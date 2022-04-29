Задолго до Тепляковых: как сложилась судьба детей Никитиных, которых воспитывали по особой методике?

Таким образом, определённых успехов и высот сыновья и дочери Никитиных достигли. Но не стали вундеркиндами. Впрочем, возможно родители и не ставили таких целей. Но, с другой стороны, смысл был отнимать у детей несколько лет детства? Ведь в итоге они добились примерно таких же результатов, как и основная часть обычных советских детей.

Как вы считаете, есть ли смысл использовать методику Никитиных в наши дни? Или не стоит погружаться в воспитание настолько глубоко и лишать малышей самой прекрасной и беззаботной поры – детства?