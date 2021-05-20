У Кремля по этому поводу пока нет комментариев. Там считают, что для начала нужно продумать, как все это будет устроено.
Сегодня на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил привлекать заключенных к тем работам, какие сейчас выполняют мигранты.
"Недавно Владимир Владимирович встречался с руководителями ближнеазиатских регионов. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить", - заявил Калашников.
Директор ФСИН заявил, что это будет не Гулаг, а "новые достойные условия".
Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату
За 10 лет число заключенных в России сократилось почти вдвое - с 860 тысяч в 2010 году до 483 тысяч в 2021-ом. По словам Калашникова, сегодня 188 тысяч зеков имеют право подать заявление на замену наказания принудительными работами. Глава ФСИН уверен, что от привлечения заключенных к работам выиграют все - и государство, которое нуждается рабочей силе, и осужденные, которые будут социализироваться, зарабатывать и тратить эти деньги в России.
Калашников подчеркнул, что и крупный бизнес будет не против задействовать "спецконтингент". К примеру, "Норникель" ранее выступил с предложением привлечь заключенных для работ в Норильске.
В декабре 2020 года МВД сообщало, что количество мигрантов из-за пандемии сократилось не менее чем в полтора раза. Сейчас их в России около 6 миллионов
Кремль уже отреагировал на слова Калашникова: Дмитрий Песков заявил, что какой-то позиции по этому вопросу пока нет, инициатива должна "как-то обсуждаться и прорабатываться".
Глава Федерации мигрантов Вадим Кожинов, в свою очередь, раскритиковал идею замещения части трудовых мигрантов заключенными.
«Одни люди хотят работать и хотят за это денег, другие — не хотят и деньги им не нужны: их бесплатно кормят, моют и им есть, где спать. Зачем им работать? Кто их [заключённых] должен выучить? Мигранты — каждый на своём месте — достаточно квалифицированы. То есть, ФСИН тогда должна как-то упорядочить всех заключённых, понять, кто из них каменщик, кто штукатур, кто плотник. И особенно интересно, как будут работать заключённые в такси или курьерами. Я прямо вижу: такой лысый, в татуировках: "Брат, я тебе пиццу принёс"», - заявил Кожинов.
Да устройте их уже в Сбербанк, опыт работы есть же— Твой кролик написал (@yrbunnywrote) May 20, 2021
Комфортабельные бараки, экологически чистые газовые печи. Охрана в красивой форме и колючая проволока из нержавейки— Cyniczny Bulbash 💟♥️💟🔞⚔️ (@LukaVata_fack) May 20, 2021
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Гораздо меньше мигрантов, почти бесплатная рабочая сила, которая все равно в застенках нихрена не делает.
Да и количество "сотрудников сбербанка" сократится, потому что некогда будет звонить, пока метлой машешь или стену кладешь.
А эти, как не работали, так работать не будут.
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А все точно прочитали "предложение" головы ФСИН?
По сути, он предлагает ЗК вместо отсидки некие обязательные работы.
Это что,очень хреново? Или сидишь или работаешь. Только и всего.
Конечно,все очень мутно,кто,чего,на каких условиях, но предложение-то ясно?
Гастеры, при всех негативных моментах, приезжают работать и зарабатывать
Для большинства же зк-это возможность просто не сидеть в тюрьме
Милые мои, ну почему глядя на морду отечественного мента вы понимаете что с ним лучше дел не иметь, чай не Англия, но при этом вы не допускаете мысли что окажетесь на месте этих зеков?
Вы думаете дочка Пескова сядет? Или может Кабаева?
Да нет же! Это будут сажать вашишь же детей, при обыске будут находить коробок с коноплей, и ВАШИ ЖЕ дети поедут строить.
А подкидывать этот коробок будут регулярно ЧТО БЫ ДЕЛАТЬ ПЛАН, мы уже это все проходили целой страной в 37!
Что так коротка память?
Счас сажают ради погон, а будут ещё сажать и ради сверхприбылей!
ОНА НАМ НАДО?
НУ включите вы уже голову!
Навальнят можно прямо с митинга приговаривать к месяцу исправительных работ на благо бизнеса депутата-единоросса и прокурорских деток - страшное наказание.
Валежник соберешь в неположенном месте, или картинку какую со свастикой перепостишь))
Вот за эту, например, Карачаушев П.С студент, разместил у себя фото из музея. Получил трое суток ареста.
Вот тебе как раз, улочки помести, как хорошо да?))
Например, от заголовка сразу завоняло либерастами.
А комментарии соответствующей публики в конце поста подтверждает, что наша либерастня способна испоганить любую хорошую идею!