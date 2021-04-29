FISHKINET
Сообщество Криминал 588 постов • 244 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Семья из Флориды предлагала лечить ковид отбеливателем

Семья из Флориды предлагала лечить ковид отбеливателем (5 фото)

Автор:
29 апреля 2021 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: арест   жульничество   ковид   криминал   мошенники   отбеливатель   пандемия   чудо-лекарство   
144
5
Полиция Флориды выдвинула обвинения против предприимчивого семейства, отца и трех сыновей, которые предлагали соседям чудодейственное лекарство от ковида. При ближайшем рассмотрении оно оказалось токсичным промышленным отбеливателем.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: арест   жульничество   ковид   криминал   мошенники   отбеливатель   пандемия   чудо-лекарство   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Летучий Мыш 8 минут назад
Хоть бы уж пероксид водорода продавал. Или у него такие соседи, что непременно отбеливатель нужен был
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
610
Сергей 5 минут назад
Кто то отравился и/или помер? не помогает от ковида? были жалобы на мошенничество? Есть результаты клинических испытаний о том, что эта смесь не помогает от того, что заявлено? Проблема то в чем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Жена спасла семью, начав по совету мужа продавать интимные снимки (6 фото) Жена спасла семью, начав по совету мужа продавать интимные снимки (6 фото) Один из самых богатых российских депутатов задержан в Хабаровске: видео Один из самых богатых российских депутатов задержан в Хабаровске: видео Британию захлестнул ажиотажный спрос на пляжные домики Британию захлестнул ажиотажный спрос на пляжные домики У женщины появилась жуткая сыпь после вакцины AstraZeneca У женщины появилась жуткая сыпь после вакцины AstraZeneca Названы возможные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 Названы возможные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 15 фактов о вакцинах от COVID-19: чем отличаются, кто и когда их получит 15 фактов о вакцинах от COVID-19: чем отличаются, кто и когда их получит
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

301613



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Бабулеграм": когда твой внук - инженер-программист
2
91
"Бабулеграм": когда твой внук - инженер-программист
Прощай, черный Абдулла!
6
96
Прощай, черный Абдулла!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Самый уродливый McLaren Senna выставлен на продажу
0
5
Самый уродливый McLaren Senna выставлен на продажу
5 городов, в которых больше всего обожают собак
0
4
5 городов, в которых больше всего обожают собак
Жена спасла семью, начав по совету мужа продавать интимные снимки (6 фото)
Жена спасла семью, начав по совету мужа продавать интимные снимки (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#природа#красота#история#авто аварии#СССР#интересное#картинки#позитив#города
#фото#прикол#животные#в мире#сша#факты#авария дня#кино#шоу бизнес#Исторические факты
#интересно#дтп#люди#аварии#Россия#подборка#дети#отдых#актеры#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться