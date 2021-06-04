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Пациентку в инвалидной коляске засосало в аппарат МРТ: ущерб на тысячи долларов

Пациентку в инвалидной коляске засосало в аппарат МРТ: ущерб на тысячи долларов (3 фото)

Автор:
04 июня 2021 13:22
Сообщество : Истории
Метки: МРТ   больница   инвалидная коляска   интересное   одесса   случай   фото   
3130
3

В частной клинике Одессы пациентку на инвалидной коляске буквально зятянуло внутрь мощной техники. По словам сотрудников, пациентка и её сопровождающая проигнорировали технику безопасности.

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Метки: МРТ   больница   инвалидная коляска   интересное   одесса   случай   фото   
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17  комментариев
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51k
DonNerka 3 часа назад
"Но женщина, которая привезла и сопровождала пациента на металлическом кресле, вероятно, не осознала, что технику безопасности нужно соблюдать и после проведения процедуры".
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Но женщину, которая привезла и сопровождала пациента на металлическом кресле, вероятно, НЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ, что технику безопасности нужно соблюдать и после проведения процедуры. И куда смотрел персонал? Вряд ли сопровождающая заскочила в кабинет МРТ со скоростью гонщика, что её не успели остановить, или в костюме нинзя - невидимая.
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8k
shimpansky 2 часа назад
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−42
vova old 2 часа назад
если они так понимают в технике безопасности то у них должна быть неметаллическая инвалидная коляска для того чтобы перевозить инвалида с аппарата МРТ в комнату ожидания а тут пытаются сделать виноватой сиделку И самое главное как всегда во всём мире бюрократии "они расписались"
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28k
turyst 3 часа назад
Они явно, что-то скрывают!
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700
Олег Шишкин 3 часа назад
Простейшее решение - блокировка входной двери на весь период процедуры, пока включён магнит. По аналогии со стиральной машинкой.
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9k
Andrey 3 часа назад
"Травмированную пациентку доставили в медучреждение с повреждениями."
Аффтар жжет. Повреждения это скорее к коляске можно отнести, а не к пациентке, у пациентки скорее травмы. Да в какое медучереждение доставляли, когда она и так в частной клинике была?
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1k
fraxinus 3 часа назад
Примерно раз в полгода такое где-то в мире бывает.

А потом - кнопка увольнения, свист кипящего геллия, колясочника - в скорую, коляску - в металолом, а аппарат в ремонте как минимум недели 2.
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350
Алекс Янгель fraxinus 20 минут назад
А еще перепуганные местные жители, с туманом на квадратный километр
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14k
ВОВЧЕГ 4 часа назад
Сайт хорошего настроения!
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