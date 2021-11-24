Парадоксы корейского законодательства 70-х годов: какую угрозу представляли собой длинноволосые парни и девушки в мини?

Жизнь – это настолько быстротечное мгновение, что надо успеть попробовать все. Или почти все. И не тратить драгоценное время на негатив и запреты. Но некоторых все же медом не корми, только дай что-нибудь запретить, проконтролировать. И наказать за неисполнение. Особенно обидно, если правила – совершеннейший абсурд.
И Южная Корея в этом плане была в числе лидеров. Доказательством служат фото 70-х годов прошлого века.
К примеру, зачем этих грустных людей, понуро опустивших голову, загнали в импровизированный загон, напоминающий те, что используют для содержания скота?
Сегодня Южная Корея – это задорные молодежные поп-группы, увлекательные сериалы и самобытная смелая мода. А во время правления Пак Чон Хи, занимавшего пост президента с 1962 по 1979 год, жизнь была совершенно другой. На полном серьезе действовал закон, запрещающий женщинам носить короткие юбки, а мужчинам – длинные волосы. Сколько резать в сантиметрах, в нем не было указано. Но если у стражей порядка возникали сомнения касаемо половой идентификации, то парня доставляли в участок и приводили в божеский вид. За один только 1973 год со стильными прическами расстались более 12 тысяч модников.
Наказание ждало и женщин за излишне откровенные наряды. В этом случае существовали четкие правила: если юбочка была выше 17 сантиметров от колена, то девушку тоже сопровождали в участок, дабы одеть подобающим образом. Представьте себе картину: после тщательных сборов на прогулке подходит страж правопорядка, останавливает и аккуратно производит замеры рулеткой: «14,5 сантиметров, все в порядке, можете следовать дальше». Понятно, что после таких проверок настроение падало ниже плинтуса.
А несчастные, загнанные в стойло, это нарушители ПДД, пересекшие улицу в неположенном месте. Полиция их отлавливала и отводила в эту «клетку позора», где нарушитель, словно детсадовец в углу, должен был постоять и подумать над своим поведением. Прохожие должны были демонстрировать свое негодование и порицать несознательных пешеходов. Впрочем, их разбавляли и велосипедисты, направившие своих железных коней по запрещенной траектории.
В 1979 году на Пак Чон Хи было совершено покушение, оказавшееся успешным. Ветер сменился, и полицейские перестали привязываться к девушкам в смелых нарядах и парням с длинными волосами. Как и загонять нарушителей ПДД в «клетки позора». Сами корейцы стараются относиться к специфическим страницам истории своей страны с юмором и даже используют трагикомичные моменты в рекламе.
Как вы считаете, обоснованы ли были такие меры? Или корейцы переборщили с всеобщей стандартизацией и жесткостью наказания для пешеходов?
Источник:
- Это предательство: Ким Чен Ын запретил подростковый секс
- 21 проблема, которая известна всем обладательницам длинных волос
- Бундесвер: волосяные силы вместо вооружённых
- Жестокий закон как признак проявления государственности
- Чечня внесла в Госдуму законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ
Понравилось20
Т.е. принудительное укорачивание волос и измерение длины юбки - это "свобода и демократия", а "рекомендуемые виды причесок" в Северной Корее - это "тоталитаризм и диктатура"?
Это вряд ли. Внешний вид артистов и тексты песен проходят строгую цензуру. И вообще страна очень целомудренная.