6 крутых законов и один спорный: что изменилось в России с 1 декабря

Декабрьскую прибавку к пенсии получат следующие категории граждан:



1. Пенсионеры, кому в ноябре 2021 года исполнилось 80 лет — с наступлением этого возраста у них в два раза вырастет фиксированная выплата по старости: до 12 088 рублей 96 копеек.



2. Пенсионеры, которые ушли на заслуженный отдых в августе этого года, получат прибавку с дополнительной доплатой на три месяца.



3. Пенсионеры, которые ранее подавали заявление на перерасчет. Им пересчитают выплаты на основании подтверждающих документов.