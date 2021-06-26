В Петербурге в разгар пандемии провели «Алые Паруса» с тысячами зрителей

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В центре Петербурга на Дворцовой площади состоялся праздник для выпускников «Алые Паруса». И хотя в городе запрещены массовые мероприятия с более чем 500 человек, «Алые Паруса» всё же решили провести. На центральных улицах собрались тысячи людей, и, судя по фото и видео, правила социального дистанцирования там не соблюдали.
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-Турцию открывают! А нерабочие дни, наоборот, отменяют. При этом чиновники рассказывают как всё плохо и койки вот- вот закончатся.
-Массовые мероприятия отменены, но футбол можно.
- Зоопарк на улице нельзя, но кинотеатры в помещении можно.
-При этом власти и ученые всё никак не разберутся: какая у нас вакцинация и от чего она помогает, какая вакцина эффективная и сколько антител надо для какого штамма.
- Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить от работы или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разрешили, а потом запретили, но не мы, а они, а главный не в курсе;
- Ревакцинироваться Спутником нельзя, хотя можно, но не нужно, так как он защищает на 2 года, но через полгода антител уже слишком мало, хотя они есть, но от нового штамма не помогают, хотя могут помочь, если ревакцинироваться, но это неточно.
- Вакцинируйтесь и не будете болеть, хотя потом будете болеть, но нетяжело, хотя штамм- то уже другой, так что как повезет, но зато не будете болеть, но больных с антителами у нас полным полно, но клеточный иммунитет вас спасет, если раньше болели или вакцинированы, но это неточно, поэтому необязательная вакцинация, которая обязательная;
- маски будут не нужны, потом нужны, но лучше не снимать, поэтому ужесточим контроль, но на самом деле не ужесточим, поэтому носите на подбородке как носили;
- ограничения ужесточать не будем, но потом будем, все необязательно, зато отдыхайте, но работайте и необязательно прививайтесь, хотя и обязательно, все равно заболеете, но несильно, хотя может и сильно, но редко;
- локдауна не будет, но эпид ситуация плохая, поэтому, наверное, будет, главное на лавочку в парке не садитесь, нельзя, но в Турцию можно и за туризм по регионам России кэшбек;
- третьей волны нет, но индийский штамм нас накрыл, но в России ситуация улучшается, но ухудшается за счет Москвы, откуда потащат в регионы как в прошлом году, но у нас кэшбек за туризм по России, а Москва хаб, поэтому вакцинируйтесь, чтобы снять маски, которые всё равно нужно носить, но необязательно, хотя и обязательно;
- 60% коллективного иммунитета нас спасут, но 60% уже было и не спасло, но это было от другого штамма, поэтому несчитается и нужно опять 60% от индийского, поэтому вакцинируйтесь, но вакцины от индийского штамма не будет, вакцинируйтксь чем есть обязательно, но добровольно;
- в общепите будут ковид- фри зоны, куда будут пускать только привитых, но для подростков прививки нет, поэтому их будем пускать непривитых, хотя новый штамм распространяет как раз молодежь, а привитые тоже могут заболеть...
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Мне государство должно! Должно говорить правду, должно поднимать уровень жизни людей, а не сосать из них все соки. Государство должно чтить и уважать своих стариков, которые своим трудом создали то, на чем до сих пор держится Россия. Это не пустые лозунги. Это то, для чего, собственно, и предназначено правительство.
Алые Паруса - это политика ! Трансляция на весь мир ,счастливых лиц ,проживающих в России. Этакое показательное выступление - Как хорошо в стране советской жить.
Даже в песне ,когда парусник проплывал пели
Припев:
Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда мои друзья со мной!
Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
КОГДА МОЯ СТРАНА СО МНОЙ !!!