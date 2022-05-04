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Крым. Первый раз на море. Беспризорные южные фрукты. Мидии. Рапаны

Крым. Первый раз на море. Беспризорные южные фрукты. Мидии. Рапаны

Автор:
04 мая 2022 16:00
Метки: Крым   детство   детство СССР   мидии   рапаны   
3579
1
Однажды летом, в преддверии папиного отпуска, было объявлено, что мы поедем на море. И не просто «поедем», а полетим на самолете. Это была не просто новость, а новость ошеломительная. И в смысле Крыма, и в смысле места, и в смысле способа передвижения.

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22  комментария
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28k
Aqueronte 8 часов назад
В Крыму нравится только тем кто на настоящем отдыхе не был, где и море тёплое и солёное и сервис есть и развлечений полно и видов полно. А не как в Крыму, либо запредельно дорого либо тухло и море везде говенное, а там где чистое, до цивилизации не доехать. Где я только в Крыму не был, дерьмо разной степени, кто-то готов с этим мириться я лично нет.
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323
Rom 3 часа назад
Глистов вам всяких..... после всасывания....ммммм.....
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34k
Mamin Sibiriak 4 часа назад
<<< а потом уже мидию АМММ!!!!! >>>

Перед АМММ!!!!! нужно убрать биссус, иначе песок на зубах скрипеть будет.
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38k
Александр 4 часа назад
Зеленский? Перелогинься )
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26k
Ashabad 6 часов назад
Не устаю ставить ролик... Он мне напоминает детство

Ссылка www.youtube.com
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1k
Nico 6 часов назад
Не добыть уже просто так не мидии, не рапаны, и не пожарить на костре на пляже. Нет уже того дикого Крыма, по крайней мере на ЮБК.
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5k
пирожок 6 часов назад
Летал на ИЛ-18. 6 часов на самолете. Только родителям больше нравились пляжи Краснодарского края почему то.
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14k
эмосурикат прямоползающий 7 часов назад
не зашли мне не мидии черноморские не рапаны, вот кефаль или катран, другое дело
а Абрау-Дюрсо не в крыму вообще
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34k
Нанук Паналык 9 часов назад
Сейчас лучше! Чурчхела - пахлава - кукуруз!
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