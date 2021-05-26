Пара из Индии провела свадьбу в самолете в обход антиковидных мер

Молодые люди устроили свадьбу в воздухе, пригласив на борт самолета более 160 гостей: а все чтобы обойти строгие антиковидные меры, установленные в Индии.
Ракеш и Дакшина поженились на борту самолета SpiceJet в компании друзей и семи в это воскресенье, забронировав чартерный рейс из города Мадурай, Индия.
Более 160 гостей собрались на борту Boeing 737, чтобы поучаствовать в церемонии. Тем временем официальное число смертей в Индии в день превысило 300 000 человек.
В штате Тамил-Наду, откуда вылетел рейс, в настоящее время действуют ограничения, в соответствии с которыми на свадьбе может присутствовать лишь до 50 гостей.
Представители аэропорта не знали о том, что происходит над храмом Мадурай Минакши в Аммане, где пара изначально собиралась пожениться.
«Представители аэропорта ничего не знают о церемонии бракосочетания, которая состоялась в воздухе», – сообщили в аэропорту.
На фотографиях и снимках из самолета видно, что почти никто из присутствующих не носит маски, а правила социального дистанцирования явно игнорировались. По сообщениям, главное управление гражданской авиации Индии предложила авиакомпании подать жалобу на молодоженов и их гостей. Им всем могут запретить летать на пассажирских рейсах.
«Пассажиры были подробно проинформированы, как в письменной, так и в устной форме, о социальном дистанцировании и нормах безопасности, которые необходимо соблюдать в соответствии с мерами по борьбе с Covid как в аэропорту, так и на борту самолета на протяжении всего путешествия», – сказал представитель Spicejet.
«Несмотря на неоднократные запросы и напоминания, пассажиры не следовали рекомендациям, и авиакомпания примет меры в соответствии с правилами», – добавил он.
Представитель SpiceJet сообщил Indian Express, что рейс из Мадурая в Бангалор забронировал турагент якобы для поездки уже после свадьбы.
Совсем недавно в Индии произошел еще один случай нарушения антиковидных мер: сотни жителей деревни нарушили правила социальной дистанции, чтобы присутствовать на похоронах лошади.
Полиция сообщает, что жители деревни в южной части штата Карнатака собрались в воскресенье, чтобы отдать дань уважения животному, которое принадлежало местной религиозной организации. На видео можно увидеть, как десятки людей собрались на площади, чтобы возложить цветы на тело лошади. В шествии участвовали сотни людей, большинство из которых были без масок.
Полиция сообщает, что деревня теперь будет изолирована на 14 дней, и никто не сможет покинуть или посетить ее, пока будут проводиться тесты на Covid. Против организаторов мероприятия также возбудили дело за нарушение правил изоляции, установленных в штате Карнатака, которые запрещают любые виды массовых собраний как минимум до 7 июля.
Источник:
- Индиец придумал необычный способ изолироваться, чтобы не заразить родных COVID-19
- Американская студентка проведет два месяца в тюрьме за нарушение карантина
- В Ухане на 5 лет запретили поедание мяса диких животных
- Британию захлестнул ажиотажный спрос на пляжные домики
- "Карантин убил больше людей, чем спас": ученый раскритиковал самоизоляцию
Понравилось14
На 26 мая 2021 в Индии зафиксировано 27 157 795 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 1 413 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индии составляет 311 421 человек, сегодня зафиксировано 0 случаев смерти.
В активной фазе болезни находятся 2 495 558 человек, из них 8 944 в критическом состоянии. Уровень летальности: 1.15%.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 26 мая 2021 в Индии: 24 350 816.
"Средние показатели рождаемости в Индии составляют 77 756 детей в день, показатели смертности – 28 230 человек в день. Данные показатели прямо свидетельствуют о положительном естественном приросте. Благодаря таким значениям, по прогнозам Организации объединенных наций, государство совсем скоро станет первым по численности"
Данные на 2019 год по SIL International