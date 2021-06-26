В Петербурге в разгар пандемии провели «Алые Паруса» с тысячами зрителей

В центре Петербурга на Дворцовой площади состоялся праздник для выпускников «Алые Паруса». И хотя в городе запрещены массовые мероприятия с более чем 500 человек, «Алые Паруса» всё же решили провести. На центральных улицах собрались тысячи людей, и, судя по фото и видео, правила социального дистанцирования там не соблюдали.

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