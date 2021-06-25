Липкое золото и новый биткойн: мужское семя стремительно дорожает

Слово за слово, твит за твитом и вот уже мужики решили - чем больше людей получают дозу вакцины, тем больше растёт в цене сперма непривитых. Вот перевод некоторых твитов:



"Звучит правдиво. Мой приятель говорит мне, что невакцинированная сперма через три года будет стоить больше золота";

"Запомните мои слова: невакцинированная сперма будет стоить целое состояние".



Но вот этот пользователь с юмором воспринял теорию:

"Через 2-3 года кровь, ДНК и сперма невакцинированных будет стоить миллионы. Я ходячий миллионер c неограниченным потенциалом. ЛОЛ (смеюсь, потому что это смешно, потому что это неправда)".



"Все эти парни фантазируют о постапокалиптическом мире, в котором у вакцинированных отпадут пенисы, и человечество сможет выжить, только если женщины (наконец-то) займутся с ним сексом", — пишет некто Nick Schadegg, намекая то, что сторонники дорогой антиваксерской спермы не имеют успеха у женщин.



Кстати, по логике антипрививочников, самой ценной будет сперма мужчин из диких племён, потому что подавляющему большинству людей из цивилизованных стран всё же делали какие-либо прививки.