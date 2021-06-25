Липкое золото и новый биткойн: мужское семя стремительно дорожает

1680
9
Антипрививочники считают, что через пару-тройку лет станут самыми нужными и богатыми людьми на Земле благодаря своему семени. Всё, конечно же, совсем не так, но цена на сперму всё же растёт.
Из ведущих антиваксеров и сторонников теорий заговора могли бы получится талантливые учёные. У этих странных людей пытливый ум, они всё подвергают сомнению, но у них большие проблемы с работой с источниками. Это в лучшем случае. Иногда это просто упёртые глупцы. Один из таких активистов-антипрививочников написал в Твиттере: "Сперма невакцинированных может расти в цене быстрее, чем биткойн!" Может, это шутка, но в личной информации у пользователя написано: "Человек с критическим мышлением, отказался от масок". Тем не менее его твит всё ещё может быть постиронией.
Теперь посмотрим твит, который этот пользователь репостнул: "Отказавшиеся от вакцины мужчины - самые горячие мужчины на всей планете. Мы, гетеросексуальные бабы, отказываемся преклонить колено и поцеловать кольцо медицинской тирании". Судя, по аккаунту Vacine Waters, она не шутит.
Теперь посмотрим твит, который этот пользователь репостнул: "Отказавшиеся от вакцины мужчины - самые горячие мужчины на всей планете. Мы, гетеросексуальные бабы, отказываемся преклонить колено и поцеловать кольцо медицинской тирании". Судя, по аккаунту Vacine Waters, она не шутит.
×
Unvaccinated men will be in high demand in the future.— Emily Jayne (@aussienproud14) June 14, 2021
😉
"Невакцинированные мужчины будут очень востребованы в будущем", — ещё один твит на эту тему.
Короче говоря, некоторые западные антиваксеры считают, что вакцина делает мужчин бесплодными. Поэтому непривитые мужчины и их семя скоро будут на вес золота.
Короче говоря, некоторые западные антиваксеры считают, что вакцина делает мужчин бесплодными. Поэтому непривитые мужчины и их семя скоро будут на вес золота.
Прежде чем продолжим, скажем, что создатели "Спутника" и зарубежных вакцин подтвердили, что вакцины никак не влияют на мужскую репродуктивность.
"Вакцинация препаратом "Спутник V" не оказала влияния на уровни общего тестостерона и показатели качества спермы", — такой вывод сделал группа учёных из НМИЦ эндокринологии. Результаты их исследования опубликованы в журнале "Проблемы репродукции".
"Вакцинация препаратом "Спутник V" не оказала влияния на уровни общего тестостерона и показатели качества спермы", — такой вывод сделал группа учёных из НМИЦ эндокринологии. Результаты их исследования опубликованы в журнале "Проблемы репродукции".
Слово за слово, твит за твитом и вот уже мужики решили - чем больше людей получают дозу вакцины, тем больше растёт в цене сперма непривитых. Вот перевод некоторых твитов:
"Звучит правдиво. Мой приятель говорит мне, что невакцинированная сперма через три года будет стоить больше золота";
"Запомните мои слова: невакцинированная сперма будет стоить целое состояние".
Но вот этот пользователь с юмором воспринял теорию:
"Через 2-3 года кровь, ДНК и сперма невакцинированных будет стоить миллионы. Я ходячий миллионер c неограниченным потенциалом. ЛОЛ (смеюсь, потому что это смешно, потому что это неправда)".
"Все эти парни фантазируют о постапокалиптическом мире, в котором у вакцинированных отпадут пенисы, и человечество сможет выжить, только если женщины (наконец-то) займутся с ним сексом", — пишет некто Nick Schadegg, намекая то, что сторонники дорогой антиваксерской спермы не имеют успеха у женщин.
Кстати, по логике антипрививочников, самой ценной будет сперма мужчин из диких племён, потому что подавляющему большинству людей из цивилизованных стран всё же делали какие-либо прививки.
"Звучит правдиво. Мой приятель говорит мне, что невакцинированная сперма через три года будет стоить больше золота";
"Запомните мои слова: невакцинированная сперма будет стоить целое состояние".
Но вот этот пользователь с юмором воспринял теорию:
"Через 2-3 года кровь, ДНК и сперма невакцинированных будет стоить миллионы. Я ходячий миллионер c неограниченным потенциалом. ЛОЛ (смеюсь, потому что это смешно, потому что это неправда)".
"Все эти парни фантазируют о постапокалиптическом мире, в котором у вакцинированных отпадут пенисы, и человечество сможет выжить, только если женщины (наконец-то) займутся с ним сексом", — пишет некто Nick Schadegg, намекая то, что сторонники дорогой антиваксерской спермы не имеют успеха у женщин.
Кстати, по логике антипрививочников, самой ценной будет сперма мужчин из диких племён, потому что подавляющему большинству людей из цивилизованных стран всё же делали какие-либо прививки.
Однако сперма действительно растёт в цене. Сперма вакцинированных и невакцинированных. Ещё в январе журналистка-лесбиянка из The Guardian жаловалась, что цена на сперму для её партнёрши была очень кусачей. А вообще на 4 попытки оплодотворения, последняя из которых оказалась удачной, они потратили $20 000.
Во время пандемии спрос на сперму значительно вырос. Известно, что в США и Швеция сегодня испытывают нехватку в сперме для экстракорпорального оплодотворения. А всё потому что людям на карантине срочно захотелось родить ребёнка, а мужчины уже не выстраиваются в очереди перед банками спермы из-за локдаунов и самоизоляции. Спрос растёт, а предложить банкам нечего. Reuters сообщает, что количество сданной спермы в шведские банки спермы за прошлый год оказалось минимальным за всё время их существования. Теперь время ожидания на оплодотворение растянулось с полугода до 30 месяцев. Это в государственных клиниках, где оплодотворяют бесплатно, а в частных цена взлетела до небес. Наши пользователи уже планируют открыть компанию по экспорту спермы в страны Запада и назвать её в честь Дзюбы.
В твиттере начали распространять новую теорию заговора: «сперма непривитых — это новый биткоин».— Supperbraun (@supperbraun) June 23, 2021
Я как чувствовал! Реально наварюсь ничего не делая..😂☝️
Есть такая бородатая шутка:
- Что дороже, литр спермы или литр крови?
- Литр спермы.
- Почему?
- Потому что ручная работа.
Прикол в том, что в этом году шведская компания Spermosens, занимающаяся тестами мужской фертильности, стала публичной, значит можно купить акции это компании. Акции SPERM, как видно из графика выше, выгоднее для вложений, чем биткойн и золото (по шкале Y указан уровень доходности акции). Возможно, из этого факта и родилась шутка, а потом и теория заговора.
- Что дороже, литр спермы или литр крови?
- Литр спермы.
- Почему?
- Потому что ручная работа.
Прикол в том, что в этом году шведская компания Spermosens, занимающаяся тестами мужской фертильности, стала публичной, значит можно купить акции это компании. Акции SPERM, как видно из графика выше, выгоднее для вложений, чем биткойн и золото (по шкале Y указан уровень доходности акции). Возможно, из этого факта и родилась шутка, а потом и теория заговора.
Кстати, у нас есть пост о том, сколько можно заработать на сдаче спермы - Как заработать на своих биоматериалах? Что сдавать и сколько за это платят.
Ждём ваше экспертное мнение в комментариях.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчины - это большие дети
- "Разведена, трое детей, ищу богатого": классические анкеты одиноких матерей
- Семья из Флориды предлагала лечить ковид отбеливателем
- От этих картинок придет в восторг каждый взрослый мальчик
- 13 ужасных причесок от горе-парикмахеров
Метки: Биткойн ковид мужчины репродуктивность семя
34
Понравилось34
Новости партнёров
Нас не заманишь ***дой волосистой,
Нас не заманишь девственной плевой!
УСТАЛА ПРАВАЯ - РАБОТАЙ ЛЕВОЙ!