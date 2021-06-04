Перед проведением МРТ медики требуют пациентов снять все металлические предметы. Дело в том, что включённый аппарат МРТ создаёт мощное магнитное поле. В частной клинике Одессы пациентка и её сопровождающая не учли этот факт...

«Пока медики отвернулись, открыл дверь, где должны были делать МРТ, и его магнитом вместе с коляской засосало внутрь», - сообщает Telegram-канал УНИАН.