открытием было, конечно, море. Ну и то, что многое из того, что дома покупали за деньги, в Крыму росло «просто так» и было совершенно доступно абсолютно бесплатно. Разная там алыча, абрикосы, миндаль и прочая всякая мирабель. А вот за персиками с местными пацанами мы ходили в колхозный сад. Именно – ходили. Их в это время как раз собирали и внимания на нас не обращали. Наоборот - угощали. Так что, сходили пару - тройку раз и перестали. И наелись, и неинтересно стало.

Запомнился кулинарный урок, полученный у квартирной хозяйки.

С хозяевами, как водилось в то время среди людей, подружились быстро. И как-то в разговоре, тётя… (почему-то мне помнится, что она была армянка, имени, увы – жаль не помню) узнала, что мы не готовим долму. Ну, не было тогда «в заводе» такой еды в доме. Наверное, сказывалось отсутствие виноградных листьев. Естественно, тут же была затеяна стряпня, благо винограда было на участке в достатке.

И вот в процессе готовки.

- Мясо (а был сделан правильный, рубленный фарш) надо класть на шершавую сторону листа.

Я, не знаю почему, но спросил:

- А почему?

Маленькая пауза.

- Слушай, Ваня, ты язык чем поцарапать можешь? Гладким? … и через опять паузу … И мясо не соскальзывает!

И, конечно, плоды морского промысла. Нет, рыбу не ловили, а вот мидии и рапаны - это да.

Вот тогда я и узнал единственный способ - как надо есть черноморских мидий ПРАВИЛЬНО!!!

Правильно – это когда костёр. Четыре (это минимум) камня и на них лист железа. Очень удобно кусок дверцы двадцать первой «Волги» - железо подходящее, не прогорает. И мидии сверху. Прямо из моря. В один, конечно, слой. И огонь без фанатизма. Практически угли.

И вот раздаётся такой влажный чмокощёлковспук!!! И створочки приоткрылись, и потянуло ароматом этой жемчужно-зеленовато-желто-розовой внутренности. И вот, когда всё это приблизится по цвету, я любил чтобы, ну, примерно, чуть темнее топлёного молока, то берёшь её и сначала высасываешь сок из раковины, а потом уже мидию АМММ!!!!! Запивали виноградным соком тогда.

А вот лет через несколько, стало понятно, что запивать надо мидий прохладным (не путать с холодным!!!) крымским шампанским. Лучше Новосветовским Брютом, хотя и масандровский или Дюрсо тоже сойдёт.

С рапанами возни было больше. В плане добычи этой самой ножки рапана из раковины. Рапанов мы вытаскивали из моря с местными, опять же, пацанами горы. Целый матрац надувной притаскивали. Потом вытаскивали моллюска, отрезали ножку, а саму раковину отбрасывали. Их отдыхающие моментально сгребали.

Помню плавали за рапанами за скалы, там на небольшой глубине были песчаные подводные пляжи, как ребята их называли. Там эти рапаны паслись просто стадами. Собирай - не хочу.

В рапане наиболее вкусна маленькая ножка, на которой моллюск сидит на раковине, как ребята говорили. И вот таких ножек за полдня мы ухитрялись набрать ведро.

Доставшуюся нам долю мы притаскивали домой, и квартирная хозяйка их готовила. Деталей не помню, но, когда сковорода с этим, не побоюсь этого слова, лакомством выставлялась на стол, то содержимое ее сметалось моментально. И мы чувствовали себя добытчиками - всю ж семью накормили.