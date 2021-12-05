FISHKINET
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака 20 ситуаций, в которых спасет только чувство юмора 20 ситуаций, в которых спасет только чувство юмора Воронежский пешеход случайно повторил знаменитую сцену из «Матрицы» Воронежский пешеход случайно повторил знаменитую сцену из «Матрицы» Вдали от цивилизации: как выглядит жилье в Заполярье Вдали от цивилизации: как выглядит жилье в Заполярье Фотограф и модели: 40 лет спустя Фотограф и модели: 40 лет спустя Уэлен – самый восточный населённый пункт России и Евразии Уэлен – самый восточный населённый пункт России и Евразии Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В Москве задержали тиктокера, курившего в храме В Москве задержали тиктокера, курившего в храме Смешные приколы в воскресенье Смешные приколы в воскресенье Было ваше, стало наше Было ваше, стало наше Голомянка: 70% рыбы в Байкале — вот эти «красавцы», целиком состоящие из жира и костей Голомянка: 70% рыбы в Байкале — вот эти «красавцы», целиком... Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Почему во Франции до сих пор не отменен налог на окна? Почему во Франции до сих пор не отменен налог на окна? Тут всё моё, и мы оттуда родом Тут всё моё, и мы оттуда родом В Дагестане водитель без прав прокатил сотрудника ДПС на капоте В Дагестане водитель без прав прокатил сотрудника ДПС на капоте 18 ярких афиш из Ганы, которые рекламируют фильмы 18 ярких афиш из Ганы, которые рекламируют фильмы Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 55 Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 55
Главная > Фото 
Кардинальное решение: двух глупых лебедей, не соблюдающих ПДД на шведской автотрассе, - пристрелили

Кардинальное решение: двух глупых лебедей, не соблюдающих ПДД на шведской автотрассе, - пристрелили (1 фото)

Автор:
05 декабря 2021 17:12
Метки: закон   мораль   общество   экология   
532
1
Пробок больше нет.
Дорога теперь – свободна

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: закон   мораль   общество   экология   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
49k
doker 3 часа назад
Фиг их поймёшь скандинавов-викингов...
Отмороженные.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
34k
Гёз Уленшпигель 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−30
Владимир Е 41 минуту назад
шведы - креативщики)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ыукп 49 минут назад
Лебедь - птица гордая.)
Что ей 150 км? Полдня пути максимум.
И наглости им не отнимать. Видно не было выхода. Жизнь человечков против жизни гуся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
sedoisever 2 часа назад
А этом вся суть человека. Спасти ворону из реки и нахапать кучу восхищённых отзывов и застрелить лебедей и получить поддержку.
Это, мать его, нормально.
Это гораздо нормальнее, чем "Героический мужик рискуя жизнью спас дождевого червя из пожара!!!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
александр 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Захерачили бы гусей, выстроилась б очередь из комментаторов с картинками вкусняхи с яблоками, а как лебедь, так всё.. полна коробка гнева. Расисты!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василий Кортнев 3 часа назад
не помню где, то ли в Японии, то ли где-то ещё.. была схожа проблема. с дикими гусями или
лягушками.. в общем через дорогу они туда сюда бегали и очень мешали машинам.
так местная администрация поставила забор вдоль дороги, а под дорогой, сделали несколько переходов. решение было изящное, долговечное и гуманное. так обычно поступают нормальные люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
513
Botanik Vulgaris 3 часа назад
b/Это надо понимать так, что первоприходящий на ум вариант: -пригласить спецов из службы отлова; погрузить птиц в багажник авто и вывезти их подале на 100-150 км к другому озеру, - даже и не рассматривался. /b
-------------------------------------------------------

Они как правило возвращаются.

Тут ещё вот такой аспект: видел как на скорости 70 -60 км жигуль влетел лобовым во взлетающего гуся. Гусь влетел во внутрь салона вместе со стеклом. Трасса рядом с придорожным кафе. Апетит у всех пропал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Александр 3 часа назад
Ну а что? неправильно поступили? Нужно было подождать пока пара автомобилистов убьются о еврозаконы, запрещающие давить животных? Что не так то? У нас бы размазали по асфальту и никто бы и не узнал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
ACU900 3 часа назад
Напомнило один старый анекдот.
Прилетел Хрущев в Индию. После официальной церемонии в аэропорту, сели в машину и с кортежем поехали к месту резиденции Высокого Гостя. И тут раз, кортеж останавливается - посреди дороги корова лежит. Корова в Индии как известно священное животное, трогать нельзя даже ради Высокого Гостя, остается только ждать. 5 минут ждут. 10 минут ждут, 15 минут ждут. Через полчаса Никита Сергеевич не выдерживает, выходит из машины, подходит к корове, что то на ушко ей шепчет, и о, чудо, корова встает и уходит прочь.
Дорога свободна, можно ехать дальше, и тут вся свита интересуются что же он такого шепнул, что корова так сразу встала и ушла?
Хрущев отвечает:
- Да ничего особенного. Просто сказал корове "уходи по хорошему, а не то в колхоз отправлю"....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася 3 часа назад
Фамилия Ё.берг впечатляет.. не пытайтесь написать без точки в комментах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
max 3 часа назад
педерасты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии По стопам Кадырова: 13 запретов, которые теоретически тоже могут стать новыми законами По стопам Кадырова: 13 запретов, которые теоретически тоже могут стать новыми законами Парадоксы корейского законодательства 70-х годов: какую угрозу представляли собой длинноволосые парни и девушки в мини? Парадоксы корейского законодательства 70-х годов: какую угрозу представляли собой длинноволосые... В России могут запретить фильмы со сценами насилия В России могут запретить фильмы со сценами насилия 6 крутых законов и один спорный: что изменилось в России с 1 декабря 6 крутых законов и один спорный: что изменилось в России с 1 декабря Педофилам в России будут делать химическую кастрацию Педофилам в России будут делать химическую кастрацию
Meri Poppins Ufa

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26532



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной
0
58
18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака
5
54
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака
Набирающие популярность
Почему герои рассказа Казакова «Двое в декабре» не смогли сберечь свою любовь?
0
9
Почему герои рассказа Казакова «Двое в декабре» не смогли сберечь свою любовь?
Новая теория допускает возможность путешествий во времени
2
30
Новая теория допускает возможность путешествий во времени
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
4
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#картинки#люди#позитив#подборка#прикольные#комментарии#сарказм#криминал#смешные
#Юмор#факты#Разное#СССР#животные#природа#наука#страна#новости#сша
#интересно#история#Россия#фотографии#мемы#кино#приколы#забавно#общество#мультфильмы

На что жалуетесь?

Вернуться