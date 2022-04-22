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О том, как Чукотку в Крыму снимали

О том, как Чукотку в Крыму снимали

Автор:
22 апреля 2022 09:28
Сообщество : Кино
Метки: Крым   актеры   кино   съемка   факты   фильм   фото   чукотка   
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В эти дни, ровно 55 лет назад, состоялась премьера художественного фильма режиссёра Виталия Мельникова «Начальник Чукотки».

Авторами сюжета стали два советских сценариста Владимир Валуцкий и Виктор Рабинович (Виктор Викторов).

Владимир Иванович Валуцкий позже в интервью рассказывал, что у главного героя был реальный прототип молодой красноармеец, который волей сложившихся обстоятельств в отдалённом чукотском посёлке был вынужден стать «важным советским чиновником». И он свою миссию выполнил вполне достойно. Об этом позже писали в советских газетах, а сценаристы, художественно приукрасив историю, в 1964 году написали сценарий.

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Вначале планировали написать сценарий к приключенческому фильму, но в итоге получилась комедия. Как объяснил это Владимир Валуцкий, абсурдность той ситуации, в которую попал главный герой, не могла быть несмешной.


Соответственно, исполнителя главной роли выбирали с учётом наличия комических способностей, и при этом он должен быть совсем молодым. Мельников позже рассказывал, что выбрал Кононова после его роли в «Перовом троллейбусе». Ему показалось, что Алеша Бычков должен был быть похож на этого паренька из фильма Анненского.


Летнюю Чукотку снимали в Крыму, а зимние пейзажи в Мурманской области. А вот чукотские костюмы для актёров и артистов массовки действительно привезли из далёкой Чукотки.

Сразу после премьеры на фильм вылилось много критики. Его обвинили в карикатурности красного комиссара, что само по себе было крамолой, а также в насмешке над коренными жителями Чукотки. И часть правды в этом была, так как именно после этой картины в народе появились первые анекдоты о чукчах.


Но зрители фильм приняли с восторгом. В 1967 году он вошел в десятку лидеров проката, а в следующем году взял приз ЦК ВЛКСМ «Алая гвоздика».

Картина «Начальник Чукотки» стала первым настоящим успехом еще молодого советского режиссёра Виталия Вячеславовича Мельникова. Позже он снял множество популярных картин, но «Начальника Чукотки» считал своим любимым фильмом.

Уже более полувека эта приключенческая комедия входит в Золотой фонд отечественного кино, и её с удовольствием смотрят всё новые и новые поколения зрителей.


Источник:

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Метки: Крым   актеры   кино   съемка   факты   фильм   фото   чукотка   
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4  комментария
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69k
Viktor Час назад
Отличный фильм, замечательные актёры! А Виталий Вячеславович Мельников умер совсем недавно, 21 марта этого года в возрасте 93-х лет.
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92
Konstantin Lebedev 24 минуты назад
"Перовый троллейбус".

Что-то не помню такой фильм.
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9k
MUZSER 37 минут назад
"-Едешь-то откуда? С Чукотки. А куда? На Чукотку. Это почему? Потому. Потому что Земля круглая."
Ссылка www.youtube.com
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56
Albert Rost Час назад
Чукчи не такие уж наивные. Терроризировали и грабили все соседние народы и даже эскимосов Аляски. Причем до 1947 года. Видимо пендосы пожаловались на них Сталину...
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