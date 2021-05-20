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«Это будет не ГУЛАГ»: ФСИН предложила заменить гастарбайтеров заключенными

«Это будет не ГУЛАГ»: ФСИН предложила заменить гастарбайтеров заключенными (7 фото)

Автор:
20 мая 2021 18:56
Сообщество : Криминал
Метки: глава ФСИН   заключенные   идея   колонии   мигранты   работа   
1065
7

У Кремля по этому поводу пока нет комментариев. Там считают, что для начала нужно продумать, как все это будет устроено.

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Метки: глава ФСИН   заключенные   идея   колонии   мигранты   работа   
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40k
Александр 2 часа назад
Давно пора! и черных поменьше станет и зеки не даром хлебушек кушать будут. Канализации чисить, карьеры рыть самое оно
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11k
info-kozirev 5 минут назад
Давно пора,и черных меньше,и денег в стране останется больше,и зеки при деле (что б всякая херня в головы не лезла)
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13k
Toxictofa 7 минут назад
Однозначно ЗА!
Гораздо меньше мигрантов, почти бесплатная рабочая сила, которая все равно в застенках нихрена не делает.
Да и количество "сотрудников сбербанка" сократится, потому что некогда будет звонить, пока метлой машешь или стену кладешь.
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19k
Альберт 19 минут назад
При нашем-то уровне коррупции, особенно в системе ФСИН, прибыли от этого нововведения мы и не увидим.
А эти, как не работали, так работать не будут.
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2k
Mellivora 21 минуту назад
По словам Калашникова, сегодня 188 тысяч зеков имеют право подать заявление на замену наказания принудительными работами.
===============================================================
А все точно прочитали "предложение" головы ФСИН?
По сути, он предлагает ЗК вместо отсидки некие обязательные работы.
Это что,очень хреново? Или сидишь или работаешь. Только и всего.
Конечно,все очень мутно,кто,чего,на каких условиях, но предложение-то ясно?
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−34
Иосиф 23 минуты назад
В гулаге были уничтожены миллионы людей. Интеллигенции, ученых, писателей. Доносы и каторга без суда и следствия. Сейчас все таки есть суд и законы.
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581
Rabie Liz Полчаса назад
Да, это отличная идея! Уж лучше пусть зеки хлеб свой отрабатывают, учатся работать в низше, а не воровать. Но где мигрантов меньше стало? Наоборот на каждом шагу куда не глянь, особенно в метро это очень видно. Еще и ведут себя нахально, когда шайкой ходят.
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44
ton Полчаса назад
Да, Боже, неужели неочевидно, что качество этой принудительной работы будет никакое
Гастеры, при всех негативных моментах, приезжают работать и зарабатывать
Для большинства же зк-это возможность просто не сидеть в тюрьме
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1k
emporio_ss 42 минуты назад
вставай и работай


Ссылка coub.com
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4k
Wadim 48 минут назад
Не ГУЛаг? ФСИН и есть ГУЛаг, название просто новое :) Причём тут "условия"? :)
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17k
Феникс 51 минуту назад
Как меня все таки всегда радуют вот эти визги за ужесточение наказаний, за смертную казнь и за ГУЛАГ.
Милые мои, ну почему глядя на морду отечественного мента вы понимаете что с ним лучше дел не иметь, чай не Англия, но при этом вы не допускаете мысли что окажетесь на месте этих зеков?

Вы думаете дочка Пескова сядет? Или может Кабаева?
Да нет же! Это будут сажать вашишь же детей, при обыске будут находить коробок с коноплей, и ВАШИ ЖЕ дети поедут строить.
А подкидывать этот коробок будут регулярно ЧТО БЫ ДЕЛАТЬ ПЛАН, мы уже это все проходили целой страной в 37!
Что так коротка память?
Счас сажают ради погон, а будут ещё сажать и ради сверхприбылей!

ОНА НАМ НАДО?
НУ включите вы уже голову!
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−20
Kazakh kaz Час назад
Надо отпустить национальные республики. Живите в своей Рязани сами. Потом на коленях приползете с просьбой дать средство от вшей
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32k
Alex Час назад
Нехай пашут, а то только казенные харчи расходуют
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119k
arek14 2 часа назад
Я совсем не экономист, но, если хотят заставить работать зеков, то значит, что условия работы и предлагаемая зарплата в такой оппе, что даже азиаты за неё не берутся.
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20k
pssst 2 часа назад
Ну в штатах зэки работают и приносят неплохой гешефт тюрьмам. Так что здравый смысл есть.
Навальнят можно прямо с митинга приговаривать к месяцу исправительных работ на благо бизнеса депутата-единоросса и прокурорских деток - страшное наказание.
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499
Татьяна 2 часа назад
Ну ведь хорошая идея! И даже текст поста соответствует действительности, но всё дело в нюансах и акцентах!
Например, от заголовка сразу завоняло либерастами.
А комментарии соответствующей публики в конце поста подтверждает, что наша либерастня способна испоганить любую хорошую идею!
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201
Сергей Ковалев Татьяна Час назад
У меня была одна очень интересная и поучительная книга,называлась "Книга будущих командиров". Много там было познавательного и интересного. Читая "завоняло либерастами... хорошая идея!!!!!" хочется напомнить высказывания одного римского военачальника и политического деятеля Когда Кв. Фабия сын убеждал пожертвовать немногими людьми, чтобы занять удобную позицию, тот сказал: “А не хочешь ли ты быть в числе этих немногих?”
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
Очень спорный вопрос. Не факт, что Федька Лысый будет лучше Калымбека Абдурахмановича. Если куда ни будь на карьеры, добычу мрамора, тот же норникель. А вот на стройку в город к примеру.....
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2k
Ivan 2 часа назад
С одной стороны-очень позитивно, а с другой-все сядем, на благо олигархов. Это не пугает, что сажать начнуть за все и всех?
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700
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Труд он облагораживает, вопрос захотят ли трудиться эти ребята или будут в постоянном про@бе но уже за деньги. Да и куда будут уходить эти деньги большой вопрос.
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