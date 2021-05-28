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Аниматоров в костюмах коней, вымогавших деньги у прохожих в Сочи, арестовали на пять суток, сообщили в пресс-службе УВД по городу.
Да, было бы неплохо и у нас, в Петербурге этих четвероногих проверить. Наивных людей обдирают на крупные суммы. Разве это легально?
Да, было бы неплохо и у нас, в Петербурге этих четвероногих проверить. Наивных людей обдирают на крупные суммы. Разве это легально?
В ведомстве уточнили, что в дежурную часть поступила жалоба на компанию молодых людей, одетых в ростовые куклы осла и лошади. Они навязчиво предлагали сделать с ними фото за деньги. Получив отказ, мужчины переходили на нецензурную брань.
В итоге их доставили в отделение полиции.
"В отношении задержанных составлены административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", — заявили в пресс-службе.
В этот же день при аналогичных обстоятельствах в центре Сочи задержали еще одного вымогателя в костюме животного. Полиция продолжит пресекать подобные ситуации на протяжении всего летнего сезона.
Накануне в администрации Ялты рассказали, что в городе выписали первые штрафы аниматорам, которые за навязанные фотоуслуги требовали деньги. Использовавшиеся для этого костюмы жирафа, зебры и мыши конфисковали.
В итоге их доставили в отделение полиции.
"В отношении задержанных составлены административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", — заявили в пресс-службе.
В этот же день при аналогичных обстоятельствах в центре Сочи задержали еще одного вымогателя в костюме животного. Полиция продолжит пресекать подобные ситуации на протяжении всего летнего сезона.
Накануне в администрации Ялты рассказали, что в городе выписали первые штрафы аниматорам, которые за навязанные фотоуслуги требовали деньги. Использовавшиеся для этого костюмы жирафа, зебры и мыши конфисковали.
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Метки: Вымогательство аниматоры деньги сочи хулиганство
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