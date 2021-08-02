Неожиданно крутые неспортивные профессии спортсменов-олимпийцев

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Считается, что жизнь атлетов, выступающих на международных соревнованиях, в том числе, Олимпийских играх, всецело подчинена спорту. Но на самом деле, как ни удивительно, это не так! Для многих олимпийцев спорт остается любимым хобби, а свободное от него время они посвящают бизнесу и науке - причем, зачастую тоже достигают выдающихся результатов.
Американская баскетболистка и двукратная золотиграя медалистка Олимпийских Энджел МакКотри - бывшая владелица магазина мороженого, а ныне - руководитель отдела культуры телекомпании Players TV. Она выиграла свои медали на Олимпиадах в Лондоне в 2012 году и Олимпийских играх в Рио в 2016 году.
Энджел - действующий игрок женской баскетбольной лиги, она подписала контракт с Las Vegas Aces в 2020 году. Однако в текущем сезоне она не играет из-за травмы мениска правого колена.
Энджел - действующий игрок женской баскетбольной лиги, она подписала контракт с Las Vegas Aces в 2020 году. Однако в текущем сезоне она не играет из-за травмы мениска правого колена.
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Ирландский дзюдоист Бен Флетчер - садовод. Он выращивает садовые растения на продажу, унаследовав семейный бизнес, и на эти деньги финансирует свою карьеру в спорте. Ранее он участвовал в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, выступая за Великобританию, но с на Олимпийских играх 2020 года в Токио вышел на ковер в составе команды Ирландии.
Участница олимпийской сборной по гребле Сингарупа Айсиа Рафаи работала специалистом по развитию студентов в политехническом институте, а в настоящее время является аспирантом Спрингфилдского колледжа. На Олимпиаде в Рио в 2016 году она стала первым гребцом из Сингапура, прошедшим квалификацию на Олимпиаду.
Французский виндсерфер, бронзовый призер Токио-2021 Пьер Ле Кок - профессиональный стоматолог.
Свою первую олимпийскую медаль - бронзу - он выиграл на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Свою первую олимпийскую медаль - бронзу - он выиграл на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Австралийский стрелок Пол Адамс - дипломированный медбрат. В первый раз он участвовал в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, и вот теперь приехал на Олимпийские игры в Токио в надежде на медаль.
Член японской сборной по гребле на байдарках и каноэ Кадзуки Ядзава - буддийский священник. Ранее он участвовал в Олимпийских играх 2008 года в Пекине, Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и Олимпийских играх в Рио в 2016 году.
Канадский марафонец Ланни Марчант - адвокат по уголовным делам в США. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году она стала первой канадской спортсменкой, которая пробежала и марафон, и стайерскую дистанцию на 10 000 метров.
Японская хоккеистка Эми Накамура работает продавцом в детском музее Йокогамы Анпанман. Она дебютировала в национальной сборной на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Ирландский бадминтонист Скотт Эванс - успешный предприниматель в мире моды. Вместе со своей партнершей Камиллой Хосбьерг, основательницей датского бренда одежды Hosbjerg, он руководит развитием этого модного бренда. Эванс участвовал в Олимпийских играх 2008 года в Пекине, Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Колумбийская регбистка Натали Марчино была менеджером по продажам в Twitter во время своей первой Олимпиады, а теперь работает на той же должности в компании Figma. Впервые она стала членом национальной сборной на Олимпийских играх 2016 года в Рио.
Зимбабвийский лучник Гэвин Сазерленд - профессиональный инженер-строитель. Впервые он участвовал в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Испанская каратистка Пола Родригез - профессиональный боец пожарной дружины. Игры в Токио стали ее олимпийским дебютом.
Американский марафонец Джаред Уорд - профессор математики в Университете Брайтема Янга. Впервые он участвовал в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, и вот теперь во второй раз успешно прошел отбор в национальную сборную.
Португальская прыгунья на батуте Ана Ренте - действующий семейный доктор. Ранее она участвовала в Олимпийских играх 2008 года в Пекине, Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Американский бобслеист Кристофер Фогт - действующий офицер армии США. Он выиграл бронзовую медаль в соревнованиях по бобслею среди четверок на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Член женской сборной Канады по стрельбе из пистолета Линда Кейко - инженер-строитель в энергетической компании Altalink. Впервые она участвовала в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, и вот теперь вернулась на Олимпийские игры в Токио.
Американская фигуристка Полина Эдмундс, которая участвовала в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, ведет подкасты и профессионально занимается маркетингом в социальных сетях. После получения степени бакалавра в области коммуникаций в Университете Санта-Клары в июне 2020 года она решила уйти из фигурного катания.
Британский керлингист Томас Мюрхед - профессиональный овцевод и владелец овечьей фермы. Он дебютировал на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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