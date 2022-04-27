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20 снимков из семейных альбомов, от которых становится тепло на душе

20 снимков из семейных альбомов, от которых становится тепло на душе

Автор:
27 апреля 2022 09:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: Теплота   альбом   детство   ламповые снимки   люди   фото   
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В социальной сети «ВКонтакте» есть сообщество «Как тебя зовут», где люди делятся подобными снимками из прошлого, и это настоящие драгоценности. Взгляните сами!

Мы не раз показывали вам подборки неловких и нелепых фотографий из семейных архивов. Но сегодня мы нарушим эту традицию и покажем вам снимки, от которых так и веет теплом и добротой.


1996 г, г. Тында, Амурская обл. Обед в общежитии

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Будущие врачи собирают виноград

 Мама говорила, что это было самое беззаботное время в ее жизни. 1987 г.


Снимок сделан на полароид летом 1997 года, на котором я, мамуля, папуля и В. В. Жириновский

Прабабушка, она была инженером на ракетно-космическом предприятии

Мой папа. Скоро ему 79 лет, а он такой же Аполлон

История о том, как я в 2003 году заболела ветрянкой и решила разукрасить всю семью

Отвязно куролесим на моё 5-летие. Март 1995 г.

Я и мой папа. 95-96 гг.

Любимый дедуля

Далекий 2002 год

В деревне у бабули. Тогда мне казалось, что я первый модник на селе.


Беззаботное цветочное детство. Примерно 1998 г.

Я, перепёлка и кот, 2000 год

2005 год

Выношу мусор из дома в любимых сланцах с человеком пауком, в подъезде приятно пахнет сыростью, дома ждёт мама с пирожками.


Примерно 1998 год

 Тётя не могла рассмешить меня для этого фото около часа. А потом было буквально не остановить.


Мама кормит кашей. Примерно 1989 год

Папа. Где-то начало 80-х

Кто-то в куколки играет, кто на велике гоняет

Каждое лето у бабушки в деревне осталось навсегда в сердечке. Из малюсенького трёхколёсика, конечно же, выросла:) Что сейчас с этими мальчишками, где они, не знаю:)
В сохране навсегда любовь к велосипеду (теперь он немного побольше), приключениям и непрерывный интерес: а что же там за поворотом?
Благодаря маме у меня много здоровских фотоприветов из детства.


С любимой и неповторимой Ба. Примерно 1996 год

Это я в детстве. 2003 год

2002 год. Маме 25, в обязанности входит забота о детях: я и кошечка Ми

Источник:

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Метки: Теплота   альбом   детство   ламповые снимки   люди   фото   
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3  комментария
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Шурман Час назад
Хех я бы хотел увидеть свои детские фотки но не судьба
попросили присмотреть за альбомами обещал что через пол года приеду заберу , приехал а новая бабка деда после смерти быстро его дом продала и пропала , новые хозяева сказали что все вывезли на свалку , хорошо хоть дальние родственники прислали штук 10 фоток и то самая свежая из них 92 год .
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