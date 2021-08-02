Первый трансгендер бесславно завершил выступление на Олимпиаде

1007
1
43-летняя новозеландка Лорел Хаббард до 35 лет была Гэвином, а теперь соревнуется с женщинами.
Первый атлет-трансгендер, получивший право выступать на Олимпиаде, бесславно завершил своё выступление в Токио.
43-летняя новозеландка Лорел Хаббард, которая до 35 лет была Гэвином, провалил(а) все три попытки в рывке штанги среди спортсменов тяжелее 87 кг.
Она (он, оно) не смогла взять вес 120 кг, перенесла две оставшиеся попытки на 125 кг, но этот вес трансгендеру также не покорился.
43-летняя новозеландка Лорел Хаббард, которая до 35 лет была Гэвином, провалил(а) все три попытки в рывке штанги среди спортсменов тяжелее 87 кг.
Она (он, оно) не смогла взять вес 120 кг, перенесла две оставшиеся попытки на 125 кг, но этот вес трансгендеру также не покорился.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сколько весил олимпийский Мишка?
- Неожиданно крутые неспортивные профессии спортсменов-олимпийцев
- Сколько спортсмены получают за олимпийские медали
- Олимпийская деревня в Токио глазами спортсмена из США
- «Могут посадить в тюрьму»: белорусская легкоатлетка просит убежище в ЕС
Метки: transgender олимпиада штанга
47
Понравилось47
Новости партнёров
ещё при СССР за женскую сборную выступали гермафродиты .
В 2015 году олимпийская чемпионка в толкании ядра Галина Зыбина призналась – дескать, за нашу сборную выставляли мужчин !
Наличие не совсем женщин в женской сборной СССР подтвердила и другая прославленная олимпийская чемпионка, Нина Пономарёва: «Все всё знали. Стране они приносили медали, рекорды. И начальство закрывало глаза».
Вот несколько примеров :
Евгения Арзуманова ушла из спорта после того, как ей было предложено пройти мед осмотр. Александра Чудина покинула спорт в 1963 году, вскоре после того, как австралийский профессор Людвиг Прокоп усомнился в её половой принадлежности. К тому времени в большом спорте всё больше стали говорить о введении обязательных проверок для спортсменок. Впервые обязательный гендерный контроль решили провести во время чемпионата Европы по лёгкой атлетике 1966 года. После этого о своём уходе из большого спорта неожиданно объявили сёстры Тамара и Ирина Пресс, взявшие медали на двух чемпионатах Европы и двух Олимпиадах. К тому времени зарубежные газеты уже давно язвительно называли их «братьями Пресс», намекая на особенности организма.
В 1968 году было решено проводить дополнительно к осмотру ещё и хромосомный анализ, исследуя генетику спортс менок. Первой, кто провалил тест, оказалась польская олимпийская чемпионка по бегу Ева Клобуковска, у которой обнаружилось слишком много мужских хромосом. Одновременно во время подготовки к зимним Олимпийским играм в Гренобле МОК установил наличие мужских гормонов и внутренних мужских половых органов у австрийской лыжницы Эрики Шинеггер, незадолго до того выигравшей золото чемпионата мира в скоростном спуске среди женщин.
Так, в 1983 году тест не прошла чемпионка Испании по бегу Мария Патино. Чтобы скрыть национальный позор, в федерации лёгкой атлетики ей посоветовали инсценировать травму и временно не участвовать в соревнованиях, после чего она продолжила выступать. Однако о проваленном тесте стало известно, после чего Патино лишили всех медалей.
А чего стоит южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня, которую называют одной из самых главных трансгендерных спортсменок в мире! В 2009 году она стала новой спортивной звездой, выиграв чемпионат мира по бегу. Однако тут же посыпались сомнения в том, точно ли Семеня является женщиной. Причиной тому был как внешний вид чемпионки, так и её сексуальная ориентация. В результате Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) провела расследование. Оно показало: у Семени нет матки и яичников, к тому же у неё невероятно высокий уровень мужских половых гормонов. В свою очередь, пресса прямо называла Семеню гермафродитом, указывая, что у неё обнаружены мужские яички. Тем не менее генеральный директор IAAF Пьер Вайсс заявил, что Семеня является женщиной, хоть и «не на 100%». После чего Семеня продолжила выступать, завоевав на Играх в Рио-де-Жанейро золотую медаль.
Ой нет, не то.
Вот настолько!
Чего и требовалось доказать.
Позорище, тьфу.
Потому что что бы там себе мужик не отрезал и сколько бы он там нужных таблеток не сожрал, всё равно это физически ближе к мужику чем к бабе.
И притворяться, что это баба - значит подставлять весь бабский спорт. Если бы это неопределившееся выиграло бы, то к след.олимпиаде трансгендеров бы было навалом.
Вы вообще в тот ли пост пишете комментарий? :)
Известная всем истина о том, что пол - не главное снова подтвердилась :)