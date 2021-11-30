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Педофилам в России будут делать химическую кастрацию

Педофилам в России будут делать химическую кастрацию (3 фото)

Автор:
30 ноября 2021 16:59
Сообщество : Жить в России
Метки: закон   кастрация   несовершеннолетняя   педофил   
1265
3

Проект закона уже доработан, его примут в 2022 году.

Этот закон обсуждался довольно давно. И уже тогда вызвал споры у общественности: «А вдруг невиновного почикают? А если известные оппозиционеры «вдруг» окажутся педофилами, а?» Примерно в таком ключе.

Поспорили и успокоились. А закон, тем не менее, будет принят. По нему педофилам будут делать уколы, как сказал инициатор, депутат Анатолий Выборный: «Или он добровольно проходит курс лечения с определенной периодичностью, или это должно быть обязательное принудительное медицинское лечение».

То есть если будет установленный факт педофилии - милости просим в кабинет. Снимайте портки.

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Тут у любителей молодежи может возникнуть вопрос: «А если все было по согласию, а потом она обвинит, что «приставал и домогался? Как будут проводить экспертизу, как устанавливать факт?»


Ответ очень простой: стройте отношения с совершеннолетними. Не трогайте детей.

В общем, «дисфункция» этим гражданам обеспечена. Вроде сейчас речь идет о «временном снижении сексуального влечения». Но где временная, там будет и постоянная, думаю, что «лекари» об этом позаботятся. Так что любителям несовершеннолетних придется несладко - и это без учета того, что за повторное преступление им будет грозить пожизненное .

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Метки: закон   кастрация   несовершеннолетняя   педофил   
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1k
Lana Krasnovska 22 минуты назад
Заодно и пид-ов с лесбиянками и прочим тому подобным скотом. Причём, не только в России, но у нас в Латвии и по всему ЕС. Лично я только - за!
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911
курильщик Минуту назад
Пустая трата средств и времени, эти недосущества найдут другой более изощрённый способ удовлетворения, только цель останется прежней - дети !!!
Против этих уродов только одна мера эффективна, а именно полное физическое уничтожение, причём с особой жестокостью !!!
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2k
Мизантропище 2 минуты назад
А почему химическую?
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35
Михаил 2 минуты назад
Этого мало. Раскаленным углём прижигать недостоинство и на ноги GPS-трекер зацепить для отслеживания пожизненно.
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138
Z Z 6 минут назад
Минус. Не химическую кастрацию, а физическую. В крайнем случае - пожизненное. Но это при 100 процентной уверенности.
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1k
Иннокентий 6 минут назад
Только смертная казнь!!!
.
Потому-что после кастрации, педофил превратится в убийцу!
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−96
Инженер 39 минут назад
почему только химический,
надо и физический!!!
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1k
Максим 41 минуту назад
ну все, церковь с 2022 кончится
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2k
Moon24 42 минуты назад
Лучше бы хирургический способ , член тоже ампутировать . Нориальным людям нечего бояться а лопочущие об ошибках и невинных просто еще не разоблаченные извращенцы
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885
Миша 42 минуты назад
Зачем тратиться на химию, если можно ногой придавить.
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21k
Андрей Иванов 42 минуты назад
1. "Химическая кастрация" не игла, а таблетки
2. "Химическая кастрация" - это снятие полового влечения. На время. На очень короткое время. Принимать надо регулярно. Вредит здоровью. Поэтому на Западе химическую кастрацию применяют "сознательные педофилы". Добровольно. Как это сделать в принудительном порядке совершенно неясно, за исключением совершенно заоблачной цены за всё
3. Педофил - это физиологическое отклонение, а не преступление. И настоящие преступники не смогут попасть под статью, поскольку они не педофилы. А посадка больных (что не делает автоматом их преступниками) ухудшит положение России на международном правовом поле.
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2k
svetludmila 43 минуты назад
Не хватает деталей. Насколько я знаю, возрастной порог жертв довольно низкий, не 18 лет. Т.е. дети выглядят детьми, а не созревшими девушками. И кастрация касается повторных случаев, первый раз будет ограничиваться лишением свободы. Так что всё нормально и правильно.
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502
Сигизмунд Лазаревич Час назад
годная инициатива. Чиновников при поступлении на службу, прировнять к педофилам, что бы не отвлекались от работы
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6k
Maximvs Час назад
Ну не думаю, что за единичное соитие с 15летней красоткой с ярко выраженными вторичными половыми признаками сразу яйца чик чирик... Притом, что знакомство состоялось в баре, а она сама сказала, что ей 18....
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1k
Alexandr Час назад
Теперь страшно упавшему ребенку помочь с земли подняться или к плачешему малышу подойти. Страшно. Вдруг за педофила примут.
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