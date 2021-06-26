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В Петербурге в разгар пандемии провели «Алые Паруса» с тысячами зрителей

В Петербурге в разгар пандемии провели «Алые Паруса» с тысячами зрителей (1 фото)

Автор:
26 июня 2021 15:47
Метки: алые паруса   выпускной 2021   г. санкт-петербург   ковид   социальная дистанция   
759
1
В центре Петербурга на Дворцовой площади состоялся праздник для выпускников «Алые Паруса». И хотя в городе запрещены массовые мероприятия с более чем 500 человек, «Алые Паруса» всё же решили провести. На центральных улицах собрались тысячи людей, и, судя по фото и видео, правила социального дистанцирования там не соблюдали.

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Метки: алые паруса   выпускной 2021   г. санкт-петербург   ковид   социальная дистанция   
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34  комментария
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3k
dampfer 6 часов назад
Давайте разберёмся!
-Турцию открывают! А нерабочие дни, наоборот, отменяют. При этом чиновники рассказывают как всё плохо и койки вот- вот закончатся.
-Массовые мероприятия отменены, но футбол можно.
- Зоопарк на улице нельзя, но кинотеатры в помещении можно.
-При этом власти и ученые всё никак не разберутся: какая у нас вакцинация и от чего она помогает, какая вакцина эффективная и сколько антител надо для какого штамма.
- Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить от работы или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разрешили, а потом запретили, но не мы, а они, а главный не в курсе;
- Ревакцинироваться Спутником нельзя, хотя можно, но не нужно, так как он защищает на 2 года, но через полгода антител уже слишком мало, хотя они есть, но от нового штамма не помогают, хотя могут помочь, если ревакцинироваться, но это неточно.
- Вакцинируйтесь и не будете болеть, хотя потом будете болеть, но нетяжело, хотя штамм- то уже другой, так что как повезет, но зато не будете болеть, но больных с антителами у нас полным полно, но клеточный иммунитет вас спасет, если раньше болели или вакцинированы, но это неточно, поэтому необязательная вакцинация, которая обязательная;
- маски будут не нужны, потом нужны, но лучше не снимать, поэтому ужесточим контроль, но на самом деле не ужесточим, поэтому носите на подбородке как носили;
- ограничения ужесточать не будем, но потом будем, все необязательно, зато отдыхайте, но работайте и необязательно прививайтесь, хотя и обязательно, все равно заболеете, но несильно, хотя может и сильно, но редко;
- локдауна не будет, но эпид ситуация плохая, поэтому, наверное, будет, главное на лавочку в парке не садитесь, нельзя, но в Турцию можно и за туризм по регионам России кэшбек;
- третьей волны нет, но индийский штамм нас накрыл, но в России ситуация улучшается, но ухудшается за счет Москвы, откуда потащат в регионы как в прошлом году, но у нас кэшбек за туризм по России, а Москва хаб, поэтому вакцинируйтесь, чтобы снять маски, которые всё равно нужно носить, но необязательно, хотя и обязательно;
- 60% коллективного иммунитета нас спасут, но 60% уже было и не спасло, но это было от другого штамма, поэтому несчитается и нужно опять 60% от индийского, поэтому вакцинируйтесь, но вакцины от индийского штамма не будет, вакцинируйтксь чем есть обязательно, но добровольно;
- в общепите будут ковид- фри зоны, куда будут пускать только привитых, но для подростков прививки нет, поэтому их будем пускать непривитых, хотя новый штамм распространяет как раз молодежь, а привитые тоже могут заболеть...

Утащено с https://aftershock.news/https://aftershock.news/
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30k
Михаил 2 часа назад
Если бы на носу были выборы, то давно бы все партии раздавали маски, перчатки и антисептики бесплатно.
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270
Дедуля 2 часа назад
Скоро в Екатеринбурге крестный ход пойдет в годовщину смерти царской семьи,там несколько тысяч обычно и тесной колонной,до Ганиной ямы км 20. В прошлом году разрешили и в этом тоже разрешат. Так что эта нога кого надо нога.
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792
Веселый Пук 3 часа назад
Где это шавка Беглов? Беглов ау. Ты что творишь с. у. к. а.
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4k
Fishki_surfer 3 часа назад
Просто "окно Овертона" смещается и 2% умершего от ковида населения (и 15% частично утративших здоровье на год) становится новой нормой. Треть пути к этой норме уже пройдена.
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1k
a_komolow 4 часа назад
Если очень хочется, то можно!
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3k
Горожанин 4 часа назад
Это реально комедия. В реальности вот какая ситуация, и специалисты в отечественном управлении это прекрасно это понимают. Здравоохранение не рулит ни черта с этим ковидом. Рулят технологи, которые реализуют поставленные перед ними конкретные, в том числе, политические и экономические задачи: открыть - не открыть авиасообщение с какой-то странной, повлиять на определенные сферы экономики, реализовать вакцину, создать отвлекающее социальное напряжение, сделать фон всеобщей проблемы и многое ещё другое. Проблема в том, что, к сожалению, власть у нас привыкла работать через технологии. И не привыкла работать прямо и често. Ну, не привыкла, вот и все. Нет ещё такого ума, не наработался, одни пока технологии, к сожалению.
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47k
Daniel Rumiantsev 5 часов назад
иди в жопу, валера
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4k
RomaXz 5 часов назад
Россия такая Россия. А потом удивляются, почему эпидемия не утихает
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10k
кира 5 часов назад
Вы не понимаете, это другое!!! Вирус после 23:00 обитает исключительно в ресторанах, на улицу не суется!
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121k
Игорь 6 часов назад
Вот и ответ на домыслы что у нас в стране эпидемия. При эпидемии так себя не ведут.
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9k
Шурум-бурум 7 часов назад
интересно, роспотребнадзор будет проверять или нет?!
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1k
Росомаха 7 часов назад
Ссылка www.facebook.com
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18
Ганс 7 часов назад
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1k
Фёдор 7 часов назад
Отменить обязательную вакцинацию,снять все ограничения,открыть границы и сделать вакцинацию добровольной и платной .И проблемы сами исчезнут.Зачем насильно заставлять людей жить?
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42k
Максим Т. 7 часов назад
О! а вот и хохлушки подтянулись))
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3k
AlekseiTFS 7 часов назад
Алые паруса - это не о выпускниках.
Алые Паруса - это политика ! Трансляция на весь мир ,счастливых лиц ,проживающих в России. Этакое показательное выступление - Как хорошо в стране советской жить.
Даже в песне ,когда парусник проплывал пели
Припев:
Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда мои друзья со мной!

Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
КОГДА МОЯ СТРАНА СО МНОЙ !!!
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1k
Любушка 7 часов назад
Запрещались массовые мероприятия, когда не было вакцины. Сейчас делай прививку и гуляй, где хочешь. А антипрививочники прутся туда на свой страх и риск.
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3k
Собака-улыбака! 7 часов назад
Пандемия пандемией, а бабки отмывать надо!
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Mr.X 7 часов назад
Вы ничего не понимаете, когда надо кое кому вирус абсолютно безопасен
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