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Пара из Индии провела свадьбу в самолете в обход антиковидных мер

Пара из Индии провела свадьбу в самолете в обход антиковидных мер (5 фото + 3 видео)

Автор:
26 мая 2021 08:00
Сообщество : Пандемия
Метки: индия   карантин   ковид   новости   пандемия   
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Молодые люди устроили свадьбу в воздухе, пригласив на борт самолета более 160 гостей: а все чтобы обойти строгие антиковидные меры, установленные в Индии.

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Метки: индия   карантин   ковид   новости   пандемия   
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Кенвуд Час назад
Эм, а с самолетами у них так же? Нет фото снаружи самолета
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19k
Андрей Иванов Час назад
300000 смертей в день? Вы всё перепутали

На 26 мая 2021 в Индии зафиксировано 27 157 795 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 1 413 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индии составляет 311 421 человек, сегодня зафиксировано 0 случаев смерти.
В активной фазе болезни находятся 2 495 558 человек, из них 8 944 в критическом состоянии. Уровень летальности: 1.15%.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 26 мая 2021 в Индии: 24 350 816.

"Средние показатели рождаемости в Индии составляют 77 756 детей в день, показатели смертности – 28 230 человек в день. Данные показатели прямо свидетельствуют о положительном естественном приросте. Благодаря таким значениям, по прогнозам Организации объединенных наций, государство совсем скоро станет первым по численности"
Данные на 2019 год по SIL International
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