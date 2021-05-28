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Главная > Фото 
В Сочи арестовали аниматоров в костюмах коней, вымогавших у людей деньги

В Сочи арестовали аниматоров в костюмах коней, вымогавших у людей деньги (1 фото)

Автор:
28 мая 2021 16:38
Метки: Вымогательство   аниматоры   деньги   сочи   хулиганство   
690
1
Аниматоров в костюмах коней, вымогавших деньги у прохожих в Сочи, арестовали на пять суток, сообщили в пресс-службе УВД по городу.
Да, было бы неплохо и у нас, в Петербурге этих четвероногих проверить. Наивных людей обдирают на крупные суммы. Разве это легально?

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Метки: Вымогательство   аниматоры   деньги   сочи   хулиганство   
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374
робт 5 часов назад
кстати да, в новостях говорили что будут жестко е*бать и штрафовать за "навязчивый сервис" на курортах и турзонах, ибо задрали уже всех
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3k
Core 49 минут назад
Пусть радуются что Ялта, а не Питер, а то город суровый, по пакетам распихают и дело с концом
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12k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Ссылка youtu.be

С этими зверюшками лучше не связываться...
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892
Денис Ануфриев 3 часа назад
звери в человеческом обличии
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10k
кира 3 часа назад
Давно пора. Лезут обниматься в своих грязных вонючих тряпках, годами не стираных, да еще и денег за это требуют. Шли бы они... в поля.
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3k
Борис Карабанов 3 часа назад
Эх, так бы шустро да расправиться с навязанными государственными и муниципальными услугами, но от этих "ослов"так легко не отвяжешься.
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3k
Виктор Штурмаревич 4 часа назад
Коня отдать казакам под седло,а ишака в тележку и пусть щебень возит.
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20k
hebpat 4 часа назад
Был в Ялте, пощитал коней, 9 штук на километре набережной, можно три тройки запрячь и хоть в Петербург с эстафетой
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710
Электрик 4 часа назад
Какие пять суток??? Вот, см. картинку, для них наказание.... Чтобы в следующий раз неповадно было деньги вымогать....
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5k
Александр Иванов 4 часа назад
Это ладно! У нас недавно двух цыганок арестовали за вымогательство. А как оказалось, обе кауказки или что то подобное ряженые! Цыгане от них открестились. Или оталлашились.
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7k
Barachek_Obachek 4 часа назад
Животные должны сидеть в клетках и кушать сено. В Казани тоже как насели кое-как отбились.
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1k
Евгений Кондратьев 5 часов назад
Зебру в зоопарк! Осла сослать на Кавказ!
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34k
kalinser 5 часов назад
Животные...
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