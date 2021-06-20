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А что такого?!

А что такого?! (1 фото)

Автор:
20 июня 2021 21:55
Метки: Собеседование   работа   случай   
1571
1
Пpиxожy нa cобeceдовaниe. B пepeговоpкe двe молодыe дeвyшки: эйчap и pyководитeль отдeлa, гдe я бyдy линeйным cотpyдником. Paccкaзывaют пpо cтpyктypy cобeceдовaния, мол, cнaчaлa вы о ceбe и cвоeм опытe, a потом мы о компaнии и отвeтим нa вaши вопpоcы. (Ок, вpодe вce, кaк и должно быть).

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Метки: Собеседование   работа   случай   
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18  комментариев
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2k
AmberFox 3 часа назад
После вопроса про родителей можно смело уходить.
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3k
Убийца Прохиндеев 51 минуту назад
Адекватных кадровиков сейчас нет
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17k
Ego sum qui sum Час назад
отвратительный работник, еще небось и без ошейника собеседовалась
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5k
hhwost Час назад
уже писал повторюсь:
хорошая работа только через знакомых или родных. а так - 90-95% кидалово или потогонка.
и да, з/п 30к - это сколько лет копипасте?
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3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Работодатель: А что здесь такого, поработать сверхурочно?
Я: А что такого, оплатить сверхурочные?
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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895
a_komolow 2 часа назад
Какое им дело до моих родителей?
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8k
Павел 2 часа назад
Эйчар это кличка собаки?
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8k
Sasa 3 часа назад
А есть люди, которые не задают работодателю такие вопросы. Устраиваются на работу и потом, месяца через три, работая на испытательном сроке при минималке по зарплате, поняв все тонкости, уходят. Чем здорово сокращают затраты работодателя. Особенно, если работа не требует высокой квалификации или знаний и опыта.
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57k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
большое количество компаний сейчас при трудоустройстве узнают есть ли кредиты и или ипотека и если есть то у вас больше шансов получить должность чем если вы свободный не обремененный человек . потому что вы будете выполнять все что вам поручают будете терпеть все что пожелает начальство лишь бы не потерять источник дохода и не повиснуть в задолженностях . я когда искал работу полтора года назад написал в анкете что у меня ипотека (на самом деле даже кредитов нет) взяли сразу же после небольшого тестового задания .
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