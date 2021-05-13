15 случаев, когда работа была сделана спустя рукава

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Чтобы стать экспертом в любой области, нужно потратить на изучение предмета огромное количество времени. Но герои этого поста решили не перегружать себя лишней информацией, и сделали свою работу как придётся. И конечно же, результат оставляет желать лучшего...
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Эта модель сделана специально для инвалидов, пожилых людей, а также для людей после операции на тазобедренном суставе, колене, брюшной полости и т.д., – всех тех, кому по какой-либо причине сложно садиться, вставать и совершать гигиенические процедуры.
Высота чаши этого унитаза составляет 46 см, что больше стандартной на 4-6 см, поэтому на него легче садиться и вставать и, кроме того, в передней кромке чаши сделана специальная гигиеническая прорезь расзмером (ШхВ) 12х5 см для удобства малоподвижных людей.