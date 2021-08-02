FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2357 постов • 398 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Неожиданно крутые неспортивные профессии спортсменов-олимпийцев

Неожиданно крутые неспортивные профессии спортсменов-олимпийцев (20 фото)

Автор:
02 августа 2021 08:30
Сообщество : Спорт
Метки: достижения   не только спорт   ну вы даете!   олимпиада   олимпионики   профессия   спорт   спортсмены   
1210
20
Считается, что жизнь атлетов, выступающих на международных соревнованиях, в том числе, Олимпийских играх, всецело подчинена спорту. Но на самом деле, как ни удивительно, это не так! Для многих олимпийцев спорт остается любимым хобби, а свободное от него время они посвящают бизнесу и науке - причем, зачастую тоже достигают выдающихся результатов.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: достижения   не только спорт   ну вы даете!   олимпиада   олимпионики   профессия   спорт   спортсмены   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
а наши все в ГосДуме сидят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото) Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото) Ни дня без спорта! Реакция соц. сетей на события в мире спорта 18/12/2017 Ни дня без спорта! Реакция соц. сетей на события в мире спорта 18/12/2017 Ни дня без спорта! Реакция соц. сетей на события в мире спорта Ни дня без спорта! Реакция соц. сетей на события в мире спорта Ни дня без спорта! Реакция соц. сетей на события в мире спорта 13/12/2017 Ни дня без спорта! Реакция соц. сетей на события в мире спорта 13/12/2017 Ни дня без спорта! Реакция соц. сетей на события в мире спорта 08/12/2017 Ни дня без спорта! Реакция соц. сетей на события в мире спорта 08/12/2017 Ни дня без спорта! Реакция соц. сетей на события в мире спорта 10/12/2017 Ни дня без спорта! Реакция соц. сетей на события в мире спорта 10/12/2017
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

351815



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как сейчас выглядит «Охранник Салтыковой» из фильма «Брат-2»
0
23
Как сейчас выглядит «Охранник Салтыковой» из фильма «Брат-2»
BLM по-азиатски: продавец магазина отпинал ногами чернокожего воришку, укравшего продукты
1
122
BLM по-азиатски: продавец магазина отпинал ногами чернокожего воришку, укравшего продукты
﻿
Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото)
Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#Россия#кино#животные#спорт#история#мемы#эстетика#роль
#фото#люди#факты#прикол#картинки#gif#Автомобиль#позитив#Разное
#фотографии#СССР#подборка#фильм#олимпиада#прикольные#страна#ретро#красота

На что жалуетесь?

Вернуться