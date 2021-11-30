Педофилам в России будут делать химическую кастрацию

Проект закона уже доработан, его примут в 2022 году.
Этот закон обсуждался довольно давно. И уже тогда вызвал споры у общественности: «А вдруг невиновного почикают? А если известные оппозиционеры «вдруг» окажутся педофилами, а?» Примерно в таком ключе.
Поспорили и успокоились. А закон, тем не менее, будет принят. По нему педофилам будут делать уколы, как сказал инициатор, депутат Анатолий Выборный: «Или он добровольно проходит курс лечения с определенной периодичностью, или это должно быть обязательное принудительное медицинское лечение».
То есть если будет установленный факт педофилии - милости просим в кабинет.
Снимайте портки.
Тут у любителей молодежи может возникнуть вопрос: «А если все было по согласию, а потом она обвинит, что «приставал и домогался? Как будут проводить экспертизу, как устанавливать факт?»
Ответ очень простой: стройте отношения с совершеннолетними. Не трогайте детей.
В общем, «дисфункция» этим гражданам обеспечена. Вроде сейчас речь идет о «временном снижении сексуального влечения». Но где временная, там будет и постоянная, думаю, что «лекари» об этом позаботятся. Так что любителям несовершеннолетних придется несладко - и это без учета того, что за повторное преступление им будет грозить пожизненное .
Источник:
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Против этих уродов только одна мера эффективна, а именно полное физическое уничтожение, причём с особой жестокостью !!!
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Потому-что после кастрации, педофил превратится в убийцу!
надо и физический!!!
2. "Химическая кастрация" - это снятие полового влечения. На время. На очень короткое время. Принимать надо регулярно. Вредит здоровью. Поэтому на Западе химическую кастрацию применяют "сознательные педофилы". Добровольно. Как это сделать в принудительном порядке совершенно неясно, за исключением совершенно заоблачной цены за всё
3. Педофил - это физиологическое отклонение, а не преступление. И настоящие преступники не смогут попасть под статью, поскольку они не педофилы. А посадка больных (что не делает автоматом их преступниками) ухудшит положение России на международном правовом поле.
И что - кастрировать за такое? У девицы всё на месте, сама лезет в постель, уже опытная. Вопрос еще кто там кого совратил.
Хорошо подумай над своим предложением.
Лучше вообще не подходить к чужим детям. Для этого у них есть родители.