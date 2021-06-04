В частной клинике Одессы пациентку на инвалидной коляске буквально зятянуло внутрь мощной техники. По словам сотрудников, пациентка и её сопровождающая проигнорировали технику безопасности.
Перед проведением МРТ медики требуют пациентов снять все металлические предметы. Дело в том, что включённый аппарат МРТ создаёт мощное магнитное поле. В частной клинике Одессы пациентка и её сопровождающая не учли этот факт...
«Пока медики отвернулись, открыл дверь, где должны были делать МРТ, и его магнитом вместе с коляской засосало внутрь», - сообщает Telegram-канал УНИАН.
В результате женщину на инвалидной коляске "засосало" в аппарат. В результате прострадала пациентка и медработница клиники. В клинике раскрыли подробности произошедшего.
"Причиной этого относительно трагического инцидента стала грубая неосторожность со стороны того лица, которое сопровождала пациента на проведение томографии. Перед процедурой был проведен инструктаж по технике безопасности со всеми участниками обследования, они расписались. В помещении, где стоит томограф, очень сильное магнитное поле. Но женщина, которая привезла и сопровождала пациента на металлическом кресле, вероятно, не осознала, что технику безопасности нужно соблюдать и после проведения процедуры. Когда она решила вкатить кресло в помещение, где стоит томограф и подкатить его ближе к пациенту, чтобы потом переместить его на кресло - это кресло было втянуто в томограф силой магнитного поля ", - рассказал юрист медучреждения, адвокат Анатолий Богачев.
Травмированную пациентку доставили в медучреждение с повреждениями. Также сломался аппарат МРТ, стоимость которого превышает 100 тысяч долларов.
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Но женщину, которая привезла и сопровождала пациента на металлическом кресле, вероятно, НЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ, что технику безопасности нужно соблюдать и после проведения процедуры. И куда смотрел персонал? Вряд ли сопровождающая заскочила в кабинет МРТ со скоростью гонщика, что её не успели остановить, или в костюме нинзя - невидимая.
Аффтар жжет. Повреждения это скорее к коляске можно отнести, а не к пациентке, у пациентки скорее травмы. Да в какое медучереждение доставляли, когда она и так в частной клинике была?
А потом - кнопка увольнения, свист кипящего геллия, колясочника - в скорую, коляску - в металолом, а аппарат в ремонте как минимум недели 2.