Семья из Флориды предлагала лечить ковид отбеливателем

Как сообщает обвинение, продаваемая Греннонами жидкость представляла собой диоксид хлора, используемый для обеззараживания воды в промышленности. При употреблении внутрь в неразбавленном виде средство может быть смертельным. Местные власти уже сделали официальное объявление, заявив, что средство, предлагаемое Греннонами, не сертифицировано как лекарственное и может быть смертельно опасно при попадании в организм. Всех, кто покупал его у Греннонов, призывают ни в коем случае не употреблять его, а его сыновья (на фото - Джонатан Греннон) помогали ему в отправлении служб. Теперь всем четверым грозит пожизненное заключение.