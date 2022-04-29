Задолго до Тепляковых: как сложилась судьба детей Никитиных, которых воспитывали по особой методике?

Семья Никитиных в 60-е была очень известна, поскольку Борис и Елена разработали для своих детей специальную методику развития и воспитания. У которой были как сторонники, так и противники. Какие результаты в итоге показал учебный эксперимент?
Супруги стали авторами большого числа книг, которые издавались солидным тиражом не только в Союзе, но и за рубежом. Методика базировалась на раннем развитии. По достижении 2-летнего возраста малышей начинали обучать чтению, письму, счёту. Разные плакаты, карты, таблицы были развешены по всему дому. Особое внимание уделялось развивающим играм.
В первый класс дети шли раньше своих сверстников. А потом перескакивали через классы, получая аттестат в возрасте 13-14 лет. При этом родители уделяли внимание физическому развитию сыновей и дочерей: использовали специальные тренажёры и даже практиковали экстремальное закаливание.
Дети давно выросли и сейчас уже стали дедушками и бабушками. Как сложилась их жизнь, и практиковали ли они в случае с собственными детьми методики своих родителей-новаторов? Итак, судьба сыновей и дочерей Бориса и Елены:
- Старший сын Алексей (1959 г.р.) проживает в Лондоне, работает инженером. Женат, отец двоих детей.
- Антон (1960 г.р.) стал химиком. Долгое время работал на руководящей должности. Женат, в браке воспитал двоих детей. Счастливый дедушка четырёх внуков.
- Ольга (1964 г.р.). Получила диплом юрфака МГУ. Многого добилась в карьере. Мать двоих дочерей и бабушка троих внуков.
- Анна (1966 г.р.). Медик по образованию и многодетная мама, которая помогает в воспитании уже четырёх внуков.
- Юлия (1968 г.р.). Получила высшее образование в области культуры. Работает журналистом. Мать двух дочек.
- Иван (1969 г.р.). Специалист с высшим образованием в сфере теле- и радиовещания. Многодетный отец: вместе с женой вырастили и воспитали пятерых детей.
- Младшая дочь Любовь (1971 г.р.). После окончания библиотечного техникума недолго поработала, а потом стала домохозяйкой и матерью 10 детей.
Главным принципом своей методики воспитания Никитины считали объединение физического, интеллектуального, творческого и эмоционального развития. Это дало свои плоды: все дети выросли благополучными, 5 из 7 получили высшее образование, все обзавелись семьями и детьми (трое стали многодетными родителями).
На здоровье они никогда не жаловались. А вот проблемы психологического характера в школе испытывали, ведь, несмотря на отсутствие сложностей с обучением, им приходилось вливаться в новый коллектив после перепрыгивания через классы. А ребята в них были на год и более старше. Подливала масла в огонь и известность: под пристальным вниманием общественности и прессы было гораздо сложнее выстраивать свою жизнь.
Таким образом, определённых успехов и высот сыновья и дочери Никитиных достигли. Но не стали вундеркиндами. Впрочем, возможно родители и не ставили таких целей. Но, с другой стороны, смысл был отнимать у детей несколько лет детства? Ведь в итоге они добились примерно таких же результатов, как и основная часть обычных советских детей.
Как вы считаете, есть ли смысл использовать методику Никитиных в наши дни? Или не стоит погружаться в воспитание настолько глубоко и лишать малышей самой прекрасной и беззаботной поры – детства?
Источник:
АНТИФИШКИ
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