Пара из Индии провела свадьбу в самолете в обход антиковидных мер

В штате Тамил-Наду, откуда вылетел рейс, в настоящее время действуют ограничения, в соответствии с которыми на свадьбе может присутствовать лишь до 50 гостей.

Представители аэропорта не знали о том, что происходит над храмом Мадурай Минакши в Аммане, где пара изначально собиралась пожениться.

«Представители аэропорта ничего не знают о церемонии бракосочетания, которая состоялась в воздухе», – сообщили в аэропорту.

На фотографиях и снимках из самолета видно, что почти никто из присутствующих не носит маски, а правила социального дистанцирования явно игнорировались. По сообщениям, главное управление гражданской авиации Индии предложила авиакомпании подать жалобу на молодоженов и их гостей. Им всем могут запретить летать на пассажирских рейсах.