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Первый трансгендер бесславно завершил выступление на Олимпиаде

Первый трансгендер бесславно завершил выступление на Олимпиаде (1 фото)

Автор:
02 августа 2021 16:32
Метки: transgender   олимпиада   штанга   
1007
1
43-летняя новозеландка Лорел Хаббард до 35 лет была Гэвином, а теперь соревнуется с женщинами.

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Метки: transgender   олимпиада   штанга   
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37  комментариев
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1k
Yus 2 часа назад
Тот случай, когда ты неудачник по жизни.
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9k
Александр Полчаса назад
Это уже было в Южном Парке, когда Картман на Параолимпийских играх проиграл)))
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10k
кира 47 минут назад
И мужик из него не получился, и бабой обос"ался! Наверное, никогда в истории Олимпийских игр никто так не радовался провалу спортсмена, как провалу этого недомужика-недобабы.
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35k
jonnyD 48 минут назад
Это старые трюки...медаль любой ценой ...
ещё при СССР за женскую сборную выступали гермафродиты .
В 2015 году олимпийская чемпионка в толкании ядра Галина Зыбина призналась – дескать, за нашу сборную выставляли мужчин !
Наличие не совсем женщин в женской сборной СССР подтвердила и другая прославленная олимпийская чемпионка, Нина Пономарёва: «Все всё знали. Стране они приносили медали, рекорды. И начальство закрывало глаза».
Вот несколько примеров :
Евгения Арзуманова ушла из спорта после того, как ей было предложено пройти мед осмотр. Александра Чудина покинула спорт в 1963 году, вскоре после того, как австралийский профессор Людвиг Прокоп усомнился в её половой принадлежности. К тому времени в большом спорте всё больше стали говорить о введении обязательных проверок для спортсменок. Впервые обязательный гендерный контроль решили провести во время чемпионата Европы по лёгкой атлетике 1966 года. После этого о своём уходе из большого спорта неожиданно объявили сёстры Тамара и Ирина Пресс, взявшие медали на двух чемпионатах Европы и двух Олимпиадах. К тому времени зарубежные газеты уже давно язвительно называли их «братьями Пресс», намекая на особенности организма.
В 1968 году было решено проводить дополнительно к осмотру ещё и хромосомный анализ, исследуя генетику спортс менок. Первой, кто провалил тест, оказалась польская олимпийская чемпионка по бегу Ева Клобуковска, у которой обнаружилось слишком много мужских хромосом. Одновременно во время подготовки к зимним Олимпийским играм в Гренобле МОК установил наличие мужских гормонов и внутренних мужских половых органов у австрийской лыжницы Эрики Шинеггер, незадолго до того выигравшей золото чемпионата мира в скоростном спуске среди женщин.
Так, в 1983 году тест не прошла чемпионка Испании по бегу Мария Патино. Чтобы скрыть национальный позор, в федерации лёгкой атлетики ей посоветовали инсценировать травму и временно не участвовать в соревнованиях, после чего она продолжила выступать. Однако о проваленном тесте стало известно, после чего Патино лишили всех медалей.
А чего стоит южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня, которую называют одной из самых главных трансгендерных спортсменок в мире! В 2009 году она стала новой спортивной звездой, выиграв чемпионат мира по бегу. Однако тут же посыпались сомнения в том, точно ли Семеня является женщиной. Причиной тому был как внешний вид чемпионки, так и её сексуальная ориентация. В результате Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) провела расследование. Оно показало: у Семени нет матки и яичников, к тому же у неё невероятно высокий уровень мужских половых гормонов. В свою очередь, пресса прямо называла Семеню гермафродитом, указывая, что у неё обнаружены мужские яички. Тем не менее генеральный директор IAAF Пьер Вайсс заявил, что Семеня является женщиной, хоть и «не на 100%». После чего Семеня продолжила выступать, завоевав на Играх в Рио-де-Жанейро золотую медаль.
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1k
Вано 53 минуты назад
Да мне эта олимпиада

Ой нет, не то.

Вот настолько!
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4k
VL 53 минуты назад
Добрые вести с полей олимпиады!
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9k
Majul 58 минут назад
Оно провалило все.
Чего и требовалось доказать.
Позорище, тьфу.
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8k
Vacony Час назад
были яйца.. и нет яиц.. вот и результат ...
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954
Денис Ануфриев Час назад
плохому штангисту яйки помешали
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18k
Юрий Час назад


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16k
Денис Час назад
Жалко только, что это вообще допустили до выступлений.
Потому что что бы там себе мужик не отрезал и сколько бы он там нужных таблеток не сожрал, всё равно это физически ближе к мужику чем к бабе.
И притворяться, что это баба - значит подставлять весь бабский спорт. Если бы это неопределившееся выиграло бы, то к след.олимпиаде трансгендеров бы было навалом.
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22k
Ваня Час назад
все ясно...

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11k
uutb Час назад
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15k
Maks Es Час назад
Боевая [мат]!
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6k
DZEN 2 часа назад
Господи, топи! Этому миру уже не помочь…
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4k
RomaXz 2 часа назад
Ну вот, а все тут ныли, что несправедливо будет, преимущество у нее и так далее

Известная всем истина о том, что пол - не главное снова подтвердилась :)
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−14
Zlaja ptica 2 часа назад
Странно, Таня же юсова доказывал а на днях, что олимпиада никому не интересна, однако же смотрит....
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273
bobobo Нанук Паналык Час назад
Майор? Да ладно. Максимум товарищ сержант. Майоры к ним не заходят.
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273
bobobo 51 минуту назад
Ну всё, Нанук, держись. Ща все отделением, да с трёх эккаунтов каждый, как наминусят. Они другому не обучены.
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273
bobobo zenon 13 минут назад
Что?
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25k
Е-Лена 2 часа назад
Есть же справедливость на свете!!!
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4k
tamin 2 часа назад
Потому что член есть, а яиц нет.
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10k
Мафусаил 2 часа назад
Да и х.. с ним! Точнее на него!
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157k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Ну, теперь можно и посмотреть этот вид спорта среди женщин, без этого чучело)
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Татьяна Юсова
Улыбайтесь господа, улыбайтесь!
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