20 снимков из семейных альбомов, от которых становится тепло на душе

Каждое лето у бабушки в деревне осталось навсегда в сердечке. Из малюсенького трёхколёсика, конечно же, выросла:) Что сейчас с этими мальчишками, где они, не знаю:)

В сохране навсегда любовь к велосипеду (теперь он немного побольше), приключениям и непрерывный интерес: а что же там за поворотом?

Благодаря маме у меня много здоровских фотоприветов из детства.