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6 крутых законов и один спорный: что изменилось в России с 1 декабря

6 крутых законов и один спорный: что изменилось в России с 1 декабря (8 фото)

Автор:
01 декабря 2021 11:44
Сообщество : Жить в России
Метки: 1 декабря   Россия   госуслуги   деньги   закон   отпуск   пенсия   
2670
8
Мы часто обещаем себе начать новую жизнь с понедельника, но обычно эти планы не реализуются. И тут каждый раз нам на помощь приходит руководство страны, которое принимает ежемесячно новые законы, которым мы обязаны следовать. Декабрь 2021 года не стал исключением! Перед вами основные нововведения, которые коснутся каждого россиянина.
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Метки: 1 декабря   Россия   госуслуги   деньги   закон   отпуск   пенсия   
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12k
Eltiftel 48 минут назад
так а где "крутые" законы-то?
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49k
doker 4 минуты назад
Законы - ни о чём.

Подтверждается факт, что всех наших законотворцев гнать метлой за границу, пусть там попробуют хотя бы дворниками устроиться. Не возьмут. С голоду сдохнут.

Пример - мне ПФР и так компенсировать должен за полгода, до августа 1,5 балла. Полтора балла это 98р плюс 49р. Почему? Потому что по закону больше 3 баллов в год работающему пенсионеру добавить "низзя". Хоть миллион зарабатывай.
Просто нас дебилами считают, а мы согласны.
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5k
Бу 14 минут назад
Неплохо
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13k
куджо Полчаса назад
Остановите инфляцию и рост цен на бензин не знаю как и все наладится))
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6k
klop 47 минут назад
А что там про техосмотр? Отменили нет ?
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12k
Eltiftel 49 минут назад
по поводу ЗАГСа- трындешь.
Прописан с женой в Московкой области, зарегистрировали брак в Сочи
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240
Almax 53 минуты назад
Опять медиков кинут. Как только объявляют о коэффициентах, так жди беды. Оклад вырос - премия ушла. Часов набрал - ставка упала.
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