Педофилам в России будут делать химическую кастрацию

Этот закон обсуждался довольно давно. И уже тогда вызвал споры у общественности: «А вдруг невиновного почикают? А если известные оппозиционеры «вдруг» окажутся педофилами, а?» Примерно в таком ключе.

Поспорили и успокоились. А закон, тем не менее, будет принят. По нему педофилам будут делать уколы, как сказал инициатор, депутат Анатолий Выборный: «Или он добровольно проходит курс лечения с определенной периодичностью, или это должно быть обязательное принудительное медицинское лечение».