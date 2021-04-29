Семья из Флориды предлагала лечить ковид отбеливателем

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Полиция Флориды выдвинула обвинения против предприимчивого семейства, отца и трех сыновей, которые предлагали соседям чудодейственное лекарство от ковида. При ближайшем рассмотрении оно оказалось токсичным промышленным отбеливателем.
Целая семья во Флориде обвинена в мошенничестве и попытках нажиться на пандемии. 62-летний Марк Греннон и его сыновья Джонатан, Джордан и Джозеф, как утверждает обвинение, продали тысячи бутылок токсичного промышленного отбеливателя, представляя его как чудодейственное лекарство от ковида. Мошшенники заработали около 1 миллиона долларов, предлагая отбеливатель в качестве чудо-средства, излечивающего все болезни, включая рак, малярию и ковид-19.
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Как сообщает обвинение, продаваемая Греннонами жидкость представляла собой диоксид хлора, используемый для обеззараживания воды в промышленности. При употреблении внутрь в неразбавленном виде средство может быть смертельным. Местные власти уже сделали официальное объявление, заявив, что средство, предлагаемое Греннонами, не сертифицировано как лекарственное и может быть смертельно опасно при попадании в организм. Всех, кто покупал его у Греннонов, призывают ни в коем случае не употреблять его, а его сыновья (на фото - Джонатан Греннон) помогали ему в отправлении служб. Теперь всем четверым грозит пожизненное заключение.
Согласно судебным документам, Гренноны (на фоно - Джозеф Греннон) занималась производством и розливом средства в ангаре в городе Брейдентон, к югу от Тампы. Там при обыске были обнаружены десяткиемкостей с химикатами, около 2 тонн натриевой селитры и тысячи бутылок с "чудо-средством". По предварительным подсчетам, Гренноны продали более 28 тысяч порций "лекарства, причем оно с каждым месяцем становилось все более популярным: если в первые месяцы продаж их средняя выручка составляла около $32 000 в месяц, то постепенно она дошла до $123 000 в месяц.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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