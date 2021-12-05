Кардинальное решение: двух глупых лебедей, не соблюдающих ПДД на шведской автотрассе, - пристрелили

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Пробок больше нет.
Дорога теперь – свободна
Дорога теперь – свободна
Три лебедя вдруг оккупировали автомобильную трассу на юге Швеции. Из-за них образовались длинные пробки. В обеденное время в полицию поступило множество звонков от возмущённых автомобилистов с местной трассы №27 у городка Вернамо. Водители жаловались, что лебеди разгуливают к водоему, пересекая дорогу туда-сюда, из-за чего возникает пробка.
«Это дорога с максимальной скоростью 90 км/ч. Водители притормаживали, выстроились длинные очереди, и нам поступило много звонков с жалобами», - говорит представитель местной полиции Бьёрн Ёберг. «Было много попыток избавиться от них, но они постоянно возвращались», - оправдывается Бьёрн Ёберг.
Полицейские пытались обратиться к ветеринару, задействовать администрацию, но безрезультатно. И приняли кардинальное решение. Ближе к вечеру полицейские вызвали охотника и попросили его застрелить лебедей. Двух птиц тот убил. Третий лебедь благоразумно скрылся от охотника-снайпера и больше не появляется у придорожного водоема.
Со скоростью 90 км в час – теперь можно со спокойной душой ехать по шоссе.
КМП:
Это надо понимать так, что первоприходящий на ум вариант:
-пригласить спецов из службы отлова; погрузить птиц в багажник авто и вывезти их подале на 100-150 км к другому озеру, - даже и не рассматривался.
«Это дорога с максимальной скоростью 90 км/ч. Водители притормаживали, выстроились длинные очереди, и нам поступило много звонков с жалобами», - говорит представитель местной полиции Бьёрн Ёберг. «Было много попыток избавиться от них, но они постоянно возвращались», - оправдывается Бьёрн Ёберг.
Полицейские пытались обратиться к ветеринару, задействовать администрацию, но безрезультатно. И приняли кардинальное решение. Ближе к вечеру полицейские вызвали охотника и попросили его застрелить лебедей. Двух птиц тот убил. Третий лебедь благоразумно скрылся от охотника-снайпера и больше не появляется у придорожного водоема.
Со скоростью 90 км в час – теперь можно со спокойной душой ехать по шоссе.
КМП:
Это надо понимать так, что первоприходящий на ум вариант:
-пригласить спецов из службы отлова; погрузить птиц в багажник авто и вывезти их подале на 100-150 км к другому озеру, - даже и не рассматривался.
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Отмороженные.
Что ей 150 км? Полдня пути максимум.
И наглости им не отнимать. Видно не было выхода. Жизнь человечков против жизни гуся...
Это, мать его, нормально.
Это гораздо нормальнее, чем "Героический мужик рискуя жизнью спас дождевого червя из пожара!!!"
лягушками.. в общем через дорогу они туда сюда бегали и очень мешали машинам.
так местная администрация поставила забор вдоль дороги, а под дорогой, сделали несколько переходов. решение было изящное, долговечное и гуманное. так обычно поступают нормальные люди.
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Они как правило возвращаются.
Тут ещё вот такой аспект: видел как на скорости 70 -60 км жигуль влетел лобовым во взлетающего гуся. Гусь влетел во внутрь салона вместе со стеклом. Трасса рядом с придорожным кафе. Апетит у всех пропал.
Прилетел Хрущев в Индию. После официальной церемонии в аэропорту, сели в машину и с кортежем поехали к месту резиденции Высокого Гостя. И тут раз, кортеж останавливается - посреди дороги корова лежит. Корова в Индии как известно священное животное, трогать нельзя даже ради Высокого Гостя, остается только ждать. 5 минут ждут. 10 минут ждут, 15 минут ждут. Через полчаса Никита Сергеевич не выдерживает, выходит из машины, подходит к корове, что то на ушко ей шепчет, и о, чудо, корова встает и уходит прочь.
Дорога свободна, можно ехать дальше, и тут вся свита интересуются что же он такого шепнул, что корова так сразу встала и ушла?
Хрущев отвечает:
- Да ничего особенного. Просто сказал корове "уходи по хорошему, а не то в колхоз отправлю"....