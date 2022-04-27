20 снимков из семейных альбомов, от которых становится тепло на душе

В социальной сети «ВКонтакте» есть сообщество «Как тебя зовут», где люди делятся подобными снимками из прошлого, и это настоящие драгоценности. Взгляните сами!
Мы не раз показывали вам подборки неловких и нелепых фотографий из семейных архивов. Но сегодня мы нарушим эту традицию и покажем вам снимки, от которых так и веет теплом и добротой.
1996 г, г. Тында, Амурская обл. Обед в общежитии
Будущие врачи собирают виноград
Мама говорила, что это было самое беззаботное время в ее жизни. 1987 г.
Снимок сделан на полароид летом 1997 года, на котором я, мамуля, папуля и В. В. Жириновский
Прабабушка, она была инженером на ракетно-космическом предприятии
Мой папа. Скоро ему 79 лет, а он такой же Аполлон
История о том, как я в 2003 году заболела ветрянкой и решила разукрасить всю семью
Отвязно куролесим на моё 5-летие. Март 1995 г.
Я и мой папа. 95-96 гг.
Любимый дедуля
Далекий 2002 год
В деревне у бабули. Тогда мне казалось, что я первый модник на селе.
Беззаботное цветочное детство. Примерно 1998 г.
Я, перепёлка и кот, 2000 год
2005 год
Выношу мусор из дома в любимых сланцах с человеком пауком, в подъезде приятно пахнет сыростью, дома ждёт мама с пирожками.
Примерно 1998 год
Тётя не могла рассмешить меня для этого фото около часа. А потом было буквально не остановить.
Мама кормит кашей. Примерно 1989 год
Папа. Где-то начало 80-х
Кто-то в куколки играет, кто на велике гоняет
Каждое лето у бабушки в деревне осталось навсегда в сердечке. Из малюсенького трёхколёсика, конечно же, выросла:) Что сейчас с этими мальчишками, где они, не знаю:)
В сохране навсегда любовь к велосипеду (теперь он немного побольше), приключениям и непрерывный интерес: а что же там за поворотом?
Благодаря маме у меня много здоровских фотоприветов из детства.
С любимой и неповторимой Ба. Примерно 1996 год
Это я в детстве. 2003 год
2002 год. Маме 25, в обязанности входит забота о детях: я и кошечка Ми
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Младенец с обложки альбома Nevermind подал в суд на группу Nirvana
- Как выглядели культовые музыканты в детстве?
- 15 красноречивых фото о том, как Япония жила в 1950-е годы
- 17 фотографий из семейных альбомов, которые раньше считались вполне нормальными
- Музыка в лицах: как изменились люди, попавшие когда-то на обложку музыкальных альбомов