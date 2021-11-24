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Парадоксы корейского законодательства 70-х годов: какую угрозу представляли собой длинноволосые парни и девушки в мини?

Парадоксы корейского законодательства 70-х годов: какую угрозу представляли собой длинноволосые парни и девушки в мини? (9 фото)

Автор:
24 ноября 2021 14:10
Сообщество : RealFishki
Метки: волосы   длина   закон   клетка позора   корея   наказание   нарушение   юбка   
1324
9

Жизнь – это настолько быстротечное мгновение, что надо успеть попробовать все. Или почти все. И не тратить драгоценное время на негатив и запреты. Но некоторых все же медом не корми, только дай что-нибудь запретить, проконтролировать. И наказать за неисполнение. Особенно обидно, если правила – совершеннейший абсурд.

И Южная Корея в этом плане была в числе лидеров. Доказательством служат фото 70-х годов прошлого века.


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К примеру, зачем этих грустных людей, понуро опустивших голову, загнали в импровизированный загон, напоминающий те, что используют для содержания скота?


Сегодня Южная Корея – это задорные молодежные поп-группы, увлекательные сериалы и самобытная смелая мода. А во время правления Пак Чон Хи, занимавшего пост президента с 1962 по 1979 год, жизнь была совершенно другой. На полном серьезе действовал закон, запрещающий женщинам носить короткие юбки, а мужчинам – длинные волосы. Сколько резать в сантиметрах, в нем не было указано. Но если у стражей порядка возникали сомнения касаемо половой идентификации, то парня доставляли в участок и приводили в божеский вид. За один только 1973 год со стильными прическами расстались более 12 тысяч модников.


Наказание ждало и женщин за излишне откровенные наряды. В этом случае существовали четкие правила: если юбочка была выше 17 сантиметров от колена, то девушку тоже сопровождали в участок, дабы одеть подобающим образом. Представьте себе картину: после тщательных сборов на прогулке подходит страж правопорядка, останавливает и аккуратно производит замеры рулеткой: «14,5 сантиметров, все в порядке, можете следовать дальше». Понятно, что после таких проверок настроение падало ниже плинтуса.


А несчастные, загнанные в стойло, это нарушители ПДД, пересекшие улицу в неположенном месте. Полиция их отлавливала и отводила в эту «клетку позора», где нарушитель, словно детсадовец в углу, должен был постоять и подумать над своим поведением. Прохожие должны были демонстрировать свое негодование и порицать несознательных пешеходов. Впрочем, их разбавляли и велосипедисты, направившие своих железных коней по запрещенной траектории.


В 1979 году на Пак Чон Хи было совершено покушение, оказавшееся успешным. Ветер сменился, и полицейские перестали привязываться к девушкам в смелых нарядах и парням с длинными волосами. Как и загонять нарушителей ПДД в «клетки позора». Сами корейцы стараются относиться к специфическим страницам истории своей страны с юмором и даже используют трагикомичные моменты в рекламе.

Как вы считаете, обоснованы ли были такие меры? Или корейцы переборщили с всеобщей стандартизацией и жесткостью наказания для пешеходов?

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Метки: волосы   длина   закон   клетка позора   корея   наказание   нарушение   юбка   
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1k
manul74 Час назад
для водителей БМВ пожизненный эцих с гвоздями.
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401
SHAGREEN 45 минут назад
Не. Ну загон для пешеходов круто же.
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1k
Атомный Крот Час назад
Гм.
Т.е. принудительное укорачивание волос и измерение длины юбки - это "свобода и демократия", а "рекомендуемые виды причесок" в Северной Корее - это "тоталитаризм и диктатура"?
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8k
Sapsan Час назад
Как то не чувствуют себя опозоренными в стойло ))
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30k
ACU900 Час назад
Конечно переборщили- выставлять их прилюдно на посмешище чтобы все пальцами в них тыкали.Это унижение человеческого достоинства. Надо было их всех на остров, там каждого прономеровать и заставить играть в игру "тише едешь, дальше будешь".

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12k
Bill 2 часа назад
"Сегодня Южная Корея – это задорные молодежные поп-группы, .. и самобытная смелая мода."
Это вряд ли. Внешний вид артистов и тексты песен проходят строгую цензуру. И вообще страна очень целомудренная.
Ссылка www.youtube.com
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1k
веселый просто 2 часа назад
Для не правильных пешеходов я бы тоже сделал загон позора
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121
Liberman веселый просто 2 часа назад
Нарушил ПДД - штраф. какая разница кто нарушил?
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