Парадоксы корейского законодательства 70-х годов: какую угрозу представляли собой длинноволосые парни и девушки в мини?

В 1979 году на Пак Чон Хи было совершено покушение, оказавшееся успешным. Ветер сменился, и полицейские перестали привязываться к девушкам в смелых нарядах и парням с длинными волосами. Как и загонять нарушителей ПДД в «клетки позора». Сами корейцы стараются относиться к специфическим страницам истории своей страны с юмором и даже используют трагикомичные моменты в рекламе.

Как вы считаете, обоснованы ли были такие меры? Или корейцы переборщили с всеобщей стандартизацией и жесткостью наказания для пешеходов?