Сегодня на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил привлекать заключенных к тем работам, какие сейчас выполняют мигранты.





"Недавно Владимир Владимирович встречался с руководителями ближнеазиатских регионов. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить", - заявил Калашников.