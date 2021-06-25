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Липкое золото и новый биткойн: мужское семя стремительно дорожает

Липкое золото и новый биткойн: мужское семя стремительно дорожает (9 фото)

Автор:
25 июня 2021 20:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Биткойн   ковид   мужчины   репродуктивность   семя   
1680
9
Антипрививочники считают, что через пару-тройку лет станут самыми нужными и богатыми людьми на Земле благодаря своему семени. Всё, конечно же, совсем не так, но цена на сперму всё же растёт.
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Метки: Биткойн   ковид   мужчины   репродуктивность   семя   
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15k
Maks Es 2 часа назад
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20k
ПаганецЪ 17 минут назад
Через пару-тройку лет может случиться так, что отдельные экземпляры антипрививочников сохранятся только в музеях-заповедниках.
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13k
Booka1a 24 минуты назад
Мы, онанисты, народ мускулистый!
Нас не заманишь ***дой волосистой,
Нас не заманишь девственной плевой!
УСТАЛА ПРАВАЯ - РАБОТАЙ ЛЕВОЙ!
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145
Андрей Ы. Час назад
Кому нужны гены альтернативно одарённых антиваксеров? От осинки не родятся апельсинки.
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
У моих друзей, переболевших в апреле 20 года, недавно совершенно здоровый ребенок родился)
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