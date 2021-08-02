Первый трансгендер бесславно завершил выступление на Олимпиаде

Первый атлет-трансгендер, получивший право выступать на Олимпиаде, бесславно завершил своё выступление в Токио.



43-летняя новозеландка Лорел Хаббард, которая до 35 лет была Гэвином, провалил(а) все три попытки в рывке штанги среди спортсменов тяжелее 87 кг.



Она (он, оно) не смогла взять вес 120 кг, перенесла две оставшиеся попытки на 125 кг, но этот вес трансгендеру также не покорился.