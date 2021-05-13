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15 случаев, когда работа была сделана спустя рукава

15 случаев, когда работа была сделана спустя рукава (18 фото)

Автор:
13 мая 2021 23:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Желать   лучшего   работа   результат   рукава   случай   спустя   эксперт   
6059
18

Чтобы стать экспертом в любой области, нужно потратить на изучение предмета огромное количество времени. Но герои этого поста решили не перегружать себя лишней информацией, и сделали свою работу как придётся. И конечно же, результат оставляет желать лучшего...

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Метки: Желать   лучшего   работа   результат   рукава   случай   спустя   эксперт   
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18  комментариев
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19k
Андрей Иванов 9 часов назад
Унитаз явно специальный, скорее всего для медучереждений. Занавески работают, для комнаты, а стол перебьётся. Пандус для погрузочных работ
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8k
Andrey Час назад
Это гугл стебется над защитой Apple)))

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1k
💰красава💰 3 часа назад
Это унитаз после операции!

Эта модель сделана специально для инвалидов, пожилых людей, а также для людей после операции на тазобедренном суставе, колене, брюшной полости и т.д., – всех тех, кому по какой-либо причине сложно садиться, вставать и совершать гигиенические процедуры.

Высота чаши этого унитаза составляет 46 см, что больше стандартной на 4-6 см, поэтому на него легче садиться и вставать и, кроме того, в передней кромке чаши сделана специальная гигиеническая прорезь расзмером (ШхВ) 12х5 см для удобства малоподвижных людей.
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1k
Эдуардо 4 часа назад
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441
Dee78 5 часов назад
Работа спустя рукава. ( 15 случаев 18 фото)
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16k
Сталкер 8 часов назад
Это не ВЫключатель – это Включатель.
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4k
Свирепый Бамбр 8 часов назад
Ну хоть не на подлодке...
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713
Сергей 9 часов назад
Комментарий к фото
хз как оно на само деле, но похоже, этот унитаз что бы можно было писнуть стоя на коленях. Ну, типа, для инвалидов на коляске. Или на скейте, ну, в общем, поняли о ком....
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108
Евгений Эдельштейн 9 часов назад
Такие унитазы в туалетах для инвалидов колясочников.
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27k
turyst 10 часов назад
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27k
turyst 10 часов назад
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Нелох turyst 6 часов назад
для того что бы не держать лифт и пылесосить карпет в лифте пылесосом
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