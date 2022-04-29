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Задолго до Тепляковых: как сложилась судьба детей Никитиных, которых воспитывали по особой методике?

Задолго до Тепляковых: как сложилась судьба детей Никитиных, которых воспитывали по особой методике?

Автор:
29 апреля 2022 12:52
Сообщество : Истории
Метки: воспитание   детство   закаливание   методика   никитины   развитие   ребёнок   семья   
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Семья Никитиных в 60-е была очень известна, поскольку Борис и Елена разработали для своих детей специальную методику развития и воспитания. У которой были как сторонники, так и противники. Какие результаты в итоге показал учебный эксперимент?

Супруги стали авторами большого числа книг, которые издавались солидным тиражом не только в Союзе, но и за рубежом. Методика базировалась на раннем развитии. По достижении 2-летнего возраста малышей начинали обучать чтению, письму, счёту. Разные плакаты, карты, таблицы были развешены по всему дому. Особое внимание уделялось развивающим играм.


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В первый класс дети шли раньше своих сверстников. А потом перескакивали через классы, получая аттестат в возрасте 13-14 лет. При этом родители уделяли внимание физическому развитию сыновей и дочерей: использовали специальные тренажёры и даже практиковали экстремальное закаливание.

Дети давно выросли и сейчас уже стали дедушками и бабушками. Как сложилась их жизнь, и практиковали  ли они в случае с собственными детьми методики своих родителей-новаторов? Итак, судьба сыновей и дочерей Бориса и Елены:


  1. Старший сын Алексей (1959 г.р.) проживает в Лондоне, работает инженером. Женат, отец двоих детей.
  2. Антон (1960 г.р.) стал химиком. Долгое время работал на руководящей должности. Женат, в браке воспитал двоих детей. Счастливый дедушка четырёх внуков.
  3. Ольга (1964 г.р.). Получила диплом юрфака МГУ. Многого добилась в карьере. Мать двоих дочерей и бабушка троих внуков.
  4. Анна (1966 г.р.). Медик по образованию и многодетная мама, которая помогает в воспитании уже четырёх внуков.
  5. Юлия (1968 г.р.). Получила высшее образование в области культуры. Работает журналистом. Мать двух дочек.
  6. Иван (1969 г.р.). Специалист с высшим образованием в сфере теле- и радиовещания. Многодетный отец: вместе с женой вырастили и воспитали пятерых детей.
  7. Младшая дочь Любовь (1971 г.р.). После окончания библиотечного техникума недолго поработала, а потом стала домохозяйкой и матерью 10 детей.

Главным принципом своей методики воспитания Никитины считали объединение физического, интеллектуального, творческого и эмоционального развития. Это дало свои плоды: все дети выросли благополучными, 5 из 7 получили высшее образование, все обзавелись семьями и детьми (трое стали многодетными родителями).


На здоровье они никогда  не жаловались. А вот проблемы психологического характера в школе испытывали, ведь, несмотря на отсутствие сложностей с обучением, им приходилось вливаться в новый коллектив после перепрыгивания через классы. А ребята в них были на год и более старше. Подливала масла в огонь и известность: под пристальным вниманием общественности и прессы было гораздо сложнее выстраивать свою жизнь.


Таким образом, определённых успехов и высот сыновья и дочери Никитиных достигли. Но не стали вундеркиндами. Впрочем, возможно родители и не ставили таких целей. Но, с другой стороны, смысл был отнимать у детей несколько лет детства? Ведь в итоге они добились примерно таких же результатов, как и основная часть обычных советских детей.

Как вы считаете, есть ли смысл использовать методику Никитиных в наши дни? Или не стоит погружаться в воспитание настолько глубоко и лишать малышей самой прекрасной и беззаботной поры – детства?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: воспитание   детство   закаливание   методика   никитины   развитие   ребёнок   семья   
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6  комментариев
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45k
dima423 Час назад
Ну конечно это правильно, я никаких специальных методик не использовал и не изучал, но мои дети тоже совмещают как физическое развитие, сын занимается самбо, дочь гимнастикой, + дома подтягиваются отжимаются растягиваются бьют грушу и тд... так и интеллектуальное, читают книги, уделяют время и силы учебе, учатся на пятерки в основном, ну и творчество, рисуют лепят конструируют что то из конструкторов... а дальше уж к чему потянет их самих, то родителям и надо поддержать)
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13k
Сергей Полчаса назад
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8k
Ysik 44 минуты назад
В моей жизни есть два примера. Первый, это мой бывший сосед, второй сын знакомых. Оба показывали признаки гениальности еще с младших классов. Первым никто особо не занимался, хорошая общеобразовательная школа и на этом все. Не было ни репетиторов, ни каких-то особых курсов. Вторым занимались усиленно, постоянные дополнительные занятия, спец.школа и т.д. В результате, первый сейчас руководит химической лабораторией в Австрии, выступает на конференциях, а его выступления, размещенные на ютубе используют на занятиях в ведущих мировых университетах, в ближайшее время у него намечается прибавление в семье и все у него хорошо. Второй хоть и поступил в МГУ на химфак, туда же где и первый учился, но окончить не смог, нервная система не выдержала. Сейчас работает охранником, живет с родителями. Я не призываю забить на детей и дать им расти как сорняк в огороде, но и перегибать палку тоже не стоит, не зависимо от того, какие данные присутствуют у ребенка. По себе помню, как мой преподаватель, занимавшийся с нами по какой-то научной методике, после 4 часов безостановочной математики, на пределе возможностей, когда у половины начинала из носа течь кровь, говорила: "если кровь течет из головы, это хорошо, значит что-то там все же есть". Помню, как постепенно сознание размывалось и оставалась только цель, получить результат вычислений.
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5k
Горожанин Час назад
Родители, так понимаю, педагоги. Они не сделали ничего необычного - абсолютно все те же принципы и образовательные методики, которые применяются с детского сада. Просто родители смогли слелать для своих детей по-настоящему индивидуальный подход. Если бы вся система образования с детского сада обеспечивала такой индивидуальный подход для всех детей - все бы в норме заканчивали школу в 13-14 лет, поступали в вузы или получали профессии по своей душе и осознанно, не были бы асоциальными и так или иначе реализовывали себя. Как и эта большая нормальная семья.
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60k
Татьяна Юсова Час назад
А чего их лишили в детстве? Большая счастливая семья, дети не находились на домашнем обучении, ходили в школу, гуляли, играли. Всё было очень гармонично и умеренно.
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