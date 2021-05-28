В ведомстве уточнили, что в дежурную часть поступила жалоба на компанию молодых людей, одетых в ростовые куклы осла и лошади. Они навязчиво предлагали сделать с ними фото за деньги. Получив отказ, мужчины переходили на нецензурную брань.



В итоге их доставили в отделение полиции.



"В отношении задержанных составлены административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", — заявили в пресс-службе.



В этот же день при аналогичных обстоятельствах в центре Сочи задержали еще одного вымогателя в костюме животного. Полиция продолжит пресекать подобные ситуации на протяжении всего летнего сезона.



Накануне в администрации Ялты рассказали, что в городе выписали первые штрафы аниматорам, которые за навязанные фотоуслуги требовали деньги. Использовавшиеся для этого костюмы жирафа, зебры и мыши конфисковали.