Кардинальное решение: двух глупых лебедей, не соблюдающих ПДД на шведской автотрассе, - пристрелили

Три лебедя вдруг оккупировали автомобильную трассу на юге Швеции. Из-за них образовались длинные пробки. В обеденное время в полицию поступило множество звонков от возмущённых автомобилистов с местной трассы №27 у городка Вернамо. Водители жаловались, что лебеди разгуливают к водоему, пересекая дорогу туда-сюда, из-за чего возникает пробка.

«Это дорога с максимальной скоростью 90 км/ч. Водители притормаживали, выстроились длинные очереди, и нам поступило много звонков с жалобами», - говорит представитель местной полиции Бьёрн Ёберг. «Было много попыток избавиться от них, но они постоянно возвращались», - оправдывается Бьёрн Ёберг.

Полицейские пытались обратиться к ветеринару, задействовать администрацию, но безрезультатно. И приняли кардинальное решение. Ближе к вечеру полицейские вызвали охотника и попросили его застрелить лебедей. Двух птиц тот убил. Третий лебедь благоразумно скрылся от охотника-снайпера и больше не появляется у придорожного водоема.

Со скоростью 90 км в час – теперь можно со спокойной душой ехать по шоссе.



КМП:

Это надо понимать так, что первоприходящий на ум вариант:

-пригласить спецов из службы отлова; погрузить птиц в багажник авто и вывезти их подале на 100-150 км к другому озеру, - даже и не рассматривался.