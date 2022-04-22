О том, как Чукотку в Крыму снимали

Летнюю Чукотку снимали в Крыму, а зимние пейзажи в Мурманской области. А вот чукотские костюмы для актёров и артистов массовки действительно привезли из далёкой Чукотки.

Сразу после премьеры на фильм вылилось много критики. Его обвинили в карикатурности красного комиссара, что само по себе было крамолой, а также в насмешке над коренными жителями Чукотки. И часть правды в этом была, так как именно после этой картины в народе появились первые анекдоты о чукчах.