6 крутых законов и один спорный: что изменилось в России с 1 декабря

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Мы часто обещаем себе начать новую жизнь с понедельника, но обычно эти планы не реализуются. И тут каждый раз нам на помощь приходит руководство страны, которое принимает ежемесячно новые законы, которым мы обязаны следовать. Декабрь 2021 года не стал исключением! Перед вами основные нововведения, которые коснутся каждого россиянина.
Россияне получили бесплатный доступ к самым важным сайтам
С 1 декабря операторы связи будут предоставлять бесплатное подключение к социально значимым сайтам. Пока под таковыми закон подразумевает «Госуслуги», сайты госорганов и органов местного самоуправления, а также социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир»), сервисы «Яндекса», сайты РЖД, некоторых банков, телеканалов и СМИ, музеев и библиотек.
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Произошел рост пенсий (но не у всех…)
Декабрьскую прибавку к пенсии получат следующие категории граждан:
1. Пенсионеры, кому в ноябре 2021 года исполнилось 80 лет — с наступлением этого возраста у них в два раза вырастет фиксированная выплата по старости: до 12 088 рублей 96 копеек.
2. Пенсионеры, которые ушли на заслуженный отдых в августе этого года, получат прибавку с дополнительной доплатой на три месяца.
3. Пенсионеры, которые ранее подавали заявление на перерасчет. Им пересчитают выплаты на основании подтверждающих документов.
1. Пенсионеры, кому в ноябре 2021 года исполнилось 80 лет — с наступлением этого возраста у них в два раза вырастет фиксированная выплата по старости: до 12 088 рублей 96 копеек.
2. Пенсионеры, которые ушли на заслуженный отдых в августе этого года, получат прибавку с дополнительной доплатой на три месяца.
3. Пенсионеры, которые ранее подавали заявление на перерасчет. Им пересчитают выплаты на основании подтверждающих документов.
Кредитные договора стали более прозрачными
Банкам России запретили проставлять «галочки» в кредитных договорах. Заёмщик должен будет лично одобрить банковские условия. Кроме того, финансовым организациям запретили вносить в кредитный договор обязательство о том, что заёмщик должен держать на счету неснижаемый остаток для погашения очередного платежа.
Возобновлено авиасообщение с рядом стран
С 1 декабря решено возобновить авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой, Монголией, Кубой, Мексикой и Катаром.
Объявлена война сайтам мошенников
С сегодняшнего дня блокировка мошеннических сайтов будет занимать всего несколько дней, а не месяцы, как ранее. Банк России будет направлять списки мошеннических сайтов в Генпрокуратуру, которая, в свою очередь, подаст Роскомнадзору предписания об их внесудебной блокировке.
ЗАГС на выбор
Зарегистрировать брак, развод или оформить свидетельство о рождении ребёнка теперь можно будет в любом ЗАГСе страны без конкретной территориальной привязки.
Старт тестирования новой системы оплаты труда медиков
Теперь оклады медработников будут рассчитывать с учетом коэффициента в зависимости от сложности труда, а также показателей экономического развития региона.
Данный проект стартует в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, а также в Севастополе и Якутии.
Данный проект стартует в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, а также в Севастополе и Якутии.
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Подтверждается факт, что всех наших законотворцев гнать метлой за границу, пусть там попробуют хотя бы дворниками устроиться. Не возьмут. С голоду сдохнут.
Пример - мне ПФР и так компенсировать должен за полгода, до августа 1,5 балла. Полтора балла это 98р плюс 49р. Почему? Потому что по закону больше 3 баллов в год работающему пенсионеру добавить "низзя". Хоть миллион зарабатывай.
Просто нас дебилами считают, а мы согласны.
Перевести техосмотр на добровольную основу, приняв изменения во всех трех чтениях в Госдуме до конца года, обещали авторы законопроекта от партии «Единая Россия». Именно в декабре станет понятно, успеют ли депутаты исполнить свои обещания, или же водителям и в 2022 году придется проходить техосмотр, чтобы избежать проблем со страховыми компаниями.
Документ был принят в первом чтении 9 ноября. Однако для дальнейшего рассмотрения и принятия его авторам нужно доработать документ согласно указанию Правительства. Изменения нужно привести в соответствие с договором о Евразийском экономическом союзе. На предоставление новых поправок авторам дали 30 дней до 8 декабря 2021 года.
Отведенного времени теоретически должно хватить на принятие законопроекта в оставшихся двух чтениях. При этом сами операторы пунктов техосмотра считают, что доработать документ не так просто, а также что разработка поправок может занять долгое время. Пока паниковать автомобилистам не стоит штраф в 2 000 рублей за отсутствие диагностических карт должен заработать только 1 марта 2022 года, а полисы ОСАГО продают без диагностических карт.
Самой важной проблемой остаются взаимоотношения со страховой компанией, если у виновника ДТП по причине технической неисправности не окажется техосмотра. В таких случаях страховщики грозят регрессом. Есть и еще один нюанс: если отмена техосмотра на некоторое время забуксует, неизвестно, захотят ли операторы пунктов продлять разрешения на работу в этой сфере. Следовательно, если техосмотр все-таки будет нужен в начале 2022 года, пройти его получится не так быстро.
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